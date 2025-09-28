AI खा जाएगा नौकरी! अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के CEO ने दिया 'महा-अलर्ट', बोले; इससे बच पाना नामुमकिन

AI jobs Impact: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI अब केवल टेक्नोलॉजी की दुनिया तक सीमित नहीं रहा है. धीरे धीरे यह वर्कफोर्स और नौकरी के तरीकों को पूरी तरह से बदलने की कगार पर है. AI के आने के बाद दुनियाभर की कई कंपनियों में हजारों लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया है. उनका पूरा काम एआई संभाल लिया है. एआई के खतरे को लेकर एक्सपर्ट्स समय-समय पर चेतावनी देते रहते हैं, इसी क्रम में वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन ने AI को लेकर बड़ी चेतावनी दे दी है. उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ सालों में AI हर नौकरी को प्रभावित करेगा और इसके प्रभाव से बच पाना लगभग नामुमकिन होगा.

वॉलमार्ट के CEO ने चेतावनी दी कि AI का सबसे बड़ा असर नौकरियों पर देखने को मिलेगा. वॉलमेट के मुताबक वेयरहाउस ऑटोमेशन, AI-ड्रिवेन चैटबॉट और बैकस्टोर ऑटोमेशन जैसी नई टेक्नोलॉजी के चलते कई नौकरियां खत्म होने लगी हैं. मैकमिलन के अनुसार आने वाले दो से तीन साल में वर्कफोर्स की संरचना पूरी तरह बदल जाएगी, और कर्मचारियों को इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा. वॉलमार्ट ने कहा कि बमुश्किल ऐसा होगा कि दुनिया में कोई ऐसी नौकरी हो जिसे एआई न बदल पाए.

वॉलमार्ट के इस बयान से साफ है कि AI को अपनाने से लेकर मार्केट में बदलाव हमारी सोच से भी ज्यादा होगा. Wall Street Journal की रिपोर्ट के अनुसार फोर्ड से लेकर जेपी मॉर्गन चेज और अमेजन तक, सभी कंपनियों ने नौकरियों पर इसके बढ़ते प्रभाव के बारे में हाल ही में कुछ इसी तरह चेतावनी दी हैं.

दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में भी होगा बदलाव

वॉलमार्ट जो 2.1 मिलियन कर्मचारियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है उस कंपनी के सीईओ ने कहा है कि अगले तीन सालों में उसकी कुल कर्मचारी संख्या ज्यादातर वही रेगी. लेकिन काम करने के तरीके में बदलाव की वजह से नौकरियां खत्म हो जाएंगी. उदाहरण के रूप में वेयरहाउस ऑटोमेशन, एआई आधारित चैटबॉट और बैकस्टोर ऑटोमेशन के कारण से पहले ही कई नौकरियां खत्म हो गई हैं. इसके साथ ही स्टॉकिंग और कस्टमर सर्विस जैसे कुछ दूसरी नौकरियां भी एआई के कारण खतरे में हैं.

हालांकि एआई से कुछ नई नौकरियां सामने आ रही हैं. वॉलमार्ट के मुताबिक हाल ही में एजेंट बिल्डर नाम की पोजीशन शुरू की है, जिसमें कर्मचारियों को व्यापारियों के लिए एआई टूल्स तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके साथ ही होम डिलीवरी, बेकरी और हाई टच कस्टमर फेसिंग रोल में भी नई नौकरियां हो सकती हैं. वॉलमार्ट की चीफ पीपल ऑफिसर डोना मॉरिस ने कहा कि अभी यह तय करना बाकी है कि भविष्य में नौकरियों की पूरी संरचना कैसी होगी.

बदल जाएगा काम करने का तरीका

OpenAI की चीफ इकोनॉमिस्ट रोनी चटर्जी के मुताबिक आने वाले 18 से 36 महीनों में एआई को तेजी से अपनाया जाएगा. उनके अनुसार कर्मचारियों को बस इसे अपनाना चाहिए, इससे जुड़ी नई स्किल्स सीखनी चाहिए और इससे होने वाले खतरों से डरना नहीं चाहिए. एआई के सीईओ भी पहले ही कह चुके हैं कि आने वाले दो सालों में काम का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा और लोग लगातार वही पुराना काम नहीं करेंगे इसलिए इस बदलाव के समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए.

