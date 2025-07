AI ने ऐसा किया Birthday सेलिब्रेट, पार्टी देख असली और नकली में फर्क करना हो गया मुश्किल!

AI का धमाल आज पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है. जिसे देखो वो इस Artificial Intelligence का इस्तेमाल कर रहा है. AI ने हम सभी की लाइफ काफी हद तक आसान बना दिया है. जहां एक ओर बड़ी-बड़ी कंपनियां AI की मदद से चुटकियों में अपने काम पूरे कर रही हैं, वहीं, आम जिंदगी में यह टूल कई सवालों के जवाब देकर मुश्किलों को आसान बना रहा है. कई लोगों ने तो इसका ऐसा इस्तेमाल भी करना शुरू किया कि देखने वालों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा. जैसे- वीडियोज और फोटोज इस तरह बना देना कि असली और AI की पहचान ही न हो पाए. अब ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

AI वीडियो ने किया हैरान

इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कि एक इंडियन फैमिली बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. यह कई बच्चे भी नजर आ रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि यह एक AI वीडियो है. पहली झलक में इस वीडियो को देखकर यह बताना नामुमकिन हो रहा है कि वीडियो असली है या फेक. वीडियो बिल्कुल सामान्य दिख रहा है, सभी बच्चे और वीडियो में दिख रहे लोग बिल्कुल वैसे ही सेलिब्रेट और रिएक्ट कर रहे हैं जैसे नॉर्मली होता है.

बना सकते हैं ऐसे कई वीडियोज

दरअसल, वेंचर कैपिटल फर्म Andreessen Horowitz की पार्टनर जस्टिन मूरे ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर इस 5 सेकंड के वीडियो क्लिप को शेयर किया है. उन्होंने बताया कि इस वीडियो को Fofr के नए मॉडल की मदद से तैयार किया गया है. यह फ्लक्स प्रो और सीडांस कॉम्बिनेशन है.

This is not a real home video

We can generate AI videos that look like they were filmed on a shitty old camcorder or outdated phone.

You're no longer limited to crisp, cinematic outputs - we're about to see an explosion in the types of videos made with AI. pic.twitter.com/DdPivAGyky

— Justine Moore (@venturetwins) July 15, 2025