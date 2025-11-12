बर्बादी का हर पैटर्न होगा डिकोड! वैज्ञानिकों ने AI ड्रोन्स को सिखाया आग का व्यवहार समझना, अब रुकेगी 'तबाही'

AI Drone Wildfire Control: टेक्नोलॉजी और पर्यावरण संरक्षण का मेल हमेशा से ही मानवता के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आता है. आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते खतरे से जूझ रही है तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक शक्तिशाली सहयोगी के रूप में सामने आया है. जलवायु परिवर्तन के कारण देश-दुनिया के बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है जिसको शांत करने में महीनों लग जाते हैं. एक तरफ आग से नुकसान वहीं आग को शांत करने के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं. अब इसी समस्या का बड़ा समाधान सामने आ रहा है.

जंगलों में लगने वाली आग से निपटने के लिए मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टो ने एक विशेष AI से चलने वाल ड्रोन तैयार किया है जो आग से उठते धुएं और राख के कणों का विश्लेषण कर उनकी रफ्तार और डायरेक्शन का अनुमान लगा सकता है.

ड्रोन हवा में मौजूद छोटे-छोटे कणों का डेटा इकट्ठा करते हैं और उसे तुरंत जमीन पर लगे कंप्यूटर के पास भेजते हैं. कंप्यूटर इसी जानकारी का विश्लेषण करके यह पता लगाता है कि आग किस दिशा में फैल सकती है और धुआँ कितनी दूर तक जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट को तैयार करने वाली टीम के एक प्रोफेसर ने बताया कि वे यह समझना चाहते हैं कि धुएं के ये सूक्ष्म कण कितनी ऊंचाई तक रहते हैं और कितनी दूरी तक जा सकते हैं. उनका मानना है कि यह जानकारी आगे चलकर आग के ताडंव को रोकने का काम करेगी.

ड्रोन से मिलेगी ये जानकारी

इस ड्रोन परियोजना को कई असफलताओं के बाद सफलता मिली. शुरुआती ड्रोन बार-बार खराब या फिर दुर्घटनाग्रस्त हो गए. लेकिन टीम ने उन्हें सुधारने के लिए बेहतर सेंसर, बड़े प्रोपेलर और मजबूत मोटर का इस्तेमाल किया और नई पीढ़ी के ड्रोन तैयार किए. अब ये ड्रोन 150 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं और करीब 25 मिनट तक लगातार डेटा इकट्ठा कर सकते हैं. प्रोफेसर वेंग के अनुसार धुएं और राख के कणों का व्यवहार समझना चुनौतीपूर्ण है लेकिन इनके पैटर्न को जानकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आग किस दिशा में फैल सकती है.

खुद से ही बदल लेंगे रास्ता

प्रोफेसर जियारोंग हांग के मुताबिक भविष्य में ये ड्रोन बड़े पैमाने पर जंगलों की निगरानी करेंगे. इसके लिए कई ड्रोन एक साथ उड़ाए जाएंगे. जिसमें एक मेन ड्रोन बाकी ड्रोन को कंट्रोल करेगा. जैसे ही हवा की दिशा बदलती है ड्रोन अपने रास्ते खुद बदल लेंगे. यह टेक्नोलॉजी केवल इमरजेंसी में ही नहीं बल्कि नियंत्रित आग जैसी गतिविधियों को भी सुरक्षित बनाने में मदद कर सकती है. पिछले कुछ सालों में कंट्रोल में आने के बाद भी आग बड़े हादसों में बदल चुकी हैं इसलिए यह तकनीक बेहद उपयोगी साबित हो सकती है.

