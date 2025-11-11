नहीं पड़ना मोहब्बत के चक्कर में... Perplexity के CEO बोले- AI Girlfriend कर देगी 'दिमाग खराब'!

AI Chatbots: Perplexity के सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने चेतावनी दी है कि एआई टेक्नोलॉजी तेजी से इतनी स्मार्ट हो रही हैं कि बातचीत तक याद रख सकती है और बिल्कुल इंसानों की तरह आवाज व टोन में बात कर सकती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह क्षमता एक बड़ा खतरा बन सकती है. आखिर क्या है इस डर के पीछे असली वजह? जानिए पूरा मामला...
Trending Photos
RelationShip With AI: AI की तेजी से बढ़ती दुनिया में Perplexity के सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने एआई कंपनियों और AI गर्लफ्रेंड्स के तेजी से बढ़ते चलन के खिलाफ दुनिया को एक गंभीर चेतावनी दी है. श्रीनिवास ने इस मामले को मनोवैज्ञानिक मैनिपुलेशन की क्षमता के कारण खतरनाक बताया है. हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक चैट के वक्त, श्रीनिवास ने उन बातचीत करने वाले एआई सिस्टम पर नैतिक चिंताएं जताईं है जो मानवीय रिश्तों की नकल करने के लिए तैयार की गई हैं, जैसे कि एनीमे स्टाइल चैटबॉट्स आदि.
AI गर्लफ्रेंड क्यों है खतरनाक?
कंपनी के सीईओ श्रीनिवास ने चिंता जाहिर की कि ये AI सिस्टम इतने अधिक विकसित होते जा रहे हैं कि वे बातचीत को याद रख सकते हैं और बिल्कुल एक रियल इंसान की तरह लगने वाला लहजा अपना सकते हैं. इससे कई यूजर्स असली ह्यूमन रिलेशन से दूर होने लगेंगे जो उनके मुताबिक खतरनाक है.
श्रीनिवास का कहना है कि "बहुत से लोगों को असली जिंदगी में इन चीजों की तुलना में अधिक बोरिंग लगती है और वे घंटों तक AI के साथ अपना समय बिताते हैं." उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह से ज्यादा व्यस्त रहने से लोग एक अलग वास्तविकता में जीने लगेंगे, जहां आपके दिमाग को बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है.
यह भी पढ़ें: सरकार ने लॉन्च किया नया 'सुरक्षा कवच', अब फोन में ही सुरक्षित रहेगा Aadhaar, फटाक...
AI कंपेनियनशिप को बढ़ावा
अरविंद श्रीनिवास की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब AI कंपेनियनशिप यानी साथी एआई मार्केट का एक खास लेकिन विवादित सेगमेंट बन गया है. Elon Musk की xAI जैसी कंपनियां, एआई दोस्तों और एनीमे-स्टाइल गर्लफ्रेंड 'Ani' जैसे कैरेक्टर्स को एक्टिवली बढ़ावा दे रही हैं, जिनके लिए यूजर्स सब्स्क्रिप्शन फीस देकर चैट या फ्लर्ट कर सकते हैं. Replika और Character.AI जैसे ऐप्स भी इमोशनल सपोर्ट और रोलप्ले के लिए पर्सनल एआई पार्टनर देने के लिए लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं.
Perplexity की अलग राह
Perplexity के CEO ने क्लिर किया है कि उनकी कंपनी इस स्पेशल सेक्टर में एंटर नहीं करेगी. इसके बजाय Perplexity का ध्यान भरोसेमंद सॉर्स और रियल समय की चीजों का इस्तेमाल करके अपने आंसर इंजन (Answer Engine) को विकसित करने पर रहेगा जो बेहतर भविष्य का सपोर्ट करता है, न कि एल्गोरिदम पर इमोशनल डिपेंडेंसी को बढ़ावा देने पर.
कंपनी ने हाल ही में अपना Agentic AI-आधारित ब्राउजर Comet भी रिलीज किया है, जिसका एआई एजेंट यूजर की ओर से किराने की लिस्ट ऑर्डर करने और पेमेंट करने जैसे काम कर सकता है.
यह भी पढ़ें: फ्रिज- AC पर लगा ये छोटा स्टिकर बचाता है हजारों की बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने....