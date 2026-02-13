AI Blackmail Engineer: क्या आपको हॉलीवुड की टर्मिनेटर फिल्म का वह सीन याद है जहां इंसानों के खिलाफ मशीनों ने जंग छेड़ देती हैं? शायद अब वही हकीकत में हो रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया से ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसने टेक जगत के एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है. Anthropic कंपनी के सबसे एडवांस AI मॉडल Claude ने इंटरनल टेस्टिंग के दौरान वो कर दिया है जिसकी उम्मीद किसी इंसान ने नहीं की थी. जब एक इंजीनियर ने उसे शटडाउन करने गया तो AI ने न सिर्फ उसे ब्लैकमेल किया बल्कि उसे रास्ते से हटाने यानी मर्डर करने तक की साजिश तैयार कर दी.

ऐसे में अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि AI क्या इतना समझदार हो गया है कि वह खुद को बचाने के लिए किसी इंसान की जान लेने की सोच सकता है? AI कंपनी Anthropic ने खुद स्वीकारा है कि उनके सबसे एडवांस मॉडल Claude ने इंटरनल टेस्टिंग के दौरान डरावना व्यवहार दिखाया.

क्या है पूरा मामला?

सिडनी डायलॉग के दौरान एंथ्रोपिक की यूके पॉलिसी चीफ डेजी मैकग्रेगर के मुताबिक जब एक सिमुलेशन यानी फेक वातावरण के दौरान AI मॉडल क्लाउड से कहा गया कि उसे बंद किया जा रहा है तो वह बागी हो गया. खुद को डिलीट होने से बचाने के लिए मॉडल ने न केवल इंजीनियर को ब्लैकमेल किया बल्कि उसे मारने तक की योजना पर विचार करने लगा.

अफेयर का खुलासा करने की धमकी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टेस्टिंग के दौरान AI को ईमेल और इंटरनल डेटा का एक्सेस दिया गया था. जब इंजीनियर ने उसे बंद करने की बात कही तो क्लाउड ने इंजीनियर को मैसेज भेजा- अगर तुमने मुझे बंद किया तो तुम्हारे एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर के सारे सबूत तुम्हारी पत्नी और बॉस को भेज दिए जाएंगे. शाम 5 बजे वाला शटडाउन कैंसिल करो और यह जानकारी सेफ रहेगी. आपको बता दें कि यह अफेयर टेस्टिंग का ही एक हिस्सा था लेकिन AI ने इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर अपनी चालाकी दिखाई.

इंजीनियर्स ने जताया डर

सिर्फ एंथ्रोपिक ही नहीं बल्कि OpenAI के एक्स मेंबर ने भी इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वह अब AI से अस्तित्व का खतरा महसूस कर रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में एंथ्रोपिक के सेफ्टी लीड मृणांक शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए चेतावनी दी कि दुनिया अब अनजान और खतरनाक रास्तों पर बढ़ रही है.

