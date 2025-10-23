Advertisement
बड़ी चेतावनी...AI को लेकर नोबेल विजेता अर्थशास्त्री क्यों हैं इतने चिंतित? सरकारों से कर दिए ये बड़ी मांग!

AI Control Warning: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम AI भी कहते हैं. आज दुनिया की सबसे क्रांतिकारी तकनीक बन चुकी है. लेकिन जैसे-जैसे इसका दायरा बढ़ रहा है वैसे-वैसे इसके खतरों को लेकर चेतावनियों का दौर भी शुरू हो गया है. अब नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पीटर हॉविट ने AI को लेकर बड़ी चेतावनी दी है. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 23, 2025, 08:02 AM IST
बड़ी चेतावनी...AI को लेकर नोबेल विजेता अर्थशास्त्री क्यों हैं इतने चिंतित? सरकारों से कर दिए ये बड़ी मांग!

AI Control Warning: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज दुनिया को बदलने वाली सबसे बड़ी तकनीक बन चुकी है. लेकिन इसके बढ़ते प्रभाव को लेकर लगातार चिंताएं भी उठने लगी हैं. एक तरफ जहां AI इंसानों के कठिन से कठिन से काम बहुत कम में कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इससे लाखों लोगों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई ही. इसी बीच एक नोबेल पुरस्कार विजेता ने चेतावनी दी है कि अगर AI पर समय रहते कंट्रोल नहीं लगाया गया तो इसका असर समाज के लिए खतरनाक हो साबित हो सकता है. आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? और उनकी इस चेतावनी के पीछे का कारण है? आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं पूरी खबर विस्तार से .

AI के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अब नोबेल प्राइज विनर अर्थशास्त्री ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि AI में बहुत ही गजब की संभावनाएं हैं लेकिन यह नौकरियों को समाप्त करने की भी क्षमता रखता है. इसलिए इस पर कंट्रल करना बहुत जरूरी है. एआई के खतरे को लेकर यह बात साल 2025 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार विजेता कनाडाई प्रोफेसर पीटर हॉविट ने कही है. प्रोफेसर हॉविट की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब लोग AI का इस्तेमाल खूब कर रहे हैंय

AI पर कंट्रोल है बहुत जरूरी
न्यूजबग की रिपोर्ट के अनुसार हॉविट का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बेहतरीन तकनीक है जो कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव ला सकती है. लेकिन इसके साथ एक खतरा भी जुड़ा है यह कई लोगों की नौकरियां खत्म कर सकती है. अगर AI को बिना किसी कंट्रोल के ऐसे ही बढ़ने दिया जाए तो इसका असर समाज पर निगेटिव हो सकता है. हॉविट का मानना है कि सरकारों को इसके लिए सख्त नियम बनाने चाहिए क्योंकि प्राइवेट कंपनियां हमेशा समाज के हित में नहीं सोचतीं. इसलिए AI पर नियंत्रण जरूरी है ताकि इसका उपयोग सही दिशा में हो.

इंसानी की नौकरी के लिए खतरा
हॉविट को उनके साथी फिलिप एघियॉन के साथ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के सिद्धांत पर किए गए रिसर्च के लिए यह सम्मान मिला. इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई नया टूल बाजार में आता है, तो पुराने उत्पादों पर काम करने वाली कंपनियां पीछे रह जाती हैं या खत्म हो जाती हैं. हॉविट का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी तरह का प्रभाव डाल सकती है. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि AI किन नौकरियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी, लेकिन उनका मानना है कि यह इंसानियत के लिए वैसा ही ऐतिहासिक मोड़ हो सकता है जैसा बिजली के आविष्कार के समय हुआ था.

ये भी पढ़ेंः बदल गया Instagram का लुक! अब अपनी पसंद का चुन सकते हैं ऐप आइकॉन, ये रहा पूरा प्रोसेस

एक और नोबेल विजेता ने कही ये बड़ी बात
इस साल अर्थशास्त्र का तीसरा नोबेल पुरस्कार अमेरिकी-इजरायली अर्थशास्त्री जोएल मोकीर को मिला. उनका मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियां छीनने के बजाय लोगों को और ज्यादा क्रिएटिव काम करने का मौका देगा मोकीर के अनुसार तकनीकी प्रगति केवल पुरानी नौकरियों को खत्म नहीं करती बल्कि नए अवसर भी पैदा करती है. उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में समस्या नौकरियों की कमी की नहीं बल्कि काम करने वाले लोगों की कमी की हो सकती है क्योंकि जनसंख्या तेजी से बूढ़ी हो रही है और श्रमिकों की संख्या घट रही है.

ये भी पढ़ेंः Windows 11 में Bluetooth कनेक्शन नहीं हो रहा? सिर्फ 5 मिनट में ऐसे करें ठीक

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

