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Hindi NewsटेकAI ने वैज्ञानिकों को ही बना दिया मूर्ख! रिसर्च पेपर्स में डाल दीं 1.5 लाख ऐसी बातें जो दुनिया में हैं ही नहीं

AI ने वैज्ञानिकों को ही बना दिया मूर्ख! रिसर्च पेपर्स में डाल दीं 1.5 लाख ऐसी बातें जो दुनिया में हैं ही नहीं

एक नई स्टडी के अनुसार, 2025 तक वैज्ञानिक शोध पत्रों में AI द्वारा बनाए गए करीब 1.46 लाख फर्जी रेफरेंस शामिल हो गए, जो पीयर-रिव्यू प्रक्रिया पार करके प्रतिष्ठित जर्नल्स में भी प्रकाशित हो गए.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 27, 2026, 06:41 AM IST
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AI से निर्मित फोटो.
AI से निर्मित फोटो.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने रिसर्च और लेखन को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ एक गंभीर समस्या भी सामने आई है. एक नई स्टडी के अनुसार, साल 2025 में करीब 1.46 लाख ऐसे फर्जी रेफरेंस वैज्ञानिक शोध पत्रों में शामिल हो गए जिन्हें AI टूल्स ने बनाया था. चिंता की बात यह है कि इनमें से अधिकांश रेफरेंस केवल प्रीप्रिंट तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पीयर-रिव्यू प्रक्रिया पार करके प्रतिष्ठित जर्नल्स में भी प्रकाशित हो गए.

2.5 मिलियन रिसर्च पेपर्स का किया गया विश्लेषण

यह बड़ा अध्ययन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजिलिस (UCLA) और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के शोधकर्ताओं ने मिलकर किया. वैज्ञानिकों ने 2020 से 2025 के बीच प्रकाशित लगभग 25 लाख रिसर्च पेपर्स में मौजूद 11.1 करोड़ से अधिक साइटेशन (उद्धरण) का विश्लेषण किया. इसके लिए arXiv, bioRxiv, SSRN और PubMed Central जैसे प्रमुख रिसर्च प्लेटफॉर्म्स का डेटा इस्तेमाल किया गया.

कैसे पकड़े गए AI द्वारा बनाए गए फर्जी रेफरेंस?

शोधकर्ताओं ने उन साइटेशन्स की पहचान की जिनके शीर्षक Semantic Scholar, OpenAlex और Google Scholar जैसे बड़े अकादमिक डेटाबेस में कहीं मौजूद नहीं थे. इसके बाद ChatGPT के आने से पहले और बाद के आंकड़ों की तुलना की गई. इससे यह पता चला कि 2022 के बाद फर्जी रेफरेंस की संख्या में अचानक तेज वृद्धि हुई, जिसका संबंध AI आधारित भाषा मॉडल्स के बढ़ते उपयोग से है.

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2025 तक कई गुना बढ़ गई समस्या

अध्ययन के अनुसार अगस्त 2025 तक SSRN पर प्रकाशित पेपर्स में लगभग 2 प्रतिशत साइटेशन फर्जी पाए गए. वहीं arXiv में यह दर 0.4 प्रतिशत, PubMed Central में 0.3 प्रतिशत और bioRxiv में 0.2 प्रतिशत रही. केवल PubMed Central में ही हर महीने लगभग 8,140 फर्जी रेफरेंस जोड़े जाने का अनुमान लगाया गया. विशेषज्ञों के मुताबिक सबसे तेज बढ़ोतरी 2024 के मध्य से शुरू हुई, जब AI टूल्स सिर्फ लेखन सहायक नहीं रहे बल्कि रेफरेंस तैयार करने के लिए भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगे.

असली रिसर्च पेपर्स में भी मिले नकली उद्धरण

शोधकर्ताओं ने पाया कि यह समस्या केवल संदिग्ध या धोखाधड़ी वाले शोध पत्रों तक सीमित नहीं है. कई प्रतिष्ठित और वास्तविक रिसर्च पेपर्स में भी कुछ फर्जी रेफरेंस पाए गए. इससे संकेत मिलता है कि कई शोधकर्ता AI द्वारा सुझाए गए रेफरेंस को बिना जांचे-परखे सीधे अपने शोध पत्रों में शामिल कर रहे हैं.

नए शोधकर्ताओं पर ज्यादा असर

स्टडी में यह भी सामने आया कि जिन लेखकों के पेपर्स में फर्जी रेफरेंस मिले, वे आमतौर पर अपेक्षाकृत कम अनुभवी थे. हालांकि उनकी प्रकाशन गति काफी तेज थी. SSRN पर ऐसे शोधकर्ताओं का प्रकाशन आउटपुट सामान्य शोधकर्ताओं की तुलना में 3.13 गुना तेजी से बढ़ा, जबकि bioRxiv पर यह दोगुने से अधिक था. अकेले काम करने वाले शोधकर्ता और छोटी रिसर्च टीमों में भी यह समस्या ज्यादा देखने को मिली.

मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था हुई नाकाम

अध्ययन के अनुसार लगभग 78.8 प्रतिशत फर्जी रेफरेंस arXiv की मॉडरेशन प्रक्रिया से गुजर गए. वहीं bioRxiv पर प्रकाशित प्रीप्रिंट्स में मौजूद 85.3 प्रतिशत फर्जी रेफरेंस बाद में जर्नल्स में प्रकाशित अंतिम संस्करणों में भी बने रहे. इससे पता चलता है कि वर्तमान समीक्षा और सत्यापन प्रणाली इस चुनौती से निपटने में पूरी तरह सक्षम नहीं है.

भविष्य में और बढ़ सकता है खतरा

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि फर्जी रेफरेंस खुले डेटाबेस और रिसर्च रिपॉजिटरी में बने रहते हैं तो भविष्य के AI मॉडल इन्हीं गलत जानकारियों पर ट्रेन होंगे. इससे AI बार-बार उन्हीं नकली रेफरेंस को दोहराएगा और समस्या और गंभीर होती जाएगी.

The Lancet की स्टडी ने भी बढ़ाई चिंता

प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल The Lancet में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन ने भी इसी तरह की चिंता जताई है. शोधकर्ताओं ने 2023 से 2026 की शुरुआत तक प्रकाशित बायोमेडिकल रिसर्च पेपर्स का विश्लेषण किया और 2,810 पीयर-रिव्यू पेपर्स में 4,000 से अधिक फर्जी रेफरेंस पाए. 2023 में जहां हर 2,828 पेपर्स में से एक में फर्जी साइटेशन मिलता था, वहीं 2025 तक यह अनुपात घटकर 458 में एक और 2026 की शुरुआत तक 277 में एक हो गया.

प्रकाशकों को दी गई चेतावनी

शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि फर्जी रेफरेंस पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो मेडिकल गाइडलाइंस, वैज्ञानिक समीक्षा और क्लीनिकल रिसर्च की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है. इसलिए उन्होंने प्रकाशकों से आग्रह किया है कि किसी भी रिसर्च पेपर को स्वीकार करने से पहले स्वचालित रेफरेंस सत्यापन प्रणाली लागू की जाए. हैरानी की बात यह है कि ऑडिट के समय लगभग 98 प्रतिशत प्रभावित शोध पत्रों पर प्रकाशकों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी.

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About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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