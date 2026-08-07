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AI ने पहली बार लैब में बना डाला नया वायरस! वैज्ञानिक भी हैरान, क्या इंसानों के लिए है कोई खतरा?

AI ने अब मेडिकल साइंस में कदम रखते हुए लैब के अंदर पूरे वायरल जीनोम को खुद डिजाइन कर 16 नए वायरस तैयार किए हैं. हालांकि राहत की बात यह है कि ये वायरस इंसानों के लिए सेफ हैं और बैक्टीरिया खत्म करने में मदद करेंगे, लेकिन इसने एक मामले में चिंता बढ़ा दी है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 07, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:50 PM IST
AI ने पहली बार लैब में बना डाला नया वायरस! वैज्ञानिक भी हैरान, क्या इंसानों के लिए है कोई खतरा?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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