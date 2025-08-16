बाघ के बच्चे जैसा मासूम आज, कल खा जाएगा दुनिया! AI गॉडफादर ने दी बड़ी चेतावनी
जैसे-जैसे AI की तकनीक बढ़ रही है, वैसे-वैसे इसके नुकसान भी सामने आने लगे हैं. जेफ्री हिंटन, जिन्हें एआई का गॉडफादर कहा जाता है और जो पहले गूगल के एक्सीक्यूटिव रह चुके हैं. उन्होंने एआई को लेकर खतरनाक चेतावनी जारी कर दी है. उनका कहना है कि भविष्य में AI इंसानों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 16, 2025, 08:35 AM IST
Dangers of AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि यह जल्द ही इंसान को पीछे छोड़ देगा. AI के तेजी से आगे बढ़ने  बढ़ रही है और इसके खतरों को लेकर अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं. इसके खतरे को लेकर एक्सपर्ट मानते हैं कि आने वाले समय में यह इंसानों पर हावी हो सकता है. इसी बीच AI के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफ्री हिंटन ने बड़ी चेतावनी दे दी है. हाल ही में जेफ्री ने AI पर खुलकर बात की.  उन्होंने इस दौरान अलर्ट करते हुए कहा कि इंसानों को AI को अपना बॉस बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. 

लास वेगास में आयोजित Ai4 सम्मेलन में हिंटन ने कहा कि हमें ऐसी AI तैयार करनी चाहिए जिसमें मातृत्व की भावना हो. यानी जब AI इंसानों से ज्यादा पॉवरफुल हो जाए तो भी वह हमें बेकार न समझे और हमारी रक्षा करे. उन्होंने कहा कि हमें ऐसा बनाना होगा कि जब वे हमसे ज्यादा ताकतवर हों, तब भी वे हमारी परवाह करें.

AI के गॉडफादर की चेतावनी

एआई के गॉडफादर जेफ्री हिंटन का कहना है कि हमें एआई को मां की तरह मानना चाहिए. इसके पीछे उनका तर्क है कि जब सुपरवापरफुल एआई विकसित की जा रही है तो यह अपने खुद के लक्ष्य और फैसले खुद तय करने लगेगी. ऐसे में उस पर हावी होने की कोशिश बेकार होगी. हिंटन इसे टेक ब्रो की कल्पना बताकर खारिज करते हैं. उनका मानना है कि डेवलपर्स को एआई को इस तरह बनाना चाहिए कि वह इंसानों के साथ वैसा ही व्यवहार करे, जैसा एक मां अपने बच्चों के साथ करती है. यानी देखभाल और सुरक्षा दोनों एक साथ करे.

ये भी पढ़ेंः AI के प्यार में दीवाना हुआ बुजुर्ग! बोली-चलो मिलते हैं; खिलखिलाता हुआ निकला और कुछ दूर जाकर...

20% है ये चांस

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब हिंटन ने AI को लेकर चिंता जाहिर की है. इससे पहले भी उन्होंने लोगों को अलर्ट करते हुए कहा था कि अगर मशीनें इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हो गईं, तो उन्हें अपने उद्देश्यों से रोकना लगभग असंभव होगा. उन्होंने एक अनुमान लगाया है कि 10 से 20 प्रतिशत संभावना है कि आने वाले सालों में AI इंसानों को बेकार कर दे या पूरी तरह खत्म कर दे. हिंटन ने AI की तुलना बाघ के बच्चे से भी की है. इसको लेकर उन्होंने कहा कि बाघ का बच्चा जैसे छोटा होने पर प्यारा लगता है लेकिन बड़ा होकर कितना खतरनाक हो जाता है. ठीक वैसे ही आई है जो अभी तो प्यारा लग रहा है लेकिन बाद में इसके गंभीर खतरे भी हो सकते हैं.

हर दिन AI हो रहा है ताकतवर
हर दिन एआई तेजी से ताकतवार बनती जा रही है. OpenAI, Google और Meta जैसी बड़ी कंपनियां अपने बड़े भाषा मॉडल (LLM) को और स्मार्ट बनाने में निवेश करती ही जा रही हैं. इनका लक्ष्य आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI हासिल करना. AGI का मतलब है ऐसी AI जो इंसानों जितनी ही नहीं बल्कि उनसे भी ज्यादा पॉवरफुल हो.

सिर्फ अच्छे काम के लिए हो AI का इस्तेमाल 
हिंटन कहते हैं कि AI का प्रयोग अच्छे कामों के लिए होना चाहिए. उन्होंने कहा कि तमाम देशों की सरकारों के नियम, जैसे अमेरिका का AI एक्शन प्लान भी इसके लिए काफी नहीं है. हमें ऐसा AI बनाने पर ध्यान देना होगा, जो सेफ हो और इंसाने के लिए लाभकारी हो. लेकिन ऐसा करना आसान भी नहीं है, विशेषकर तब जब AI खुद की भाषा को तैयार कर लेगा. 
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2024 में जेफ्री हिंटन को Nobel Physics पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. इसलिए उनकी बात को लेकर लोगों के मन में चिंता है और दुनिया भर के AI एक्सपर्ट्स के लिए यह विचार करने का विषय है.

author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

