Advertisement
trendingNow13046055
Hindi NewsटेकAI बना रहा है दुनिया को प्यासा? एक सवाल पर गटक जाता है एक बोतल पानी! स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

AI बना रहा है दुनिया को प्यासा? एक सवाल पर गटक जाता है एक बोतल पानी! स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

AI water Consumption: ऑफिस का काम हो, पढ़ाई का सवाल या फिर किसी मुश्किल सवाल का तुरंत जवाब चाहिए तो आज हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हमारी मदद के लिए मौजूद है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला यह स्मार्ट जवाब धरती के पानी से भी जुड़ा हो सकता है? सुनने में यह अजीब लगता है लेकिन सच्चाई यही है कि AI का हर सवाल-जवाब कहीं न कहीं प्रकृति से भारी कीमत वसूल रहा है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 19, 2025, 08:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI बना रहा है दुनिया को प्यासा? एक सवाल पर गटक जाता है एक बोतल पानी! स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

AI Water Consumption: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI धीरे-धीरे हमारी लाइफ का अहम हिस्सा बनता जा रहा है. ऑफिस के काम से लेकर किसी सवाल का जवाब पाने के लिए लोग अब AI का सहारा ले रहे हैं. इन सब के साथ ही इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चैटबॉट्स से लेकर मौसम और जलवायु मॉडल तक हर जगह बढ़ता ही जा रहा है. लेकिन इस तेजी से बढ़ते AI बूम की एक बड़ी और अनदेखी कीमत भी है, वह है पानी. आपको सुनकर यह अजीब लगा होगा कि एआई की कीमत पानी कैसे हो सकती है? लेकिन हकीकत यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी ही तेजी से वह नेचुरल रिसोर्सेज पर दबाव भी बना रही है. 

एक हाल ही में हुई नेचर फाइनेंस की एक स्टडी में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि AI को चलाने वाले डेटा सेंटर्स दुनिया के लिए जल संकट पैदा कर सकते हैं.

आखिर इतना प्यासा क्यों है AI?
AI मॉडल को चलाने के लिए बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स की जरूरत होती है. इन डेटा सेंटर्स में हजारों सर्वर 24 घंटे काम करते रहते हैं. ये सर्वर चलते समय इतनी हीट पैदा करते हैं कि इन्हें ठंडा रखने के लिए लगातार पानी की जरूरत पड़ती है. ज्यादातर डेटा सेंटर्स में इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें ताजे पानी का उपयोग होता है जो वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है या फिर गंदा पानी बन जाता है, जिसे दोबारा यूज करना मुश्किल होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत के लिए भी खतरे की बात?
नेचर फाइनेंस की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के लगभग 45% डेटा सेंटर्स ऐसी जगहों पर हैं जहां पहले से ही पानी की भारी कमी है. भारत, चीन, स्पेन और जर्मनी जैसे देशों में यह समस्या और भी ज्यादा है. वैज्ञानिकों के अनुसार AI पर सिर्फ 100 शब्दों का एक प्रॉम्प्ट लिखने में करीब एक बोतल पानी खर्च हो जाता है. आपको जानकार हैरानी होगी कि अकेले अमेरिका में ही साल 2023 में करीब 66 अरब लीटर पानी का इस्तेमाल किया.

सिर्फ बिजली नहीं पानी भी है बड़ा मुद्दा
अभी तक बहस इस बात को लेकर होती थी कि AI कितनी ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करता है. लेकि अब जानकारों का कहना है कि बिजली के साथ ही पानी की खपत भी उतनी ही खतरनाक और चिंताजनक है. बिजली बनाने में भी भारी मात्रा में पानी का इस्तेमाल होता है जो कुल वाटर फुटप्रिंट का तीन-चौथाई हिस्सा हो सकता है.

अभी तक नहीं है कोई नियम
स्टडी में यह भी कहा गया है कि टेक कंपनियां अपने पानी के इस्तेमाल को लेकर कुछ जानकारी नहीं देती हैं. अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं है जो कंपनियों को यह बताने के लिए मजबूर करे कि वे कितना पानी इस्तेमाल कर रही हैं या इससे स्थानीय पर्यावरण पर क्या और कितना असर पड़ रहा है.

ये भी पढे़ंः Payal Gaming MMS: पायल गेमिंग के सपोर्ट में उतरीं एक्ट्रेस, छलका दर्द, कभी इनका भी..

क्या है समाधान?
इस समस्या को पूरी तरह बचाना आसान नहीं है. लेकिन जानकारों के मुताबिक डेटा सेंटर्स के लिए साइट चयन सही किया जाए, ऐसे जगहों पर बिलकुल भी नहीं जहां पहले से ही पानी की कमी हो. कूलिंग के लिए वॉटर-एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए. साथ ही साथ डेटा सेंटर कंपनियों के लिए पानी के इस्तेमाल का खुलासा करना अनिवार्य बनाया जाए.

ये भी पढे़ंः सरकार चला रही WhatsApp और Instagram पर 'हंटर', कहीं आप भी न हो जाएं शिकार! डेटा...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

AI water ConsumptionAI impact

Trending news

मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
BMC elections
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
delhi pollution news
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
Who Global Summit
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
Atal Bihari Vajapayee
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
संसद की सीढ़ियों पर 12 घंटे का धरना, TMC ने नए रोजगार बिल को बताया गरीबों पर वार
Viksit Bharat Rozgar Bill
संसद की सीढ़ियों पर 12 घंटे का धरना, TMC ने नए रोजगार बिल को बताया गरीबों पर वार
PAK को छोड़ भारत को अपना प्रमुख सैन्य साझीदार क्यों बना रहा UAE? समझें मायने
DNA
PAK को छोड़ भारत को अपना प्रमुख सैन्य साझीदार क्यों बना रहा UAE? समझें मायने
गोवा-अहमदाबाद फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी,140 यात्री सवार; एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप
bomb threat
गोवा-अहमदाबाद फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी,140 यात्री सवार; एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप
बांग्लादेश के हालात गंभीर, 1971 के बाद सबसे बड़ी चुनौती झेल रहा भारत
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश के हालात गंभीर, 1971 के बाद सबसे बड़ी चुनौती झेल रहा भारत
30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
Maharashtra
30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल
Punjab news in hindi
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल