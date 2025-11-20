Advertisement
AI की भूख ऐसी कि धरती तक छोटी पड़ गई? अब Bezos-Musk चांद पर बसाएंगे डेटा सेंटर, जानिए पूरा प्लान

इसी वजह से अब चांद और अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाने की चर्चा गंभीरता से शुरू हो चुकी है. जो बात कभी साइंस फिक्शन लगती थी, वह आज अरबपतियों, एयरोस्पेस इंजीनियरों और एआई कंपनियों की मीटिंग्स में खुलकर चर्चा का विषय है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 20, 2025, 07:26 AM IST
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लोकप्रियता और उपयोग पहले से ही असाधारण स्तर पर पहुंच चुका है, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर टेक लीडर्स अब पृथ्वी तक सीमित नहीं रहना चाहते. उनका मानना है कि भविष्य की AI को इतनी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत पड़ेगी कि मौजूदा डेटा सेंटर इसे संभाल नहीं पाएंगे. इसी वजह से अब चांद और अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाने की चर्चा गंभीरता से शुरू हो चुकी है. जो बात कभी साइंस फिक्शन लगती थी, वह आज अरबपतियों, एयरोस्पेस इंजीनियरों और एआई कंपनियों की मीटिंग्स में खुलकर चर्चा का विषय है. धरती पर ऊर्जा की कमी और नए डेटा सेंटर बनाने पर कड़े नियमों के कारण अंतरिक्ष अब सिर्फ विकल्प नहीं, बल्कि मजबूरी जैसा दिखने लगा है.

Jeff Bezos का चांद पर AI इंफ्रास्ट्रक्चर का सपना
जेफ बेजोस ने हाल ही में चांद को “यूनिवर्स का गिफ्ट” बताते हुए कहा कि भविष्य में यह AI और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का हब बन सकता है. उनकी सोच दूसरी बड़ी टेक कंपनियों से मेल खाती है. ब्लू ओरिजिन और SpaceX स्पेस ट्रैवल को सस्ता बनाने पर काम कर रही हैं. गूगल ने Project Suncatcher नाम का लूनर कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है. Nvidia और कुछ स्टार्टअप्स स्पेस में GPU फार्म बसाने की तैयारी कर रहे हैं.
एलन मस्क उसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं जिसमें स्टारलिंक सैटेलाइट्स को सोलर पैनल से पावर मिलकर AI सर्वर चल सकेंगे. अब यह आइडिया केवल फिल्मों जैसा नहीं रहा, बल्कि कंपनियों की वास्तविक रणनीति का हिस्सा बन चुका है.

स्पेस में डेटा सेंटर की लागत अभी ज्यादा, पर भविष्य में किफायती हो सकती है
फिलहाल अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाना बेहद महंगा है, लेकिन नासा के पूर्व वैज्ञानिक फिल मेत्जगर के शोध के अनुसार अगले 10 सालों में यह बिजनेस मॉडल पूरी तरह संभव हो सकता है. उनका मानना है कि AI की ऊर्जा जरूरतें इतनी तेजी से बढ़ेंगी कि स्पेस इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज हो जाएगा. मेत्जगर का कहना है कि स्पेस में AI सर्वर “पहला बड़ा बिजनेस केस” साबित हो सकते हैं, जो आगे और कई अंतरिक्ष प्रोजेक्ट्स का रास्ता खोलेंगे.

AI की बढ़ती ऊर्जा खपत ने धरती की बिजली व्यवस्था पर दबाव बढ़ाया
धरती पर AI की बिजली जरूरतें अब खतरे का संकेत दे रही हैं. अमेरिका ने ऊर्जा आपातकाल की चेतावनी दी है. ओपनएआई का कहना है कि आने वाले वर्षों में बिजली ग्रिड में बहुत बड़ा विस्तार करना पड़ेगा. xAI जैसी कंपनियाँ अस्थायी तौर पर गैस टरबाइन का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि मॉडल ट्रेनिंग जारी रखी जा सके. ओपनएआई यह भी सुझाव दे रहा है कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हर साल 100 गीगावॉट नई क्षमता जोड़नी होगी. तुलना के लिए—1 गीगावॉट Hoover Dam की लगभग आधी क्षमता के बराबर है. लेकिन अब टेक लीडर्स सैकड़ों गीगावॉट से लेकर टेरावॉट तक की बात कर रहे हैं, जो कई देशों की कुल बिजली खपत से भी ज्यादा है.

स्पेस में AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के छिपे फायदे
धरती के बाहर सूरज की रोशनी लगातार मौजूद रहती है. वहां न रात होती है, न बादल होते हैं और न ही मौसम का असर पड़ता है. इसका मतलब है कि सोलर पैनल लगातार 100% क्षमता से काम कर सकते हैं.
स्पेस का प्राकृतिक वैक्यूम सिस्टम गर्मी को आसानी से खत्म कर देता है, जिससे कूलिंग की लागत लगभग खत्म हो जाती है. इसके अलावा, धरती पर नए डेटा सेंटर बनाते समय नियमों, पर्यावरण समीक्षा और लोकल विवादों से जूझना पड़ता है. लेकिन अंतरिक्ष में ये रुकावटें लगभग न के बराबर हैं.

Pichai, Musk और Bezos का भविष्य का विजन
सुंदर पिचाई चांद को अगली पीढ़ी के AI ट्रेनिंग मॉड्यूल्स का घर मानते हैं. एलन मस्क भविष्य में चांद और मंगल पर रहने वालों के लिए एक डिजिटल स्पेस बैकबोन तैयार करने की योजना बना रहे हैं और जेफ बेजोस चाहते हैं कि Amazon Web Services को धरती से बाहर ले जाकर स्पेस-आधारित क्लाउड बनाया जाए.

टेक कंपनियों की स्पेस रेस अब AI इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंची
गूगल का Project Suncatcher इस दिशा में पहला बड़ा कदम है, जिसमें 2027 तक दो प्रोटोटाइप सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे ताकि स्पेस में AI हार्डवेयर टेस्ट किया जा सके. एलन मस्क इससे भी आगे बढ़कर सोलर-पावर्ड स्टारलिंक सैटेलाइट्स का ऐसा नेटवर्क बनाना चाहते हैं जो हर साल 100 गीगावॉट बिजली पैदा कर सके. उनका अंतिम लक्ष्य चांद पर ऐसी फैक्ट्रियां बनाना है जो AI सैटेलाइट्स तैयार करें और उन्हें एक मैग्नेटिक कैटापल्ट से अंतरिक्ष में भेजा जाए—जो सालाना 100 टेरावॉट पावर पैदा कर सकें.

About the Author
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

AIMoon data centersJeff BezosElon Musk

