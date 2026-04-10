PM-KISAN से लेकर लोन तक, अब फोन पर ही मिलेंगे सारे जवाब; इस AI चैटबॉट ने दूर कर दी किसानों की सबसे बड़ी परेशानी!

Kisan e-Mitra AI Chatbot: डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब खेती-किसानी की राहें भी आसान होने जा रही हैं. खेती-किसानी और सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए अब किसानों को तहसील या पटवारी के ऑफिस नहीं दौड़ना होगा. अक्सर जानकारी के अभाव के कारण किसान सरकारी योजना, कृषि लोन या दूसरी स्कीम से छूट जाते थे, लेकिन अब सरकार ने इस समस्या का डिजिटल समाधान निकाल लिया है.



अभी तक AI को शहरों तक ही सीमित माना जाता था, लेकिन अब धीरे-धीरे यह गांव और किसानों तक अपनी पहुंच बना रहा है. इसी क्रम में केंद्र सरकार की नई योजना Kisan e-Mitra ने इसमें बड़ा बदलाव लाएगी. Kisan e-Mitra का AI चैटबॉट है जो भारत के किसानों और सराकरी योजनाओं के बीच फासले को खत्म कर रहा है.

क्या है Kisan e-Mitra?

Kisan e-Mitra एक वॉयस-इनेबल्ड यानी आवाज पर काम करने वाला AI चैटबॉट है. इसे खासतौर पर किसानों की सहायता के लिए तैयार किया गया है. यह एक डिजिटल असिस्टेंट की तरह काम करता है, जो PM-KISAN, फसल बीमा और कृषि लोन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं से जुड़े सवालों के सही जवाब तुरंत देता है.

इस चैटबॉट की सबसे अच्छी बात है इसका मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट. भारत के अलग-अलग राज्यों के किसान अपनी क्षेत्रीय भाषा में इस चैटबॉट से सवाल कर सकते हैं, जिससे भाषा की बाधा पूरी तरह समाप्त हो जाती है.

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किसानों को कैसे मिल रहा है फायदा?

हरित क्रांति के बाद से ही किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सही समय पर योजनाओं की जानकारी न मिल पाना. पहले योजना का स्टेटस जानने या शिकायत दर्ज कराने के लिए सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाने होते थे लेकिन अब-

किसान दिन हो या रात, कभी भी अपनी शंकाओं का समाधान पा सकते हैं.

इसके साथ ही किसान आवेदन का स्टेटस, पेमेंट स्टेटस और अपनी पात्रता भी घर बैठे ही जान सकते हैं.

यह सिस्टम हर दिन हजारों सवालों को हैंडल करने में सक्षम है और अब तक लाखों किसानों की मदद कर चुका है.

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खेती में AI का बढ़ता इस्तेमाल

Kisan e-Mitra के साथ भारतीय कृषि भी अब डिजिटल युग में प्रवेश कर चुकी है. AI के इस्तेमाल से न सिर्फ सरकारी अधिकारियों पर काम का प्रेशर कम हुआ है बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता भी आई है. दूर-दराज के गांवों में रहने वाले किसान, जो अक्सर जानकारी के अभाव में योजनाओं से छूट जाते थे अब इस आसान तकनीक के जरिए सीधे लाभ उठा रहे हैं. यह चैटबॉट न सिर्फ जानकारी देता है बल्कि शिकायत दूर करने वाले प्लेटफॉर्म की तरह भी काम करता है.

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