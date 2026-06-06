/बिना डॉक्टर के ठीक होंगी बीमारियां? Meta ला रहा AI हेल्थ फीचर, WhatsApp-Instagram पर मिलेगी सलाह!

Meta AI Health Feature: क्या आप भी हल्की खांसी या सिरदर्द होने पर तुरंत गूगल या फिर AI से बीमारी का इलाज और लक्षण पूछने लगते हैं? अगर हां, तो शायद आने वाले दिनों में आपको बीमारी से जुड़ी सलाह WhatsApp और Instagram पर भी मिलने लगे. आपका पसंदीदा WhatsApp और Instagram अब आपको हेल्थ से जुड़ी जानकारी भी देने की तैयारी कर रहा है! सोशल मीडिया दिग्गज मेटा एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है, जो सीधे आपके चैट बॉक्स में बीमारियों का इलाज और हेल्थ एडवाइस देगा. आइए जानते हैं क्या है मेटा की तैयारी और इससे क्या फायदा होगा.
Meta अपने AI फीचर्स को तेजी से बढ़ा रहा है. अब कंपनी प्लानिंग कर रही है कि उसके AI मॉडल यूजर्स को स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह भी दें. यह फीचर आने वाले सयम में WhatsApp, Instagram और Facebook जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मिल सकता है. Meta के AI चीफ अलेक्जेंड्र वांग ने कुछ समय पहले ही खुलासा किया है कि कंपनी अपने म्यूज एआई मॉडल्स के जरिए यूजर्स को हेल्थ एडवाइस देने की प्लानिंग कर रही है.
मेटा ने इस साल के शुरुआत में ही अपना पहला AI मॉडल म्यूज स्पार्क लॉन्च किया था, जिसे मेटा की सुपरइंटेलिजेंस लैब्स ने तैयार किया है, जो स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के जवाब देने में अच्छी क्षमता रखता है. अलेक्जेंड्र वांग के अनुसार जब हम इन मॉडल्स को अरबों लोगों तक ले जाने की बात करते हैं, तो हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है. हालांकि, उनका यह भी मानना है कि यह मॉडल OpenAI और Anthropic जैसे टॉप एआई दिग्गजों के बराबर का नहीं है, लेकिन इस पर तेजी से काम चल रहा है.
अगर यह फीचर लॉन्च होता है तो यूजर्स WhatsApp या Instagram पर ही AI से हेल्थ सलाह ले सकेंगे. हालांकि, मेडिकल सलाह एक बहुत सावधानी वाला मामला है, इसलिए मेटा को पहले यह साबित करना होगा कि उसका AI सही और भरोसेमंद जानकारी दे सकता है.
मेटा एआई चीफ के इस बयान के बाद इंटरनेट पर एक नई बहस छिड़ गई है. इसका सीधा मतलब होता है कि यह अगर मेटा का यह प्रोजेक्ट सफल होता है, तो आने वाले समय में आपको छोटी-मोटी बीमारियों की सलाह के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, आपका वॉट्सऐप ही आपको दवा या उपाय बता देगा.
लेकिन हेल्थ एक बेहद संवेदनशील मामला है. एआई मॉडल्स अक्सर गलतियां कर देते हैं. ऐसे में अगर मेटा के एआई ने किसी बीमारी का गलत इलाज बता दिया, तो यह जानलेवा भी हो सकता है.
वहीं बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी हैं, जो हेल्थ डेटा की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं. लोगों का कहना है कि मेडिकल जानकारी बहुत पर्सनल होती है और इसे AI सिस्टम के साथ शेयर करना जोखिम भरा हो सकता है. इससे मरीजों की सुरक्षा और प्राइवेसी पर असर पड़ सकता है.