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AI की भारी मांग ने अमेरिका को किया बेहाल! गहराया बिजली संकट, 5 साल पहले बुक करने पड़ रहे ट्रांसफॉर्मर

AI Power Crisis US: क्या AI का बढ़ता इस्तेमाल बिजली संकट को बढ़ावा दे रहा है? बड़े AI टूल्स को चलाने वाले डेटा सेंटर्स अब इतनी भारी बिजली निगल रहे हैं कि सुपरपावर अमेरिका में ट्रांसफॉर्मर्स का अकाल पड़ गया है. हालात इतने बेकाबू हैं कि कंपनियों को पांच साल एडवांस बुकिंग करनी पड़ रही है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 12, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:00 AM IST
AI की भारी मांग ने अमेरिका को किया बेहाल! गहराया बिजली संकट, 5 साल पहले बुक करने पड़ रहे ट्रांसफॉर्मर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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