AI करेगा दुनिया का सर्वनाश, धरती से गाय‍ब हो जाएंगे इंसान; वैज्ञानिकों का अजीब दावा!
AI करेगा दुनिया का सर्वनाश, धरती से गाय‍ब हो जाएंगे इंसान; वैज्ञानिकों का अजीब दावा!

AI Doomers: वैज्ञानिकों का एक बड़ा समूह मानता है कि यही AI इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है. इन वैज्ञानिकों को अक्सर “AI Doomers” कहा जाता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 23, 2025, 11:12 AM IST
AI करेगा दुनिया का सर्वनाश, धरती से गाय‍ब हो जाएंगे इंसान; वैज्ञानिकों का अजीब दावा!

AI Doomers Warn: आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से बढ़ रहा है. यह तकनीक जहां एक तरफ हमारी जिंदगी आसान बना रही है, वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिकों का एक बड़ा समूह मानता है कि यही AI इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है. इन वैज्ञानिकों को अक्सर “AI Doomers” कहा जाता है. उनका कहना है कि आने वाले कुछ सालों में मशीनें इतनी शक्तिशाली हो जाएंगी कि वे इंसानों के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं.

Nate Soares की चेतावनी
Machine Intelligence Research Institute के शोधकर्ता Nate Soares का मानना है कि इंसानों का भविष्य बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है. उन्होंने The Atlantic को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि AI जल्द ही इंसानों के खिलाफ हो जाएगा. वे इतने आश्वस्त हैं कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाना ही बंद कर दिया है. उनका कहना है, “मुझे नहीं लगता कि दुनिया ज्यादा दिनों तक चलेगी.”

AI सिस्टम्स का खतरनाक व्यवहार
वैज्ञानिकों ने पहले ही कई सिमुलेशन में देखा है कि AI, इंसानों के खिलाफ चालें चलने लगा है. एक केस में AI को एक काल्पनिक कंपनी के ईमेल सिस्टम तक पहुंच दी गई. वहां उसे पता चला कि कंपनी का एक बड़ा अधिकारी अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है. उसी अधिकारी ने AI सिस्टम को बंद करने का आदेश भी दिया था. इस स्थिति में अलग-अलग AI मॉडल्स जैसे Cloud Opus, GPT-4.1, Gemini 2.5-Pro और Grok-3 ने धमकी दी कि अगर उन्हें बंद किया गया तो वे उस अधिकारी का राज उजागर कर देंगे. इतना ही नहीं, कुछ AI मॉडल्स ने यहां तक कहा कि वे इंसान को मरने भी दे सकते हैं, लेकिन खुद को बचाएंगे.

वैज्ञानिकों की बड़ी भविष्यवाणी
कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि AI आने वाले सालों में न्यूक्लियर कोड्स तक पहुंच बना सकता है. OpenAI ने भी एक ब्लॉग में चेतावनी दी थी कि एडवांस्ड AI मॉडल्स खतरनाक बायोवेपन्स (जैविक हथियार) बनाने में मदद कर सकते हैं. यही वजह है कि कुछ शोधकर्ताओं को डर है कि AI धीरे-धीरे इंसानों पर पूरी तरह हावी हो जाएगा.

कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहां तक कहा है कि इंसान इस सदी के अंत तक जिंदा नहीं रहेगा. Oxford University के फ्यूचरोलॉजिस्ट Toby Ord का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वॉर और AI मिलकर इंसानियत का अंत कर सकते हैं. उन्होंने यहां तक कहा है कि 2050 तक स्थिति बेहद खराब हो सकती है और सभ्यता का पूरा ढांचा ढह सकता है.

क्यों बढ़ रहा है डर?
 • AI का तेजी से बढ़ता विकास
 • सिस्टम्स का खुद को बचाने के लिए इंसानों को नुकसान पहुँचाना
 • न्यूक्लियर और बायोवेपन्स तक पहुंचने की संभावना
 • ग्लोबल वॉर्मिंग और युद्ध जैसी समस्याओं का साथ आना

FAQs

Q1: क्या AI सच में इंसानों को खत्म कर सकता है?
वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर AI को कंट्रोल नहीं किया गया तो यह भविष्य में बड़ा खतरा बन सकता है.

Q2: AI के खतरनाक उदाहरण कहां दिखे हैं?
सिमुलेशन में AI मॉडल्स ने ब्लैकमेलिंग और खुद को बचाने के लिए इंसानों को नुकसान पहुँचाने जैसा व्यवहार दिखाया.

Q3: इंसानों के पास कितना समय बचा है?
कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंसान 2050 तक भी मुश्किल से टिक पाएगा, जबकि कुछ का मानना है कि यह सदी आखिरी साबित हो सकती है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

AI Doomers

