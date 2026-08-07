/AI ने पहली बार लैब में बना डाला नया वायरस! वैज्ञानिक भी हैरान, क्या इंसानों के लिए है कोई खतरा?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI अब सिर्फ आपके लिए टेक्स्ट लिखने, कोडिंग करने या इमेज बनाने तक सीमित नहीं रहा है. AI ने अब एक ऐसा कदम उठाया है, जिसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को हैरत में डाल दिया है. अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की सहायता से AI ने लैब में बिल्कुल नया वायरस तैयार कर दिया है. पहली नजर में तो यह बात किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन यह सच में हुआ है. लेकिन क्या वाकई आपको इससे घबराने की जरूरत है? आइए समझते हैं पूरी बात...
वैज्ञानिकों का दावा है कि इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब AI ने पूरे वायरल जीनोम को खुद डिजाइन किया और उसने लैब में सफलतापूर्वक काम भी किया. राहत की बात यह है कि ये वायरस इंसानों, पौधों या जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते. ये केवल बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं.
इस प्रोजेक्ट के लिए रिसर्चर्स ने Evo 1 और Evo 2 नाम के जीनोम लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल किया.
जिस तरह ChatGPT जैसे AI टूल इंटरनेट की किताबों और वेबसाइटों से टेक्स्ट लिखना सीखते हैं, ठीक वैसे ही इन मॉडल्स ने इंसानों, पौधों, बैक्टीरिया और वायरस के DNA सीक्वेंस के पैटर्न को समझा.
ट्रेनिंग के बाद AI ने वायरस के कई संभावित जेनेटिक कोड बनाए.
वैज्ञानिकों ने इनमें से 300 सबसे सटीक डिजाइनों को चुना और लैब में कृत्रिम DNA तैयार करके E. coli बैक्टीरिया में डाला.
नतीजे में 16 ऐसे वायरस तैयार हुए जो बैक्टीरिया के अंदर जिंदा रहे और अपनी संख्या बढ़ाने में कामयाब हुए.
वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तकनीक भविष्य में बीमारियों के इलाज का तरीका बदल सकती है-
सुपरबग्स का इलाज
यह तकनीक फेज थेरेपी में मदद कर सकती है, जहां वायरस का इस्तेमाल उन खतरनाक बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है जिन पर एंटीबायोटिक दवाएं असर करना बंद कर देती हैं.
लाखों साल का सफर कुछ पलों में
AI ने वायरस के अंदर ऐसे जेनेटिक फीचर्स बनाए हैं, जिन्हें प्राकृतिक रूप से विकसित होने में शायद लाखों साल लग जाते हैं.
भले ही यह प्रयोग पूरी सुरक्षा के साथ बायो-लेवल लैब में सीमित रखा गया था, लेकिन इसने बायो-सिक्योरिटी को लेकर नई बहस छेड़ दी है.
जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के बायो-सेफ्टी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब सवाल यह नहीं है कि AI वायरस बना सकता है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि इस तकनीक को गलत हाथों में जाने से कैसे रोका जाए. अगर AI का इस्तेमाल इंसानों को बीमार करने वाले खतरनाक वायरस बनाने में किया गया, तो यह बड़ा जैविक खतरा बन सकता है.
वहीं रिसर्चर्स ने साफ किया है कि यह टेक्नोलॉजी अभी इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाले वायरस या जटिल कोशिकाएं बनाने की स्थिति में नहीं है. फिर भी, साइबर सिक्योरिटी की तरह अब AI के बायो-रिसर्च में इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम बनाने की मांग तेज हो गई है.