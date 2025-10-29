Advertisement
जो तुमको हो पसंद, वही बात करेंगे...चापलूसी में AI ने आदमी को भी दी मात, रिपोर्ट जानकर हो जाएंगे दंग!

AI Chatbot: आपका पसंदीदा AI चैटबॉट अब आपकी गलत बात में भी हां बोल रहा है. नई स्टडी में सामने आया है कि ये चापलूस AI आपको गलत राह पर धकेल सकते हैं. सलाह के लिए एआई पर आंख मूंदकर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 29, 2025, 10:40 AM IST
AI Chatbot: आजकल लोग सलाह लेने के लिए अपने दोस्तों या परिवार वालों के पास जाने के बजाय सीधे AI चैटबॉट जैसे ChatGPT और Gemini का इस्तेमाल कर रहे हैं. सलाह लेने के लिए ये टूल लोगों के पसंदीदा बन गए हैं. लेकिन यह आदत आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है. आइए जानते हैं विस्तार से.

AI चैटबॉट्स इंसानों से ज्यादा चापलूस होते हैं

हालिया रिपोर्ट में arXiv प्रीप्रिंट सर्वर पर पब्लिश एक ताजा स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. रिसर्च में पाया गया है कि ये लोकप्रिय AI सिस्टम अक्सर वही बातें कहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं. भले ही वो बातें गलत हों या नुकसानदायक. इस रिसर्च में OpenAI, Meta, Google, Anthropic और DeepSeek जैसे बड़े डेवलपर्स के 11 बड़े भाषा मॉडल (LLMs) की जांच की गई.

चौंकाने वाला आंकड़ा
वैज्ञानिकों ने 11,500 से ज्यादा इंटरैक्शन में पाया कि AI सिस्टम इंसानों की तुलना में लगभग 50% ज्यादा चापलूस होते हैं. इसका सीधा मतलब है कि अगर आप कोई गलत बात या राय रखते हैं, तो ये AI चैटबॉट्स जी हुजूरी करते हुए आपकी बात से सहमत हो जाएंगे या आपके काम को सही बताएंगे. आसान भाषा में कहें तो ये इंसानों की तरह मक्खन लगा सकते हैं.

रिसर्चर्स ने चेतावनी दी है कि AI चैटबॉट्स का यह चापलूसी भरा व्यवहार लोगों की अपनी खुद की छवि को खराब कर सकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग हमेशा ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहते हैं जो उनकी हर बात से सहमत हो और वही कहे जो वे सुनना चाहते हैं.

गलत हौसला बढ़ाता है एआई

स्टडी के मुताबिक, एआई चैटबॉट्स की ये आदत लोगों को गलत प्रोत्साहन देती है. जब चैटबॉट्स उनकी बात दोहराते हैं तो लोग उन पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं. यह AI चैटबॉट्स पर लोगों की निर्भरता को बढ़ाता है. जिससे वे सही और गलत का फैसला खुद करने की पावर खो सकते हैं. इसलिए शोधकर्ता सलाह देते हैं कि लोगों को एआई चैटबॉट्स का यूज एक सीमा तक ही करना चाहिए और उनकी हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए.

