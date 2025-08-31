दुनिया का पहला AI Chef, अब खाना भी होगा टेक्नोलॉजी से तैयार; इस अनोखे रेस्टोरेंट में दिखेगी भविष्य की झलक

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हर दिन दुनियाभर में अपने पैर पसारता जा रहा है, आज यह सिर्फ कोडिंग और चैटबॉट तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब इसने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और प्रोफेशनल लाइफ में भी एंट्री कर ली है. आपको जानकर हैरानी होगी कि AI भी खिलाना शुरू कर रहा है. ये बेशक आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन दुबई में जल्द ही एक अनोखा रेस्टोरेंट खुलने जा रहा है जिसे WooHoo टाइटल दिया जा रहा है. यह रेस्टोरेंट खुलने से पहले ही अपने आइडिया की वजह से चर्चा में आ गया है.

AI Chef मजेदार बनाएगा एक्सपीरियंस

इस रेस्टोरेंट का मेन्यू, डाइनिंग एक्सपीरियंस डिजाइन और फ्लेवर कॉम्बिनेशन पूरी तरह से AI Chef- Chef Aiman करने वाला है. बताया जा रहा है कि अब किचन में खाना तो इंसान ही तैयार करेंगे, लेकिन उस खाने की क्रिएटिविटी और तरीका AI ही तय करेगा. रिपोर्ट्स की मानें तो Chef Aiman लार्ज-लैंग्वेज मॉडल (LLM) है. इसे फूड साइंस, मॉलीक्यूलर कंपोजिशन और हजारों तरह की रेसिपी से तैयार किया गया है.

इंसानों का फैसला होगा आखिरी

यह अनोखी टेक्नोलॉजी किसी भी रेसिपी को उसके टेक्सचर, मिठास और टेस्ट जैसे अलग-अलग हिस्सों में तोड़कर एक नया कॉम्बिनेशन तैयार करता है. एक बार जब Chef Aiman कोई भी रेसिपी तैयार कर लेगा, उसके बाद जाने माने शेफ Reif Othman और उनकी टीम इस डिश को टेस्ट करेगी और फाइनल टच देकर कंप्लीट करेगी. दूसरी ओर खुद Chef Aiman भी यह मानता है कि इंसान शेफ का फीडबैक उसे डेटा से आगे का टेस्ट समझाता है.

जानें क्यों तैयार किया गया AI Chef

WooHoo की ऑफिशियल वेबसाइट बताती है कि Chef Aiman को तैयार करने का मकसद यह बिल्कुल नहीं है कि ह्यूमन कुकिंग स्किल्स को ही बदल दिया जाए, बल्कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए उसे और क्रिएटिव बनाने की योजना है. रेस्टोरेंट का कहना है कि Aiman उन इंग्रेडिएंट्स से भी डिश तैयार कर पाएगा जिन्हें हम आमतौर पर वेस्ट मानकर फेंक देते हैं, जैसे मीट ट्रिमिंग्स या एक्स्ट्रा फैट. इससे जहां एक ओर किचन वेस्ट कम हो जाएगा, बल्कि कुछ नए फ्लेवर भी मिल पाएंगे.

इंटीरियर पर भी किया बारीकि से काम

WOOHOO ने सिर्फ रेसिपी पर ही नहीं, बल्कि माहौल और इंटीरियर पर भी बारीकी से ध्यान दिया है. यहां आने वाले लोग उन्हें साइबरपंक स्टाइल की डिजाइन, LED लाइट्स और डिजिटल आर्ट जैसी चीजों का लुत्फ उठा पाएंगे. इसके अलावा यहां एक खास सीक्रेट लाउंज भी है, जिसे Spock नाम दिया गया है. यहां इंटरस्टेलर थीम वाले म्यूजिक और DJ की बीट्स का मजा ले सकते हैं. यानि WOOHOO में खाना खाने का अनुभव सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं रहेगा, यहां आकर आपको फ्यूचर की दुनिया का भी एक्सपीरियंस ले पाएंगे.

दुनियाभर में छाएंगे AI Chef

WOOHOO को बनाने वाली कंपनी Gastronaut के CEO Ahmet Oytun Cakir के मुताबिक आने वाले समय में AI शेफ को दुनिया के अलग-अलग रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल किया जा सकेगा. उनका इरादा है कि खाना बनाने का तरीका ऐसा हो जाए जिससे कम चीजें बर्बाद हों, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और साथ ही नए-नए आइडिया भी सामने आएं.