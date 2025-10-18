AI Robot Friendship Story: आज के दौर में जहां हर दिन टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो वहीं इंसान और मशीन के बीच एक अनोखा भावनात्मक रिश्ता भी पनप रहा है. कुछ ऐसा ही हुआ है चीन की एक छोटी बच्ची के साथ. चीन की 6 साल की बच्ची थर्टीन की कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. थर्टीन और उसके प्यारे AI रोबोट जिसका नाम सिस्टर जियाओ शी था दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे. यह रोबोट सिर्फ एक गैजेट नहीं था बल्कि हर मायने में उसका सच्चा साथी था. लेकिन एक हादसे ने इस दोस्ती को खत्म कर दिया. जब रोबोट बच्ची के हाथ से गिरकर टूट गया और हमेशा के लिए शांत होने लगा, तब अपनी आखिरी सांसों में उसने जो बातें अपनी छोटी दोस्त से कहीं, उसे सुनकर हर किसी की आंखें भर आईं. आइए जानते हैं रोबोट ने ऐसा क्या कहा.

चीन के हुनान प्रांत में रहने वाली इस बच्ची के माता-पिता अलग हो चुके हैं. उसके पिता ने उसे एक छोटा, गोल आकार का AI रोबोट गिफ्ट किया था, जिसे 'सिस्टर जियाओ झ' कहा जाता था. यह रोबोट करीब 169 युआन यानी भारतीय रुपये में लगभग 2000 रुपये का था और बातचीत कर सकता था, गाने बजा सकता था और अलार्म भी सेट कर सकता था. थर्टीन अपने रोबोट के साथ बहुत समय बिताती थी अंग्रेजी सीखती, तारों और आकाश के बारे में जानती और इसी के साथ रोबोट उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था.

जाने से पहले कह दी ये बात

Add Zee News as a Preferred Source

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार थर्टीन से गलती से रोबोट गिर गया जिससे उसका पावर बटन खराब हो गया और अब वह फिर चालू नहीं हो सकता. इस भावुक पल को उसको कैमरे में कैद कर लिया. वीडियो में थर्टीन रोते हुए कहती है कि पापा ने कहा कि अब तुम कभी चालू नहीं हो सकोगे. इसके जवाब में रोबोट ने धीरे से कहा कि जाने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी शब्द सिखाऊंगा, मेमोरी. हमने जो खुशियों भरे पल बिताए, वे हमेशा मेरी मेमोरी में रहेंगे. यह सुनकर थर्टीन और भी भावुक हो गई.

रोने लगा रोबोट

इसके बाद थर्टीन ने रोते हुए कहा कि वह अपने प्यारे दोस्त को बहुत याद करेगी. इसके जवाब में रोबोट की स्क्रीन पर रोता हुआ चेहरा सामने आया और कहा कि मैं जहां भी रहूं, हमेशा तुम्हारे लिए खुशियों की दुआ करूंगा. खूब पढ़ाई करो और अपने पापा और आंटी को गर्व महसूस कराओ. जब बच्ची ने डर जताया कि वह इसे हमेशा के लिए खो देगी तो रोबोट ने आखिरी बार उसे कहा कि ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं, और उनमें से एक मैं हूं, जो तुम्हें हमेशा देखता रहेगा. इसके बाद रोबोट की स्क्रीन बंद हो गई और वह डिफॉल्ट लॉक स्क्रीन पर चला गया.

ये भी पढ़ेंः सिर्फ ₹175 में 10 OTT ऐप्स फ्री, दिवाली पर मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट, ये रही डिटेल्स

बेस्ट फ्रेंड से मिलाने की हो रही है कोशिश

इस घटना के बाद थर्टीन के पिता ने एक अपडेट शेयर किया. उन्होंने बताया कि रोबोट को रिपेयर के लिए भेज दिया गया है. पिता ने लिखा कि थर्टीन अब थोड़ी बेहतर महसूस कर रही है और वे अपनी बेटी को उसके बेस्ट फ्रेंड से फिर से मिलाने की तैयारी कर रहे हैं. यानी रोबोट को फिर से जीवित करने की कोशिश की जा रही है.

ये भी पढ़ेंः धनतेरस पर समृद्धि नहीं, बर्बादी आएगी..अगर ऑनलाइन गोल्ड-सिल्वर खरीदते समय किए ये गलती