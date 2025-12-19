AI बना रहा है दुनिया को प्यासा? एक सवाल पर गटक जाता है एक बोतल पानी! स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

AI Water Consumption: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI धीरे-धीरे हमारी लाइफ का अहम हिस्सा बनता जा रहा है. ऑफिस के काम से लेकर किसी सवाल का जवाब पाने के लिए लोग अब AI का सहारा ले रहे हैं. इन सब के साथ ही इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चैटबॉट्स से लेकर मौसम और जलवायु मॉडल तक हर जगह बढ़ता ही जा रहा है. लेकिन इस तेजी से बढ़ते AI बूम की एक बड़ी और अनदेखी कीमत भी है, वह है पानी. आपको सुनकर यह अजीब लगा होगा कि एआई की कीमत पानी कैसे हो सकती है? लेकिन हकीकत यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी ही तेजी से वह नेचुरल रिसोर्सेज पर दबाव भी बना रही है.

एक हाल ही में हुई नेचर फाइनेंस की एक स्टडी में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि AI को चलाने वाले डेटा सेंटर्स दुनिया के लिए जल संकट पैदा कर सकते हैं.

आखिर इतना प्यासा क्यों है AI?

AI मॉडल को चलाने के लिए बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स की जरूरत होती है. इन डेटा सेंटर्स में हजारों सर्वर 24 घंटे काम करते रहते हैं. ये सर्वर चलते समय इतनी हीट पैदा करते हैं कि इन्हें ठंडा रखने के लिए लगातार पानी की जरूरत पड़ती है. ज्यादातर डेटा सेंटर्स में इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें ताजे पानी का उपयोग होता है जो वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है या फिर गंदा पानी बन जाता है, जिसे दोबारा यूज करना मुश्किल होता है.

भारत के लिए भी खतरे की बात?

नेचर फाइनेंस की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के लगभग 45% डेटा सेंटर्स ऐसी जगहों पर हैं जहां पहले से ही पानी की भारी कमी है. भारत, चीन, स्पेन और जर्मनी जैसे देशों में यह समस्या और भी ज्यादा है. वैज्ञानिकों के अनुसार AI पर सिर्फ 100 शब्दों का एक प्रॉम्प्ट लिखने में करीब एक बोतल पानी खर्च हो जाता है. आपको जानकार हैरानी होगी कि अकेले अमेरिका में ही साल 2023 में करीब 66 अरब लीटर पानी का इस्तेमाल किया.

सिर्फ बिजली नहीं पानी भी है बड़ा मुद्दा

अभी तक बहस इस बात को लेकर होती थी कि AI कितनी ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करता है. लेकि अब जानकारों का कहना है कि बिजली के साथ ही पानी की खपत भी उतनी ही खतरनाक और चिंताजनक है. बिजली बनाने में भी भारी मात्रा में पानी का इस्तेमाल होता है जो कुल वाटर फुटप्रिंट का तीन-चौथाई हिस्सा हो सकता है.

अभी तक नहीं है कोई नियम

स्टडी में यह भी कहा गया है कि टेक कंपनियां अपने पानी के इस्तेमाल को लेकर कुछ जानकारी नहीं देती हैं. अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं है जो कंपनियों को यह बताने के लिए मजबूर करे कि वे कितना पानी इस्तेमाल कर रही हैं या इससे स्थानीय पर्यावरण पर क्या और कितना असर पड़ रहा है.

क्या है समाधान?

इस समस्या को पूरी तरह बचाना आसान नहीं है. लेकिन जानकारों के मुताबिक डेटा सेंटर्स के लिए साइट चयन सही किया जाए, ऐसे जगहों पर बिलकुल भी नहीं जहां पहले से ही पानी की कमी हो. कूलिंग के लिए वॉटर-एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए. साथ ही साथ डेटा सेंटर कंपनियों के लिए पानी के इस्तेमाल का खुलासा करना अनिवार्य बनाया जाए.

