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अब फ्रिज खुद बताएगा अपनी बीमारी! Samsung ने भारत में उतारा अपना दमदार फ्रिज, कम कीमत में मिलेगें दमदार फीचर्स

Samsung Bespoke AI Fridge: क्या आपने कभी सोचा था कि आपका फ्रिज खुद बताए कि उसे कब सर्विस की जरूरत है, तो कैसा हो? अब इसी को हकीकत में बनाने के लिए सैमसंग ने अपनी नई Bespoke AI रेफ्रिजरेटर सीरीज लॉन्च कर दी है. भारतीय घरों की जरूरतों को देखते हुए कंपनी ने 300 लीटर से कम क्षमता वाली रेंज में स्मार्टथिंग्स और AI एनर्जी मोड जैसे एडवांस फीचर्स इस सीरीज में शामिल किए हैं. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 11, 2026, 09:30 AM IST
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अब फ्रिज खुद बताएगा अपनी बीमारी! Samsung ने भारत में उतारा अपना दमदार फ्रिज, कम कीमत में मिलेगें दमदार फीचर्स

Samsung Bespoke AI Fridge: जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में कोई महंगा सा स्मार्टफोन या लैपटॉप आता है, लेकिन अब हमारे किचन में भी एआई पहुंचने वाला है. भारत के बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड सैमसंग ने इसी AI टेक्नोलॉजी को फ्रिज में शामिल कर आपके किचन तक भेजेगा. भारत में अपनी मौजूदगी के 30 साल पूरे होने के मौके पर सैमसंग ने अपने Bespoke AI पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए इसे बजट-फ्रेंडली टॉप-माउंट रेफ्रिजरेटर की नई रेंज लॉन्च कर दी है.

फ्रिज में AI का जादू

सैमसंग फ्रिज की नई सीरीज की सबसे खास बात है इसका AI Energy Mode. यह मोड यूजर के इस्तेमाल करने के तरीके खुद से समझता है और बिजली का खपत का अनुमान लगाता है. इस फीचर को लेकर कंपनी का दावा है कि इससे 10% बिजली बचाई जा सकती है. यूजर्स स्मार्टथिंग्स ऐप की सहायता से हर दिन, सप्ताह में या महीने में बिजली के इस्तेमाल का डेटा भी जान सकेंगे.

कितनी है कैपेसिटी

नए रेफ्रिजरेटर 236 लीटर और 256 लीटर कैपेसिटी में आते हैं. इस सीरीज में Wi-Fi कनेक्टिविटी मिलती है, इससे आप SmartThings ऐप के जरिए अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं. यानी अब आप घर हों या बाहर हों फ्रिज की सेटिंग्स की बदल सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस पर नजर रख सकते हैं. डिजाइन की बात करें तो इसमें फ्लैट डोर डिजाइन मिलता है जो इसे और भी ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है. कुछ मॉडल्स में 2-in-1 कन्वर्टिबल फीचर भी है जिससे जरूरत पड़ने पर फ्रीजर को फ्रिज में भी बदल सकते हैं.

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मिलते हैं ये स्मार्ट फीचर्स

अपने स्मार्टफोन से फ्रिज की सेटिंग्स कंट्रोल करें.

सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए आपके फ्रिज में हमेशा लेटेस्ट फीचर्स बने रहेंगे.

अगर फ्रिज में कोई तकनीकी दिक्कत आती है, तो ऐप तुरंत आपको नोटिफिकेशन भेज देगा.

जरूरत पड़ने पर आप फ्रीजर को भी फ्रिज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं.

सैमसंग ने इस रेफ्रिजरेटर्स को आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए BEE (Bureau of Energy Efficiency) के 2026-2028 के कड़े मानकों के मुताबिक तैयार किया है. यह मार्केट के कुछ उन ब्रांड्स में से एक है जो नए नियमों के तहत 3-स्टार रेटिंग दे रहे हैं. कूलिंग के लिए इसमें ऑल अराउंड कूलिंग और पावर फ्रीज जैसे ऑप्शन मिलते हैं जो खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखते हैं.
(ये भी पढ़ेंः Google ने खत्म की वेटिंग लिस्ट की टेंशन! अब खुद ढूंढेगा रेस्टोरेंट और करेगा बुकिंग

अब जान लीजिए कीमत

सैमसंग ने इन नए स्मार्ट फ्रिज की शुरुआती कीमत 26,090 रुपये रखी है. ये अमेजन, फ्लिपकार्ट और सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है. वहीं अगर आप 31 मई तक खरीदारी करते हैं तो आपको सैमसंग केयर प्लस के तहत एक साल का प्लान लेने पर दो साल की अतिरिक्त वारंटी फ्री मिलेगी.
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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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