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टेक कंपनियों में छंटनी के बीच इन वर्कर्स पर मेहरबान हुईं AI कंपनियां; दे रही हैं करोड़ों का पैकेज, जॉब जाने का भी डर नहीं!

Tech कंपनियों में बड़े पैमाने पर छंटनी के बीच AI नेब्लू-कॉलर वर्कर्स, खासकर इलेक्ट्रीशियनों की किस्मत चमका दी है. डेटा सेंटर्स की बढ़ती मांग के कारण युवाओं को बिना किसी डिग्री या कर्ज के सालाना करोड़ों केप भारी-भरकम पैकेज मिल रहा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 19, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:32 PM IST
टेक कंपनियों में छंटनी के बीच इन वर्कर्स पर मेहरबान हुईं AI कंपनियां; दे रही हैं करोड़ों का पैकेज, जॉब जाने का भी डर नहीं!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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