ChatGPT जैसा AI पैदा कर सकती है कोरोना जैसी महामारी! Sam Altman की वॉर्निंग सुन पैरों तले खिसक जाएगी जमीन
Hindi News

ChatGPT जैसा AI पैदा कर सकती है कोरोना जैसी महामारी! Sam Altman की वॉर्निंग सुन पैरों तले खिसक जाएगी जमीन

AI ने बहुत तेजी से पूरी दुनिया में पैर पसारने शुरू किए हैं. इस नई टेक्नोलॉजी ने कई कामों को आसान बनाया है, लेकिन अब इसे लेकर Sam Altman ने चिंता जाहिर की है. चलिए जानते हैं क्यों परेशान हैं ऑल्टमैन.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 14, 2025, 03:01 PM IST
ChatGPT जैसा AI पैदा कर सकती है कोरोना जैसी महामारी! Sam Altman की वॉर्निंग सुन पैरों तले खिसक जाएगी जमीन

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ने बहुत तेजी से इस दुनिया पर अपना कब्जा जमाया है. हर दिन इसे लेकर ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं जो आम लोगों को हैरान करने के लिए काफी हैं. अब फिर से AI के लेकर कुछ ऐसा गया है कि इसे जान आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. दरअसल, हाल ही में OpenAI के CEO Sam Altman ने एक चौंका देने वाली चेतावनी दी है, जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री और वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा लिया है. ऑल्टमैन का कहना है कि आज के एडवांस्ड ChatGPT जैसे AI मॉडल बायोलॉजी के क्षेत्र में इतनी तेजी से एक्टिव हो रहे हैं कि इसका एक गलत इस्तेमाल महामारी को जन्म दे सकता है.

AI दे सकता है विज्ञान के भी सवाल
ऑल्टमैन का मानना है कि अब AI की सिर्फ टेक्स्ट तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये आपको विज्ञान की जटिल चीजें भी समझा सकता है. अब इसी को लेकर उन्होंने चिंता जताते हुए कहा है कि कहा है कि हमें इसके लिए सख्त नियम और कड़ी निगरानी की जरूरत है. हाल ही में एक शो के दौरान जब सैम ऑल्टमैन से पूछा गया कि AI टेक्नोलॉजी में ऐसी कौन-सी बात है जो उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है? इस पर उन्होंने जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला था.

एक गलत इस्तेमाल पूरी दुनिया पर पड़ सकता है भारी
ऑल्टमैन ने कहा कि आज के एडवांस्ड AI मॉडल का अगर कोई व्यक्ति गलत इस्तेमाल करता है वो इससे कोविड जैसी महामारी भी तैयार कर सकता है. ऑल्टमैन ने साफ कहा कि उन्हें इस बात की बहुत चिंता है. उन्होंने यह भी बताया कि इस खतरे को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है और इसे रोकने के उपायों पर भी विचार हो रहा है. ऑल्टमैन ने 2020 की कोरोना महामारी की याद दिलाते हुए कहा कि उस दौर में पूरी दुनिया जैसे एक ही जगह पर थम गई थी. कोरोना काल का वक्त बेहद खौफनाक था, लाखों लोगों की जान गई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा.

कई एक्सपर्ट्स भी जता चुके हैं चिंता
गौरतलब है कि सैम ऑल्टमैन से पहले कई वैज्ञानिक और टेक एक्सपर्ट्स ने भी इस तरह की चेतावनी दी हैं. उनके मुताबिक, AI का इस्तेमाल बायोलॉजिकल रिसर्च में जितना फायदेमंद हो सकता है, उतना ही खतरनाक भी है. उनका कहना है कि एडवांस AI टूल्स इतनी तेजी से विकसित हो रहे हैं कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रक्रिया को समझने और नई प्रोटीन संरचनाएं डिजाइन करने में मददगार साबित हो रहे हैं. इससे दवाओं की खोज और मेडिकल इनोवेशन की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है. लेकिन अगर यही तकनीक गलत इरादों वाले लोगों के हाथ लग जाए तो इसका इस्तेमाल महामारी जैसी खतरनाक चीजों को बनाने में भी हो सकता है.

 

