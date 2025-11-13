खाना खिलाने के बाद Swiggy, Zomato खुद डालता है अकाउंट में पैसा! ग्राहकों के लिए AI बना 'पैसा छापने वाली मशीन'

AI food delivery scam: आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का दौर है, जहां हर काम आसान होता जा रहा है. लेकिन इसके साथ ही यह पता लगाना मुश्किल हो गया है कि इंटरनेट पर क्या असली है और क्या नकली. अब इसका नुकसान भी दिखने लगा है. हाल ही में एक मामला सामने आया है, जिसमें लोग AI की मदद से फूड डिलीवरी कंपनियों को धोखा दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दिखाया गया है कि कुछ यूजर्स ने बर्गर की फोटो को AI से एडिट कर उसे अधपका या खराब दिखा दिया और फिर कंपनी से रिफंड यानी पैसे वापस मांग लिए. यह मामला अमेरिका की मशहूर फूड डिलीवरी कंपनी DoorDash से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसे आप भारत की Zomato या Swiggy की तरह समझ सकते हैं.

कैसे चल रहा है यह AI फ्रॉड?

दरअसल, लोगों ने खाना डिलीवर करने वाली कंपनियों को चूना लगाने का नया तरीका ढूंढ निकाला है. पहले लोग खराब खाना मिलने पर फोटो भेजकर कंपनी से पैसे वापस मांगते थे. अब वही काम AI कर रहा है. AI की मदद से एक सही दिखने वाले खाने की तस्वीर को एडिट करके उसे खराब दिखाया जा रहा है. इस ट्रिक की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर King Sukuna नाम के अकाउंट से हुई, जहां इस स्कैम का खुलासा हुआ. DoorDash जैसी कंपनियां आम तौर पर ग्राहकों से खाने की क्वालिटी को लेकर सबूत मांगती हैं, जैसे फोटो या वीडियो. अगर सबूत से शिकायत सही साबित होती है तो कंपनी रिफंड जारी कर देती है. अब यूजर्स AI से नकली फोटो बनाकर कंपनियों को झांसा देने लगे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Editing my pictures so I can get my money back on DoorDash pic.twitter.com/lLLqB4rJWI — (@King_Sukunaaa) April 4, 2025

AI ने आसान कर दी फोटो एडिटिंग

पहले फोटो एडिट करने के लिए Photoshop जैसे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती थी और हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता था. लेकिन अब AI टूल्स ने यह काम बेहद आसान बना दिया है. अब सिर्फ कुछ सेकंड में किसी भी तस्वीर को बदलना संभव है — बस कमांड लिखो और नतीजा सामने है. उदाहरण के लिए, अगर कोई यूजर एक परफेक्ट बर्गर की फोटो अपलोड करता है और AI को कहे कि उसे आधा पका हुआ या जला हुआ बना दो, तो AI तुरंत वैसा ही रिजल्ट दे देगा. इन AI एडिट की गई तस्वीरों को देखकर असली और नकली में फर्क कर पाना लगभग नामुमकिन हो गया है. यही वजह है कि अब कंपनियों के लिए असली शिकायत और फेक क्लेम में फर्क करना बेहद मुश्किल हो गया है.

AI के गलत इस्तेमाल पर बन रहे हैं नियम

AI के इस तरह के गलत इस्तेमाल के बाद अब दुनिया के कई देश सख्त कानून बनाने की तैयारी में हैं. यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में AI एक्ट पास किया है, जिसके तहत किसी भी AI से बने फोटो या वीडियो पर साफ तौर पर यह लिखना जरूरी होगा कि यह “AI Generated” है. अमेरिका के कई राज्यों ने भी AI कंटेंट को लेकर अपने कानून बनाए हैं. दूसरी ओर, Google, Meta और OpenAI जैसी कंपनियां अब अपने AI जनरेटेड कंटेंट में डिजिटल वॉटरमार्क और मेटाडेटा जोड़ रही हैं, ताकि यह पता चल सके कि कोई फोटो या वीडियो असली है या AI से बना हुआ. भारत सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ा रही है. सरकार का उद्देश्य है कि इंटरनेट पर फैले ऐसे फेक कंटेंट को आसानी से पहचाना जा सके और डिजिटल धोखाधड़ी को रोका जा सके.