AI छीन लेगा आपकी नौकरी! लाखों लोग होंगे बेरोजगार, मस्क बनेंगे और अमीर; 'गॉडफादर' ने दे दी खतरनाक चेतावनी

Geoffrey Hinton AI Warning: AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रफ्तार जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी ही तेजी से लोगों के मन में इसके खतरे को लेकर चिंता भी बढ़ने लगी है. एक तरफ एआई घंटों का काम मिनटों में कर रह है तो वहीं दूसरी तरफ इसकी वजह से हजारों लोगों की नौकरी चली गई है. इसी बीच अब AI के गॉडफादर कहे जाने वाले नोबेल विजेता ज्योफ्री हिंटन ने बड़ी चेतावनी दे दी है. उनका कहना है कि आने वाले समय में AI लाखों लोगों की नौकरियां छीन लेगा वहीं कुछ टेक अरबपति खासकर एलन मस्क और ज्यादा अमीर हो जाएंगे.

AI क्यों छीन लेगी नौकरियां?

दुनियाभर में AI पहले ही हजारों से भी ज्यादा नौकरियां ले चुकी है जो TCS, गूगल और अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों में छंटनी के रूप में देखा जा चुका है. हिंटन के मुताबिक यह प्रक्रिया जल्दी रुकने वाली नहीं है. ब्लूमबर्ग को दिए एक बयान में हिंटन ने कहा कि बड़ी कंपनियां AI पर बड़ा दांव लगा रही हैं क्योंकि उन कंपनियों का मानना है कि AI बड़े पैमाने पर इंसानों की जगह ले लेगा और यहीं से बड़ा पैसा आएगा.

जब उनसे पूछा गया कि क्या नौकरियों को खोए बिना AI से आगे बढ़ने का कोई रास्ता है तो हिंटन ने उत्तर दिया-मेरा मानना ​​है कि नहीं. मेरा मानना ​​है कि पैसा कमाने के लिए आपको मानव श्रम को बदलना ही होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मस्क जैसे लोग अमीर होंगे

इस दौरान जॉफ्री हिंटन ने इस बात पर जोर दिया कि टेक जगत के दिग्गज और अरबपति ही इस दौड़ में अकेले विजेता बनकर सामने आएंगे. वहीं बड़ी संख्या में लोग AI की वजह से बेरोजगार हो जाएंगे.

ये भी पढ़ेंः आपका WhatsApp अकाउंट बनेगा अभेद्य! आ रहा है 'लॉकडाउन मोड', जानिए क्या होगा खास

ज्योफ्री हिंटन ने कहा कि मस्क जैसे लोग अमीर होते जाएंगे जबकि कई अन्य अपनी नौकरियां खो देंगे और उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा. यह AI की नहीं बल्कि समाज की समस्या है. उन्होंने आगे साफ-साफ कहा कि वह एलन मस्क को केवल एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. उनके अनुसार मस्क अमीर हो जाएंगे और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और मस्क को फर्क नहीं पड़ेगा. यह AI के कारण नहीं है बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने समाज को कैसे व्यवस्थित करते हैं.

हिंटन का कहना है कि यह समस्या AI की वजह से नहीं बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था की संरचना के कारण है. हिंटन के इस बयान से साफ है कि AI का विकास आम लोगों को एक बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकता है.

ये भी पढ़ेंः 'मौत का बिस्तर' ना बना दे Electric Blanket! खरीदने से पहले जान लीजिए ये 5 बातें