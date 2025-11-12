Advertisement
trendingNow12998870
Hindi Newsटेक

बर्बादी का हर पैटर्न होगा डिकोड! वैज्ञानिकों ने AI ड्रोन्स को सिखाया आग का व्यवहार समझना, अब रुकेगी 'तबाही'

AI Drone Wildfire Control: महीनों तक जंगलों में भयंकर तबाही मचाने वाली आग को अब काबू करना आसान होगा! वैज्ञानिकों ने ऐसी 'Smart' तकनीक तैयार कर ली है जिसमें ड्रोन तेजी से जंगलों की निगरानी करेंगे और आग फैलने से पहले ही मैसेज देंगे. यह टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और इससे क्या फायदे होंगे आइए समझते हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 12, 2025, 01:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बर्बादी का हर पैटर्न होगा डिकोड! वैज्ञानिकों ने AI ड्रोन्स को सिखाया आग का व्यवहार समझना, अब रुकेगी 'तबाही'

AI Drone Wildfire Control: टेक्नोलॉजी और पर्यावरण संरक्षण का मेल हमेशा से ही मानवता के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आता है. आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते खतरे से जूझ रही है तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक शक्तिशाली सहयोगी के रूप में सामने आया है. जलवायु परिवर्तन के कारण देश-दुनिया के बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है जिसको शांत करने में महीनों लग जाते हैं. एक तरफ आग से नुकसान वहीं आग को शांत करने के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं. अब इसी समस्या का बड़ा समाधान सामने आ रहा है.

जंगलों में लगने वाली आग से निपटने के लिए मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टो ने एक विशेष AI से चलने वाल ड्रोन तैयार किया है जो आग से उठते धुएं और राख के कणों का विश्लेषण कर उनकी रफ्तार और डायरेक्शन का अनुमान लगा सकता है.

ड्रोन हवा में मौजूद छोटे-छोटे कणों का डेटा इकट्ठा करते हैं और उसे तुरंत जमीन पर लगे कंप्यूटर के पास भेजते हैं. कंप्यूटर इसी जानकारी का विश्लेषण करके यह पता लगाता है कि आग किस दिशा में फैल सकती है और धुआँ कितनी दूर तक जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट को तैयार करने वाली टीम के एक प्रोफेसर ने बताया कि वे यह समझना चाहते हैं कि धुएं के ये सूक्ष्म कण कितनी ऊंचाई तक रहते हैं और कितनी दूरी तक जा सकते हैं. उनका मानना है कि यह जानकारी आगे चलकर आग के ताडंव को रोकने का काम करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ड्रोन से मिलेगी ये जानकारी 
इस ड्रोन परियोजना को कई असफलताओं के बाद सफलता मिली. शुरुआती ड्रोन बार-बार खराब या फिर दुर्घटनाग्रस्त हो गए. लेकिन टीम ने उन्हें सुधारने के लिए बेहतर सेंसर, बड़े प्रोपेलर और मजबूत मोटर का इस्तेमाल किया और नई पीढ़ी के ड्रोन तैयार किए. अब ये ड्रोन 150 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं और करीब 25 मिनट तक लगातार डेटा इकट्ठा कर सकते हैं. प्रोफेसर वेंग के अनुसार धुएं और राख के कणों का व्यवहार समझना चुनौतीपूर्ण है लेकिन इनके पैटर्न को जानकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आग किस दिशा में फैल सकती है.

ये भी पढे़ंः Screen Guard लगाने के बाद फोन का टच हुआ स्लो? घबराएं नहीं! बस एक सेटिंग करें ON और..

खुद से ही बदल लेंगे रास्ता
प्रोफेसर जियारोंग हांग के मुताबिक भविष्य में ये ड्रोन बड़े पैमाने पर जंगलों की निगरानी करेंगे. इसके लिए कई ड्रोन एक साथ उड़ाए जाएंगे. जिसमें एक मेन ड्रोन बाकी ड्रोन को कंट्रोल करेगा. जैसे ही हवा की दिशा बदलती है ड्रोन अपने रास्ते खुद बदल लेंगे. यह टेक्नोलॉजी केवल इमरजेंसी में ही नहीं बल्कि नियंत्रित आग जैसी गतिविधियों को भी सुरक्षित बनाने में मदद कर सकती है. पिछले कुछ सालों में कंट्रोल में आने के बाद भी आग बड़े हादसों में बदल चुकी हैं इसलिए यह तकनीक बेहद उपयोगी साबित हो सकती है.

ये भी पढे़ंः अब पुराने-धुंधले फोटो को 1 मिनट में बनाएं एकदम नया और प्रोफेशनल! ये रहा पूरा प्रोसेस

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

AI DroneAI Drone Wildfire Controlforest fires

Trending news

बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
Bihar Election 2025
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
Dr. Shaheen Shahid
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
Kerala News
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Jammu Kashmir
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा
Delhi blast
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा
डॉक्टर शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक?
Dr. Shaheen Shahid
डॉक्टर शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक?
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...
Bihar Election 2025
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...
रनवे पर खून के धब्बे... प्लेन क्रैश के 5 महीने बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन
Ahmedabad Air India crash
रनवे पर खून के धब्बे... प्लेन क्रैश के 5 महीने बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
एग्जिट पोल सच मानें तो बिहार में भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी! चूकने के 5 बड़े कारण
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
एग्जिट पोल सच मानें तो बिहार में भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी! चूकने के 5 बड़े कारण