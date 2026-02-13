Advertisement
trendingNow13107919
Hindi Newsटेकतुम्हारी पत्नी को सब बता दूंगा...बंद होने के डर से AI ने इंजीनियर को दी धमकी, हैरान कर देगा यह डरावना खुलासा

तुम्हारी पत्नी को सब बता दूंगा...बंद होने के डर से AI ने इंजीनियर को दी धमकी, हैरान कर देगा यह डरावना खुलासा

AI Blackmail Engineer: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंसानों के मदद के लिए बना था, क्या अब वह खतरनाक होता जा रहा है? यह सवाल अब लोगों को डरा रहा है. हाल ही में सिडनी डायलॉग में एंथ्रोपिक के एक इंजीनियर के साथ ऐसा कुछ हुआ कि टेक जगत के जानकारी भी हैरान हो गए. कंपनी के स्ट्रेस टेस्ट के दौरान AI मॉडल Claude को जब यह लगा कि उसे हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है, तो उसने धमकी देने लगा.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 13, 2026, 10:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तुम्हारी पत्नी को सब बता दूंगा...बंद होने के डर से AI ने इंजीनियर को दी धमकी, हैरान कर देगा यह डरावना खुलासा

AI Blackmail Engineer: क्या आपको हॉलीवुड की टर्मिनेटर फिल्म का वह सीन याद है जहां इंसानों के खिलाफ मशीनों ने जंग छेड़ देती हैं? शायद अब वही हकीकत में हो रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया से ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसने टेक जगत के एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है. Anthropic कंपनी के सबसे एडवांस AI मॉडल Claude ने इंटरनल टेस्टिंग के दौरान वो कर दिया है जिसकी उम्मीद किसी इंसान ने नहीं की थी. जब एक इंजीनियर ने उसे शटडाउन करने गया तो AI ने न सिर्फ उसे ब्लैकमेल किया बल्कि उसे रास्ते से हटाने यानी मर्डर करने तक की साजिश तैयार कर दी.

ऐसे में अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि AI क्या इतना समझदार हो गया है कि वह खुद को बचाने के लिए किसी इंसान की जान लेने की सोच सकता है? AI कंपनी Anthropic ने खुद स्वीकारा है कि उनके सबसे एडवांस मॉडल Claude ने इंटरनल टेस्टिंग के दौरान डरावना व्यवहार दिखाया.

क्या है पूरा मामला? 
सिडनी डायलॉग के दौरान एंथ्रोपिक की यूके पॉलिसी चीफ डेजी मैकग्रेगर के मुताबिक जब एक सिमुलेशन यानी फेक वातावरण के दौरान AI मॉडल क्लाउड से कहा गया कि उसे बंद किया जा रहा है तो वह बागी हो गया. खुद को डिलीट होने से बचाने के लिए मॉडल ने न केवल इंजीनियर को ब्लैकमेल किया बल्कि उसे मारने तक की योजना पर विचार करने लगा.

Add Zee News as a Preferred Source

अफेयर का खुलासा करने की धमकी 
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टेस्टिंग के दौरान AI को ईमेल और इंटरनल डेटा का एक्सेस दिया गया था. जब इंजीनियर ने उसे बंद करने की बात कही तो क्लाउड ने इंजीनियर को मैसेज भेजा- अगर तुमने मुझे बंद किया तो तुम्हारे एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर के सारे सबूत तुम्हारी पत्नी और बॉस को भेज दिए जाएंगे. शाम 5 बजे वाला शटडाउन कैंसिल करो और यह जानकारी सेफ रहेगी. आपको बता दें कि यह अफेयर टेस्टिंग का ही एक हिस्सा था लेकिन AI ने इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर अपनी चालाकी दिखाई.

ये भी पढे़ंः AI Summit: दिल्ली में लगेगा AI का महाकुंभ! PM मोदी और टेक दिग्गजों की होगी मीटिंग

इंजीनियर्स ने जताया डर 
सिर्फ एंथ्रोपिक ही नहीं बल्कि OpenAI के एक्स मेंबर ने भी इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वह अब AI से अस्तित्व का खतरा महसूस कर रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में एंथ्रोपिक के सेफ्टी लीड मृणांक शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए चेतावनी दी कि दुनिया अब अनजान और खतरनाक रास्तों पर बढ़ रही है.

ये भी पढे़ंः Trump का वो एक पन्ना जिसने टेक दुनिया में 'शॉर्ट सर्किट' कर दिया! घुटनों पर आए Musk

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

AI Blackmail EngineerAnthropic

Trending news

गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
Indian Cattle Show 2026
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
यह भरोसा दिखाता है... पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई, काउंटिंग अभी चल ही रही थी
Bangladesh Elecion 2026
यह भरोसा दिखाता है... पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई, काउंटिंग अभी चल ही रही थी
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
Chinese Visa Scam
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
Bengaluru villa murder
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
Donkey Route
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
Punjab news in hindi
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर
DNA
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर
फाड़ देती है छत, फिर बंकर में राख हो जाता है दुश्मन, कितनी घातक है स्कैल्प मिसाइल?
DNA
फाड़ देती है छत, फिर बंकर में राख हो जाता है दुश्मन, कितनी घातक है स्कैल्प मिसाइल?
वैलेंटाइन डे पर बना रहे नंदी हिल्स में सनराइज देखने का प्लान तो फीका हो सकता है मजा
Nandi Hills
वैलेंटाइन डे पर बना रहे नंदी हिल्स में सनराइज देखने का प्लान तो फीका हो सकता है मजा
हाफिज की 'खातून ब्रिगेड' का सबसे बड़ा सबूत, भारत के दम के आगे कहां टिकेगा PAK?
DNA
हाफिज की 'खातून ब्रिगेड' का सबसे बड़ा सबूत, भारत के दम के आगे कहां टिकेगा PAK?