/बिना डॉक्टर के ठीक होंगी बीमारियां? Meta ला रहा AI हेल्थ फीचर, WhatsApp-Instagram पर मिलेगी सलाह!

Meta AI Health Feature: क्या आप भी हल्की खांसी या सिरदर्द होने पर तुरंत गूगल या फिर AI से बीमारी का इलाज और लक्षण पूछने लगते हैं? अगर हां, तो शायद आने वाले दिनों में आपको बीमारी से जुड़ी सलाह WhatsApp और Instagram पर भी मिलने लगे. आपका पसंदीदा WhatsApp और Instagram अब आपको हेल्थ से जुड़ी जानकारी भी देने की तैयारी कर रहा है! सोशल मीडिया दिग्गज मेटा एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है, जो सीधे आपके चैट बॉक्स में बीमारियों का इलाज और हेल्थ एडवाइस देगा. आइए जानते हैं क्या है मेटा की तैयारी और इससे क्या फायदा होगा.