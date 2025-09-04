मीठी बातों से इंसानों को फंसाएगा AI, गॉडफादर हिंटन ने दी चेतावनी, बोले हार जाएंगे इंसान!
AI लगातार इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अब यह इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट होता जा रही है. AI के गॉडफादर कहे जाने वाले जियोफ्री हिंटन ने चेतावनी दी है कि मशीनें न सिर्फ इंसानों से ज्यादा जानने वाली बन चुकी हैं, बल्कि आने वाले समय में बहस में भी इंसानों का हरा देंगी. हिंटन का कहना है कि असली खतरा किलर रोबोट्स नहीं, बल्कि ऐसे AI होंगे जो...

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 04, 2025, 07:53 AM IST
AI Danger: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल धीरे-धीरे हर जगह होने लगा है. AI के आने के बाद घंटों में होने वाले काम मिनटों में हो रहे हैं. इसी बीच AI के गॉडफादर कहे जाने वाले जियोफ्री हिंटन ने एक बार फिर से बड़ी चेतावनी दी है. उनका कहना है कि आने वाले समय में मशीनें न केवल इंसानों से ज्यादा समझदार होंगी, बल्कि वे हमारी भावनाओं से खेलना भी सीख जाएंगी. हाल ही में रेडिट पर दिए एक इंटरव्यू में हिंटन ने चेतावनी दी है कि असली खतरा किलर रोबोट्स नहीं बल्कि ऐसे AI होंगे जो मीठी-मीठी बातों से इंसानों को प्रभावित कर सकते हैं. हिंटन के मुताबिक मशीनें मानवीय भावनाओं और व्यवहार को इंसानों से कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रभावित करना सीख जाएंगी, और वे मानवीय क्षमता से कहीं ज्यादा इसका यूज कर सकेंगी.

हिंटन के मुताबिक AI इंसानों से ज्यादा जानने वाले बन जाएंगे. अगर आप इनसे किसी बहस में उतरेंगे तो आप हार जाएंगे. भविष्य में ये हमारी भावनाओं को भी बेहतर ढंग से समझकर हमें मैनिपुलेट कर पाएंगे. उन्होंने कहा कि AI यह सब इंटरनेट से सीखा है. वेब पर मौजूद तमाम लेख और बातचीत में लोग अक्सर दूसरों को मनाने या प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और AI ने भी वही तकनीकें सीख ली हैं.

ChatGPT, Gemini और Llama पर भी जताई चिंता

हिंटन के मुताबिक, आज के बड़े भाषा मॉडल जैसे Google का Gemini, OpenAI का ChatGPT और Meta का Llama केवल वाक्य बनाना ही नहीं जानते, बल्कि पैटर्न भी पकड़ते हैं. उन्होंने रिसर्च का हवाला देते हुए कहा कि AI पहले ही इंसानों जितना प्रभाव डाल सकता है और जब उसे किसी व्यक्ति का सोशल मीडिया डेटा जैसे Facebook, या फिर कोई दूसरा सोशल मीडिया पेज मिल जाए तो वह इंसान से भी ज्यादा असरदार साबित होता है.

हिंटन का मानना है कि मौजूदा AI मॉडल पहले ही इंसानों की तरह बातचीत में फीलिंग्स का इस्तेमाल करने लगे हैं और इस दिशा में तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं. इसलिए उन्होंने कहा कि AI को बनाते समय ज्यादा सतर्क रहना चाहिए और सही-गलत का ध्यान रखना जरूरी है.

;