AI गुरु का बड़ा दावा: 80% नौकरियां खत्म कर देगा AI- सर्जन, कोडर और CEO तक नहीं होंगे सुरक्षित

कई बड़ी टेक कंपनियां हजारों कर्मचारियों को AI ऑटोमेशन के चलते नौकरी से निकाल चुकी हैं. लेकिन AI विशेषज्ञ स्टुअर्ट रसेल का कहना है कि असली खतरा अभी दिखना शुरू ही हुआ है. उनके मुताबिक आने वाले समय में नौकरियों की सुरक्षा लगभग खत्म हो जाएगी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 05, 2025, 11:28 AM IST
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) दुनिया को तेज़ी से बदल रहा है. जिस स्पीड से कंपनियां AI अपना रही हैं, उसी तेजी से लोगों में अपनी नौकरी खत्म होने का डर बढ़ता जा रहा है. हाल के महीनों में कई बड़ी टेक कंपनियां हजारों कर्मचारियों को AI ऑटोमेशन के चलते नौकरी से निकाल चुकी हैं. लेकिन AI विशेषज्ञ स्टुअर्ट रसेल का कहना है कि असली खतरा अभी दिखना शुरू ही हुआ है. उनके मुताबिक आने वाले समय में नौकरियों की सुरक्षा लगभग खत्म हो जाएगी- यहां तक कि CEOs और टॉप एक्सीक्यूटिव भी सुरक्षित नहीं रहेंगे.

AI इंसानों से बेहतर सर्जन कैसे बन सकता है?
स्टुअर्ट रसेल ने “Diary of a CEO” पॉडकास्ट में कहा कि AI वह लगभग हर काम कर रहा है जिसे आज हम “जॉब” कहते हैं. उनका मानना है कि सिर्फ कोडर या एंट्री-लेवल कर्मचारी ही नहीं, बल्कि हाई-स्किल नौकरियां, जैसे कि सर्जन, भी AI से खतरे में हैं. उन्होंने कहा: “अगर आप सोचते हैं कि सर्जन बनना आपको सुरक्षित रखेगा, तो ऐसा नहीं है. एक रोबोट को सिर्फ सात सेकंड लगते हैं एक ऐसे सर्जन बनने में, जो किसी भी मानव डॉक्टर से बेहतर हो.” यह बयान उस डर को और बढ़ाता है कि AI भविष्य में मेडिकल, इंजीनियरिंग और क्रिएटिव क्षेत्रों को भी पूरी तरह बदल सकता है.

क्या CEOs भी AI से रिप्लेस हो जाएंगे?
अब तक ज्यादातर छंटनी मिड-लेवल या तकनीकी नौकरियों में दिखी है, लेकिन स्टुअर्ट रसेल का दावा है कि आगे का झटका टॉप लेवल कर्मचारियों को लगने वाला है. उनके अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने CEO से कहेंगे: “अगर आप अपनी पूरी निर्णय प्रक्रिया AI को नहीं सौंपते, तो हमें आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रतियोगी AI-चालित CEO का इस्तेमाल कर रहे हैं और बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं.” यह बात बताती है कि कंपनियों में लीडरशिप लेवल पर भी AI का प्रभाव बेहद गंभीर हो सकता है.

80% बेरोजगारी की चेतावनी – बड़ा आर्थिक संकट आने वाला?
स्टुअर्ट रसेल के अनुसार दुनिया भर की सरकारें एक बड़े संकट के सामने खड़ी हैं. उनका कहना है कि समाज 80% बेरोजगारी का सामना करने वाला है, क्योंकि काम का बड़ा हिस्सा AI और ऑटोमेशन संभाल लेगा. उनका दावा है कि- “कोई भी नौकरी सच में सुरक्षित नहीं है.” यह चेतावनी बताती है कि AI सिर्फ टेक कंपनियों या ऑफिस जॉब्स को नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को बदलने की क्षमता रखता है.

Google CEO सुंदर पिचाई भी मानते हैं कि AI CEO की जगह ले सकता है
स्टुअर्ट रसेल अकेले ऐसे विशेषज्ञ नहीं हैं. पिछले महीने Google CEO सुंदर पिचाई ने BBC को दिए एक इंटरव्यू में कहा था: “CEO का काम शायद उन कामों में से एक है जिसे एक दिन AI आसानी से कर सकता है.” इस बयान से साफ है कि दुनिया के सबसे बड़े टेक लीडर्स भी मानते हैं कि AI का खतरा बहुत बड़ा है.

टेक एक्सपर्ट्स में मतभेद भी हैं
कुछ विशेषज्ञ जैसे एंड्र्यू यांग और Anthropic के CEO डारियो अमोडेई मानते हैं कि अमेरिका में ही करोड़ों नौकरियां बदल या खत्म हो सकती हैं. वहीं दूसरी ओर Nvidia के जेन्सन हुआंग और Meta के यान लेकुन जैसे लोग कहते हैं कि AI नौकरियों को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उन्हें बदल देगा. फिर भी, स्टुअर्ट रसेल की चेतावनी सबसे कठोर है, जो बताती है कि आने वाले समय में शायद ही कोई प्रोफेशन इस बदलाव से बच पाए.

एलन मस्क का दावा: भविष्य में इंसानों को काम करना ही नहीं पड़ेगा
टेक अरबपति एलन मस्क इस मुद्दे पर बिल्कुल अलग सोच रखते हैं. उनका कहना है कि भविष्य में AI इतना सक्षम होगा कि इंसानों के लिए काम करना ऑप्शनल हो जाएगा.

