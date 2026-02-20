'₹22000 लगाओ और हर महीने पाओ ₹15 लाख...' क्या निर्मला सीतारमण ने सच में कही ये बात? जानिए आखिर क्या है असलियत

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक स्पॉन्सर्ड विज्ञापन तेजी से फैल रहा है. इस विज्ञापन में एक डिजिटल तरीके से बदला गया और एआई तकनीक से तैयार किया गया वीडियो दिखाया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman नजर आ रही हैं. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक खास निवेश योजना में सिर्फ ₹22,000 लगाकर हर महीने ₹15 लाख तक कमाए जा सकते हैं. यह दावा सुनने में जितना आकर्षक लगता है, उतना ही खतरनाक भी है. वीडियो को इस तरह एडिट किया गया है कि वह असली लगे, लेकिन असल में यह पूरी तरह फर्जी और एआई जनरेटेड है.

PIB ने किया फैक्ट चेक, बताया पूरी तरह फर्जी

सरकारी एजेंसी Press Information Bureau की फैक्ट चेक यूनिट ने इस वीडियो की जांच की. #PIBFactCheck के तहत स्पष्ट किया गया कि यह वीडियो पूरी तरह नकली है. इसमें इस्तेमाल की गई आवाज और वीडियो क्लिप को एआई तकनीक की मदद से तैयार किया गया है. PIB ने साफ कहा है कि न तो वित्त मंत्री ने और न ही भारत सरकार ने किसी ऐसी निवेश योजना का समर्थन किया है, जो ₹22,000 के बदले हर महीने ₹15 लाख देने का वादा करती हो. ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म या स्कीम को सरकार की मंजूरी नहीं है.

कैसे काम करता है यह नया AI स्कैम?

आजकल स्कैमर्स एआई और डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल करके बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज की नकली वीडियो बना रहे हैं. इन वीडियो में उनके चेहरे और आवाज को इस तरह एडिट किया जाता है कि आम व्यक्ति के लिए असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाए. फर्जी वीडियो में अक्सर बड़े मुनाफे का लालच दिया जाता है. “कम निवेश, ज्यादा कमाई” जैसे वादे लोगों को आकर्षित करते हैं. कई बार इन विज्ञापनों में “सीमित समय ऑफर” या “सरकारी योजना” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि लोग बिना सोचे-समझे लिंक पर क्लिक कर दें. जैसे ही कोई व्यक्ति लिंक पर क्लिक करता है, उससे उसकी निजी जानकारी, बैंक डिटेल या OTP मांगी जाती है. इसके बाद ठगी शुरू हो जाती है और पीड़ित को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

ऐसे स्कैम से खुद को कैसे बचाएं?

सबसे पहली बात, अगर कोई स्कीम बहुत ज्यादा मुनाफे का वादा कर रही है, तो सतर्क हो जाएं. निवेश की दुनिया में “बहुत अच्छा ऑफर” अक्सर धोखाधड़ी का संकेत होता है. दूसरी बात, किसी भी निवेश से पहले उसकी जानकारी आधिकारिक सरकारी वेबसाइट या विश्वसनीय वित्तीय संस्थान की वेबसाइट पर जरूर जांच लें. अगर किसी योजना का जिक्र वहां नहीं है, तो समझ लें कि मामला संदिग्ध है. तीसरी बात, सोशल मीडिया पर दिखने वाले अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें. खासकर तब, जब वे आपसे जल्दी निर्णय लेने का दबाव डालें. चौथी और सबसे जरूरी बात, कभी भी अपनी निजी जानकारी, बैंक अकाउंट डिटेल, डेबिट/क्रेडिट कार्ड नंबर या OTP किसी अनवेरिफाइड प्लेटफॉर्म पर साझा न करें.

सतर्क रहें, सुरक्षित रहें

डिजिटल दौर में एआई तकनीक जहां सुविधाएं बढ़ा रही है, वहीं इसका गलत इस्तेमाल भी बढ़ रहा है. इसलिए जरूरी है कि हम सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा न करें. अगर आपको भी ऐसा कोई वीडियो या विज्ञापन दिखे, तो उसे शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें और जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करें. जागरूकता ही ऐसे साइबर स्कैम से बचने का सबसे बड़ा हथियार है.