/AI की भारी मांग ने अमेरिका को किया बेहाल! गहराया बिजली संकट, 5 साल पहले बुक करने पड़ रहे ट्रांसफॉर्मर

AI Power Crisis: क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरक्की दुनिका को अंधेरे की तरफ ले जा रही है? सुनने में यह किसी साइंस-फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकता है, लेकिन अब यह हकीकत में होने लगा है! चैटजीपीटी, जेमिनी जैसे AI टूल को चलाने वाले बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स इतनी बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सुपरवापर अमेरिका में ट्रांसफॉर्मर और बिजली उपकरणों का भारी कमी हो गई है. हैरानी की बात तो यह है कि इन कंपनियों को एडवांस बुकिंग करनी पड़ रही है. हद से ज्यादा पानी के इस्तेमाल के बाद बिजली का भी भारी इस्तेमाल AI कर रहा है.
अमेरिका में AI डेटा सेंटर्स की भारी डिमांड के कारण बिजली के उपकरणों, खासकर ट्रांसफॉर्मर्स की भारी किल्लत हो गई है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि बिजली कंपनियों को अब उपकरणों के लिए 5 साल पहले से ऑर्डर देने पड़ रहे हैं.
रिपोट्स के मुताबिक, कोविड-19 महामारी के बाद से ही ट्रांसफॉर्मर्स की सप्लाई में कमी चल रही थी, लेकिन अब AI डेटा सेंटर्स के तेजी से होते निर्माण ने इस समस्या को और बड़ा कर दिया है. जहां 2020-21 में हाई-वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर मिलने में 1 साल का समय लगता था, वहीं अब इसके लिए कई सालों का इंतजार करना पड़ रहा है.
रिसर्च फर्म वुड मैकेन्जी का अनुमान है कि अमेरिका में डेटा सेंटर की क्षमता आज के 24 गीगावाट से बढ़कर 2030 तक 110 गीगावाट हो जाएगी. अगर ऐसा ही रहा, तो बिजली के कुल मार्केट में डेटा सेंटर्स की हिस्सेदारी 2020 के 2% से बढ़कर सीधे 40% हो जाएगी.
2026 की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, बड़े जनरेटर ट्रांसफॉर्मर मिलने का समय अब 160 हफ्तों यानी करीब 3 साल से ज्यादा को पार कर चुका है. इसी वजह से अगले एक साल में ट्रांसफॉर्मर की कीमतों में 4% से 10% तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.
इस संकट से निपटने के लिए बिजली कंपनियां और डेवलपर्स अब प्रोजेक्ट शुरू होने से बहुत पहले ही एडवांस बुकिंग कर रहे हैं.
एडवांस ऑर्डर
कैलिफोर्निया की रोसविले इलेक्ट्रिक यूटिलिटी के सीईओ डैन बीन्स ने बताया कि जो उपकरण पहले 1 साल पहले खरीदे जाते थे, उन्हें अब 3 से 5 साल पहले ही ऑर्डर किया जा रहा है.
कंपनियां अब नए के भरोसे बैठने के बजाय पुराने ट्रांसफॉर्मर्स को ही मरम्मत करके फिर से इस्तेमाल कर रही हैं.
अमेरिकी घरेलू सप्लायर्स की तुलना में अब चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से 75% तक उपकरण मंगाए जा रहे हैं क्योंकि वे सस्ते हैं और जल्दी डिलीवरी दे रहे हैं.
विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी कंपनियों के पास तो पैसा और पावर है जिससे वे डील कर लेती हैं, लेकिन छोटी बिजली कंपनियों के लिए इस शॉर्टेज से निपटना बहुत मुश्किल होता जा रहा है.