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सोशल मीडिया पर अब नहीं चलेगा AI का फर्जीवाड़ा! चीन के सुपर ऐप का बड़ा फैसला, लगाई ऐसी पाबंदी कि हैरान हुए कंटेंट क्रिएटर्स

AI Content Ban: इंटरनेट की दुनिया में AI का बढ़ता दखल अब मदद के साथ ही परेशानी का भी कारण बनता जा रहा है. सोशल मीडिया पर एआई कंटेंट की बाढ़ ने सूचनाओं की सत्यता पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं. यह समस्या किसी एक देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में देखी जा रही है. इस वैश्विक समस्या से निपटने के लिए चीन के सबसे बड़े सुपर-ऐप WeChat ने एक बड़ा फैसला लिया है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 11, 2026, 06:42 AM IST
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सोशल मीडिया पर अब नहीं चलेगा AI का फर्जीवाड़ा! चीन के सुपर ऐप का बड़ा फैसला, लगाई ऐसी पाबंदी कि हैरान हुए कंटेंट क्रिएटर्स

AI Content Ban On Social Media: हर दिन बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के प्रभाव और सोशल मीडिया पर कंटेंट की बाढ़ ने पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर AI कंटेंट की भरमार ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है. इस बीच भारत के पड़ोसी मुल्क चीन के सबसे बड़े सुपर ऐप WeChat ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है, जिसे सोशल मीडिया की इस बड़ी समस्या का हल माना जा रहा है.

चीन की दिग्गज टेक कंपनी Tencent ने अपने सुपर-ऐप WeChat जिसे चीन में Weixin कहा जाता है, नियमों में बड़ा बदलाव कर दुनिया को एक नई राह दिखाई है. कंपनी ने प्लेटफॉर्म पर नॉन-ह्यूमन यानी मशीनों से तैयार हुआ कंटेंट पब्लिश करने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है.

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक WeChat ने अपनी कंटेंट गवर्नेंस पॉलिसी में बदलाव किया है. अब कोई भी यूजर या सर्विस अकाउंट AI स्क्रिप्ट या API का प्रयोग करके बिना इंसानी बदलाव के पोस्ट पब्लिश नहीं कर सकेगा. कंपनी का इस फैसले के पीछे का एक कारण यह भी है स्पेकुलेटिव यानी सट्टा या अनुमान आधारित और बिना लो-एफर्ट कंटेंट को सोशल मीडिया पर जाने से रोकना है. अक्सर देखा जाता है कि लोग AI की सहायता से थोक में बहुत सारा कंटेंट और फॉर्मूला-बेस्ड कंटेंट डालकर प्लेटफॉर्म की क्वालिटी खराब कर देते हैं.

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नए नियमों के तहत क्या है प्रतिबंधित?

WeChat ने यह भी साफ कर दिया है वह ऐसे कंटेंट को बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा जो-

पूरी तरह AI द्वारा जेनरेट या री-राइट किया गया हो.

जिसमें मानवीय विचार की कमी हो.

जो मशीनी स्क्रिप्ट या ऑटोमेटेड टूल्स के जरिए फैलाया जा रहा हो.

सिर्फ इतना ही नहीं WeChat ने उन टूल्स और सर्विस के प्रचार पर भी रोक लगा दी है जो लोगों को ऑटोमेटेड पोस्टिंग की सुविधा देते हैं.

नियम तोड़ने पर मिलेगी कड़ी सजा

कंपनी ने यह भी चेतावनी दी है कि नियमों को न मानने वाले अकाउंट्स पर भी सख्त एक्शन होगा. इसमें कंटेंट को हटाना, ट्रैफिक पर पाबंदी लगाना और गंभीर मामलों में अकाउंट को हमेशा के लिए सस्पेंड या बैन भी किया जा सकता है. 

चीन की अन्य कंपनियां भी सख्त

चीन की सिर्फ सोशल मीडिया कंपनी WeChat ही नहीं, दूसरी बड़ी टेक कंपनी भी AI कंटेंट को लेकर अलर्ट हैं-

(ये भी पढ़ेंः युद्ध के मैदान में AI की एंट्री! जानें क्या है अमेरिकी सेना का VictorBot जो सैनिको..)

ByteDance
साल 2024 से ही AI कंटेंट पर लेबल लगाना अनिवार्य किया है. साल 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म ने 26 लाख से ज्यादा AI कंटेंट पीस और 11,000 खराब क्वालिटी वाले अकाउंट्स को हटाया है.

Douyin
इसने साल 2026 की शुरुआत में ही 42,000 से ज्यादा अश्लील और आपत्तिजनक AI वीडियो ब्लॉक किए हैं.

(ये भी पढ़ेंः 15 की उम्र में छोड़ा स्कूल, अब बनीं ₹64862350000 कंपनी की मालकिन! जानिए कैसे)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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