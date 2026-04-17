कुंवारे इंजीनियर्स की लगी लॉटरी! यह कंपनी 3 करोड़ सैलरी के साथ देगी Free घर, खाना और सुंदर दुल्हन

सैन फ्रांसिस्को स्थित एआई स्टार्टअप 'Cluely' ने एक अनोखा जॉब ऑफर निकाला है, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ₹3 करोड़ से अधिक की सैलरी के साथ मुफ्त घर, खाना और एक साल बाद 'पार्टनर' दिलाने का वादा किया गया है.
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Cluely नाम की एक AI स्टार्टअप ने ऐसा जॉब ऑफर दिया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है. कंपनी एक फाउंडिंग इंजीनियर की तलाश कर रही है और इसके बदले जो सुविधाएं दे रही है, वो काफी चौंकाने वाली हैं. इस ऑफर में सिर्फ हाई सैलरी ही नहीं, बल्कि फ्री घर, फ्री खाना और यहां तक कि एक साल बाद गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिलने का वादा भी शामिल है. यह ऑफर खासतौर पर इसलिए चर्चा में है क्योंकि आमतौर पर कंपनियां इस तरह के पर्सनल वादे नहीं करतीं.
यह जॉब Cluely के लिए फाउंडिंग इंजीनियर के पद पर है. कंपनी ऐसे टूल्स बना रही है, जो लोगों को अलग-अलग परिस्थितियों में “चीट” करने में मदद करते हैं, यानी पारंपरिक तरीकों से हटकर नए एक्सपेरिमेंट करने का मौका देते हैं. हालांकि इस जॉब के साथ काम का प्रेशर भी कम नहीं है. इसमें हफ्ते में 6 दिन ऑफिस आकर काम करना होगा और हर दिन 10 से 12 घंटे तक काम करना पड़ेगा. भारत के कॉर्पोरेट कल्चर के मुकाबले यह काफी ज्यादा वर्कलोड माना जा सकता है.
इस जॉब की सबसे बड़ी खासियत इसका पैकेज है. कंपनी $250K से $350K (लगभग ₹2.33 करोड़ से ₹3.26 करोड़) तक की बेस सैलरी दे रही है. इसके साथ 0.25% से 0.5% तक इक्विटी भी ऑफर की जा रही है. इतना ही नहीं, कंपनी फ्री हाउसिंग और फ्री फूड भी देगी. कर्मचारी को ऑफिस के पास ही रहने की सुविधा दी जाएगी, ताकि काम और लाइफ के बीच बैलेंस बन सके—हालांकि लंबे वर्किंग ऑवर्स को देखते हुए यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है.
कंपनी के अनुसार, इस रोल के लिए वही लोग अप्लाई करें जो अपने फील्ड में बेहतरीन इंजीनियर हैं. टेक्निकल स्किल्स और एक्सपीरियंस की डिटेल कंपनी की वेबसाइट पर दी गई है. यह साफ है कि यह जॉब हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो हाई-प्रेशर एनवायरनमेंट में काम करने के लिए तैयार हैं और बदले में बड़ी सैलरी और अलग तरह के फायदे चाहते हैं.
Cluely पहले भी अपने अनोखे आइडियाज के लिए चर्चा में रह चुकी है. कंपनी के CEO Chungin Roy Lee ने अगस्त 2025 में एक ऐसी पॉलिसी लॉन्च की थी, जिसमें किसी कर्मचारी के लिए डेट सेट कराने पर $500 का इनाम दिया जाता था. उन्होंने एक पोस्ट में कहा था कि “डेटिंग हमारी कंपनी कल्चर का अहम हिस्सा है और तब तक रहेगा जब तक सभी खुशहाल शादीशुदा नहीं हो जाते.”
Cluely अपनी “cheat on everything” फिलॉसफी के लिए जानी जाती है. इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी गलत काम को बढ़ावा देती है, बल्कि इसका मकसद है पुराने तरीकों को तोड़कर नए एक्सपेरिमेंट करना. यही वजह है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स और उसकी वर्क कल्चर दोनों ही पारंपरिक कंपनियों से अलग हैं.