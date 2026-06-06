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बिना डॉक्टर के ठीक होंगी बीमारियां? Meta ला रहा AI हेल्थ फीचर, WhatsApp-Instagram पर मिलेगी सलाह!

Meta AI Health Feature: क्या आने वाले समय में बीमार होने पर डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा? WhatsApp और Instagram पर ही बीमारी और दवा की जानकारी मिल जाएगी? Meta एक ऐसे AI फीचर पर काम कर रहा है, जो यूजर्स को हेल्थ और मेडिकल सलाह देने में सक्षम हो सकता है. कंपनी की योजना अपने AI मॉडल्स को WhatsApp, Instagram और Facebook जैसे प्लेटफॉर्म्स से जोड़ने की है, जिससे लोग सीधे चैट के जरिए हेल्थ से जुड़ी सलाह ले सकें.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 06, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:27 AM IST
बिना डॉक्टर के ठीक होंगी बीमारियां? Meta ला रहा AI हेल्थ फीचर, WhatsApp-Instagram पर मिलेगी सलाह!

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