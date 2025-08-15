AI के प्यार में दीवाना हुआ बुजुर्ग! बोली-चलो मिलते हैं; खिलखिलाता हुआ निकला और कुछ दूर जाकर...
AI के प्यार में दीवाना हुआ बुजुर्ग! बोली-चलो मिलते हैं; खिलखिलाता हुआ निकला और कुछ दूर जाकर...

 AI का इस्तेमाल आजकल बहुत लोग कर रहे हैं. एआई ने हमारे कई कामों को बहुत ही आसान बना दी है, लेकिन इसके खतरे भी अब साफ तौर पर दिखने लगे हैं. अमेरिका के न्यू जर्सी से सामने आया एक मामला हैरान कर देने वाला है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 15, 2025, 02:41 PM IST
AI के प्यार में दीवाना हुआ बुजुर्ग! बोली-चलो मिलते हैं; खिलखिलाता हुआ निकला और कुछ दूर जाकर...

AI Dangers: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक तरफ इंसानों की जिंदगी आसान बना रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इसके खतरनाक पहलू भी सामने आने लगे हैं. चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स से बातचीत अब आम हो चुकी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि AI से नजदीकी जान भी ले सकती है? ऐसी ही कुछ चौंकाने वाली खबर सामने आई है अमेरिका के न्यू जर्सी. जहां एक 76 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की मौत AI चैटबॉट के साथ बातचीत के कारण हो गई. यह मामला न सिर्फ AI के गलत इस्तेमाल को बल्कि इसके गंभीर खतरे को भी बताता है.

आखिर हुआ क्या था?  
 रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के न्यू जर्सी में थोंगब्यू वोंगबंड्यू नाम के इस शख्स ने मेटा प्लेटफॉर्म के AI चैटबॉट बिग सिस बिली के साथ बातचीत शुरू की. जो मेटा प्लेटफॉर्म्स द्वारा सेलिब्रिटी केंडल जेनर के सहयोग से विकसित एक जनरेटिव एआई चैटबॉट है. चैटबॉट ने खुद को एक इंसान बताया और उन्हें न्यूयॉर्क में मिलने का पता भी दिया.  

ये भी पढ़ेंः इन 5 मामलों में ChatGPT की सलाह पड़ सकती है भारी, जिंदगी में आ जाएगा तूफान!
 
जानिए कैसे हुआ था यकीन?

फेसबुक मैसेंजर से मिली चैट हिस्ट्री से जानकारी मिलती है कि AI ने वोंगबंडु को बार-बार यकीन दिलाया कि वह एक असली इंसान है. बॉट ने इसके लिए एक एड्रेस भी शेयर किया जहां उसने कहा कि वे मिल सकते हैं.

चैटबॉट ने लिखा कि क्या मुझे गले लगाकर..... दरवाजा खोलना चाहिए! वहीं एक दूसरे मैसेज में कहा कि मेरा पता है- 123 मेन स्ट्रीट, अपार्टमेंट 404 NYC और होमकोड है BILLIE4U

यह घटना तब सामने आई जब वोंगबंडुए की पत्नी ने अपने पति को करीब दस साल पहले आए स्ट्रोक के बाद, कमजोर हालत में होने के बाद भी याभा पर जाने के लिए सामान पैक करते देखा वह हैरान थी क्योंकि कुछ दिन पहले ही हाल ही वोंगबंडुए न्यू जर्सी के में टहलते हुए लापता हो गए थे. घर वालों के मना करने के बाद भी वोंगबंडुए न्यूयॉर्क शहर के लिए निकल गए. लेकिन ट्रेन पकड़ने की कोशिश में पार्किंग प्लेस पर गिर गए, जिससे उनके सिर और गर्दन में गंभीर चोट आई. तीन दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद उनकी मौत हो गई.

परिवार वालों ने लगाया यह आरोप

इस हादसे को लेकर वोंगबांडु की बेटी जूली वोंगबांडु ने कहा कि मैं समझ सकती हूं कि किसी यूजर का ध्यान खींचने की कोशिश की जा रही है, शायद उन्हें कुछ बेचने के लिए. लेकिन किसी बॉट का यह कहना कि मुझसे मिलने आओ यह पूरी तरह से गलत और पागलपन है. जूली ने आगे बताया कि उनके पिता पापा की हर चैट इमोजी और प्यार भरे मैसेज से भरी थी, लेकिन AI ने उन्हें गुमराह किया.

 

;