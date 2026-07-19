/टेक कंपनियों में छंटनी के बीच इन वर्कर्स पर मेहरबान हुईं AI कंपनियां; दे रही हैं करोड़ों का पैकेज, जॉब जाने का भी डर नहीं!

पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की धूम है. लोग ऑफिस के कामों से लेकर मन में आने वाले सवाल का जवाब से जान रहे हैं. लेकिन दूसरी तरफ इसी एआई के कारण बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों में झंटनी भी हो रही है, जिससे हजारों लोगों की नौकरी जा चुकी है. लेकिन जहां AI के आने से वाइट-कॉलर यानी ऑफिस में काम करने वाले लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तकनीक ने ब्लू-कॉलर वर्कर्स के लिए किस्मत के दरवाजे खोल दिए हैं. इस साल अमेजन, मेटा, ओरेकल और TCS जैसी दिग्गज कंपनियों से 1.2 लाख से ज्यादा टेक कर्मचारी अपनी नौकरी गंवा चुके हैं, लेकिन इसी सिलिकॉन वैली में एक ऐसी नौकरी है जिसकी डिमांड अचानक आसमान छूने लगी है और वो काम है इलेक्ट्रीशियन का.
अमेरिकी टेलीविजन होस्ट माइक रो के अनुसार, टेक और AI कंपनियां Gen Z यानी आज के युवाओं को इलेक्ट्रीशियनों के रूप में सालाना 2.3 करोड़ से 2.7 करोड़ रुपये तक का भारी-भरकम पैकेज दे रही हैं.
माइक रो ने एक पॉडकास्ट में बताया कि टेक्सास के एक डेटा सेंटर में काम करने वाले 30 साल से कम उम्र के इलेक्ट्रीशियन सालाना 240,000 डॉलर से 280,000 डॉलर यानी करीब 2.7 करोड़ रुपये तक कमा रहे हैं. सबसे खास बात यह है कि इन युवाओं पर पढ़ाई के लिए लिया जाने वाला कोई स्टूडेंट लोन नहीं है. डिमांड इतनी ज्यादा है कि पिछले डेढ़ साल में कई कंपनियों ने इन्हें तीन-तीन बार अपनी कंपनी में शामिल करने के लिए अप्रोच किया है. ये जेन जी अपनी मर्जी से जितना चाहें उतना ओवरटाइम कर पा रहे हैं.
AI मॉडल्स जैसे ChatGPT या दूसरे टूल्स को चलाने के लिए बहुत भारी-भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है. इन कंपनियों को बड़े-बड़े AI डेटा सेंटर्स बनाने पड़ रहे हैं, जिनमें हजारों की संख्या में शक्तिशाली GPUs लगाए जाते हैं. इन डेटा सेंटर्स को चौबीसों घंटे चालू रखने, भारी बिजली की सप्लाई को संभालने और मेंटेनेंस के लिए भारी संख्या में कुशल इलेक्ट्रीशियनों, वेल्डर्स और कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स की जरूरत पड़ रही है.
फॉर्च्यूनो की एक रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य कंस्ट्रक्शन के मुकाबले डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले कर्मचारियों को 32% ज्यादा सैलरी मिल रही है.
यह ट्रेंड सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है. भारत में भी डेटा सेंटर्स का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है. गूगल ने विशाखापत्तनम में 15 बिलियन डॉलर के गूगल एआई हब प्रोजेक्ट की घोषणा की है, वहीं मेटा रिलायंस जियो के साथ मिलकर भारत में अपने डेटा सेंटर्स बना रही है.
कंसलटेंसी फर्म टर्नर एंड टाउनसेंड के अनुसार, दुनिया भर के 71% बाजारों में डेटा सेंटर्स के लिए काम करने वाले मजदूरों और टेक्नीशियनों की भारी कमी है. वहीं एक दूसरी रिपोर्ट बताती है कि 2023 से 2025 के बीच डेटा सेंटर की नौकरियों में 64% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियनों की वैकेंसी में 180% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला.
सिर्फ डेटा सेंटर ही नहीं, प्लंबर, मैकेनिक और फायरफाइटर जैसे ब्लू-कॉलर काम भी काफी सुरक्षित हैं. एक हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार, फायरफाइटर का काम एक ऐसा काम है, जिसे AI कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा.