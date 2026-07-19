/टेक कंपनियों में छंटनी के बीच इन वर्कर्स पर मेहरबान हुईं AI कंपनियां; दे रही हैं करोड़ों का पैकेज, जॉब जाने का भी डर नहीं!

पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की धूम है. लोग ऑफिस के कामों से लेकर मन में आने वाले सवाल का जवाब से जान रहे हैं. लेकिन दूसरी तरफ इसी एआई के कारण बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों में झंटनी भी हो रही है, जिससे हजारों लोगों की नौकरी जा चुकी है. लेकिन जहां AI के आने से वाइट-कॉलर यानी ऑफिस में काम करने वाले लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तकनीक ने ब्लू-कॉलर वर्कर्स के लिए किस्मत के दरवाजे खोल दिए हैं. इस साल अमेजन, मेटा, ओरेकल और TCS जैसी दिग्गज कंपनियों से 1.2 लाख से ज्यादा टेक कर्मचारी अपनी नौकरी गंवा चुके हैं, लेकिन इसी सिलिकॉन वैली में एक ऐसी नौकरी है जिसकी डिमांड अचानक आसमान छूने लगी है और वो काम है इलेक्ट्रीशियन का.