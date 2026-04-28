इंसानों से भी महंगा पड़ा AI! कर्मचारियों की सैलरी से ज्यादा 'AI मॉडल्स' पर फूंक रही हैं कंपनियां, जानें क्या है पूरा माजरा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, और टेक कंपनियां लगातार नए-नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं ताकि इस तेजी से बढ़ते बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकें. पहले ये कंपनियां निवेशकों के पैसों से अरबों डॉलर खर्च करके AI मॉडल को ट्रेन और डिप्लॉय करती थीं, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. निवेश और बैंक फंडिंग धीरे-धीरे कम हो रही है, इसलिए कंपनियां अब अपने खर्च की भरपाई ग्राहकों से करने लगी हैं. इसका सबसे ज्यादा असर बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों पर पड़ रहा है, क्योंकि वही AI के सबसे बड़े यूजर हैं.

कंपनियों का AI खर्च कर्मचारियों से ज्यादा

कई कंपनियों के लिए AI का खर्च अब इतना बढ़ गया है कि यह उनके कर्मचारियों की सैलरी से भी ज्यादा हो गया है. हाल ही में Praveen Neppalli Naga ने बताया कि उनकी कंपनी Uber ने 2026 का पूरा AI बजट सिर्फ कुछ महीनों में ही खत्म कर दिया. इसकी बड़ी वजह AI कोडिंग टूल्स का बढ़ता इस्तेमाल है, खासकर Claude Code. इसी तरह Amos Bar-Joseph ने LinkedIn पर बताया कि उनकी कंपनी का AI बिल एक महीने में ही 1,13,000 डॉलर (करीब 1.06 करोड़ रुपये) तक पहुंच गया, जबकि उनकी टीम में सिर्फ चार लोग हैं. यह दिखाता है कि AI का खर्च किस तेजी से बढ़ रहा है.

इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां भी दबाव में

सिर्फ AI इस्तेमाल करने वाली कंपनियां ही नहीं, बल्कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाली कंपनियां भी इस दबाव को महसूस कर रही हैं. Bryan Catanzaro, जो Nvidia में वाइस प्रेसिडेंट हैं, ने कहा कि उनकी टीम के लिए कंप्यूटिंग की लागत कर्मचारियों की लागत से कहीं ज्यादा हो गई है. इसका मतलब साफ है कि AI को चलाने के लिए जितनी कंप्यूटिंग पावर चाहिए, वह बेहद महंगी पड़ रही है.

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दुनिया भर में बढ़ रहा IT खर्च

AI के बढ़ते इस्तेमाल के कारण IT खर्च भी तेजी से बढ़ रहा है. Gartner के मुताबिक, 2026 में ग्लोबल IT खर्च 6.31 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, जो 2025 के मुकाबले 13.5% ज्यादा है. इसमें AI इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सक्रिप्शन और अन्य डिजिटल सेवाएं शामिल हैं. अब कंपनियों पर दबाव है कि वे अपने निवेशकों को यह साबित करें कि AI पर किया गया खर्च वाकई में फायदेमंद है. उन्हें यह दिखाना होगा कि AI उनके बिजनेस ऑपरेशन को कैसे बेहतर बना रहा है.

आम यूजर्स पर भी असर

AI की बढ़ती लागत का असर सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम यूजर्स भी इसे महसूस कर रहे हैं. Anthropic के यूजर्स ने शिकायत की है कि वे Claude का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि उनके टोकन लिमिट जल्दी खत्म हो जाते हैं. इसके अलावा, कई AI कंपनियों ने अपने एडवांस फीचर्स को पेड वर्जन के पीछे छिपा दिया है. एक सर्वे के अनुसार, महंगे AI टूल्स जैसे Anthropic Claude ज्यादा अमीर यूजर्स के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं, जबकि कम आय वाले लोग अभी भी बेसिक टूल्स जैसे Meta AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उतने एडवांस नहीं हैं.

आगे क्या होगा?

हालांकि AI अभी भी तेजी से विकसित हो रहा है, और कंपनियां इसकी लागत कम करने के लिए काम कर रही हैं. Google ने हाल ही में नए TPU (Tensor Processing Units) लॉन्च किए हैं, जो कम बिजली में ज्यादा काम कर सकते हैं. वहीं OpenAI ने अपना नया मॉडल GPT-5.5 लॉन्च किया है, जो पहले के मुकाबले कम टोकन में ज्यादा काम कर सकता है. इससे लागत कम होने की उम्मीद है. आने वाले समय में जैसे-जैसे तकनीक और बेहतर होगी, AI का खर्च धीरे-धीरे कम हो सकता है. लेकिन फिलहाल के लिए, AI कंपनियों और यूजर्स दोनों के लिए यह एक बड़ा आर्थिक चैलेंज बना हुआ है.