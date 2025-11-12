Advertisement
दिल्ली के पॉल्यूशन से भी ज्यादा खतरनाक है AI! 1 करोड़ कारों जितना प्रदूषण और 1 करोड़ घरों जितना पानी पिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की तेजी से बढ़ती तकनीक हर साल 2.4 से 4.4 करोड़ मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर सकती है. यह उत्सर्जन लगभग 50 से 100 लाख यानी 5 से 10 मिलियन कारों के बराबर है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 12, 2025, 06:47 AM IST
एक हालिया स्टडी में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की तेजी से बढ़ती तकनीक हर साल 2.4 से 4.4 करोड़ मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर सकती है. यह उत्सर्जन लगभग 50 से 100 लाख यानी 5 से 10 मिलियन कारों के बराबर है. यह आंकड़ा दिखाता है कि जितनी तेजी से AI आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से यह पर्यावरण के लिए खतरा भी बनता जा रहा है.

AI की वजह से पानी की खपत में भारी बढ़ोतरी
Nature Sustainability जर्नल में प्रकाशित इस रिसर्च में यह भी बताया गया है कि AI के बढ़ते उपयोग से हर साल 731 से 1,125 मिलियन घन मीटर पानी की खपत होगी. यह मात्रा लगभग 60 से 100 लाख अमेरिकियों के वार्षिक घरेलू पानी उपयोग के बराबर है. इसका मतलब है कि सिर्फ सर्वर और डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए जितना पानी खर्च होगा, उतना पानी करोड़ों लोग एक साल में इस्तेमाल करते हैं.

पर्यावरण पर बढ़ता दबाव
कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और इस रिसर्च के प्रमुख लेखक फेंगकी यू ने बताया कि “AI हर सेक्टर को बदल रहा है, लेकिन इसके तेजी से बढ़ने के साथ ऊर्जा, पानी और कार्बन पर इसका गहरा असर पड़ रहा है.”
उनका कहना है कि अगर यही रफ्तार जारी रही, तो टेक इंडस्ट्री अपने नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगी.

रिसर्च का उद्देश्य और डेटा विश्लेषण
इस स्टडी का मकसद यह समझना था कि AI की बढ़ती कंप्यूटिंग शक्ति का पर्यावरण पर कितना असर पड़ेगा और इसे टिकाऊ बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं. शोधकर्ताओं ने फाइनेंस, मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई सेक्टर्स से डेटा इकट्ठा किया. फिर उसे अमेरिका के विभिन्न इलाकों के ऊर्जा स्रोतों, बिजली उत्पादन और जल उपयोग के आंकड़ों से जोड़ा गया. रिपोर्ट में बताया गया कि 2024 से 2030 के बीच AI सर्वर का विस्तार जितना बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा पानी और कार्बन का उपयोग होगा — यानी हर साल 24 से 44 मिलियन मीट्रिक टन CO₂ और 731 से 1,125 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी.

AI के पर्यावरणीय नुकसान को कैसे रोका जा सकता है
रिसर्च टीम ने बताया कि अमेरिका के कई डेटा सेंटर्स पानी की कमी वाले इलाकों जैसे नेवाडा और एरिजोना में बनाए जा रहे हैं. यह स्थिति और खराब हो सकती है अगर इन्हें सावधानी से प्लान नहीं किया गया.
स्टडी में सुझाव दिया गया है कि अगर डेटा सेंटर्स को उन इलाकों में बनाया जाए जहां पानी की कमी कम हो और साथ ही कूलिंग सिस्टम की दक्षता (efficiency) को बढ़ाया जाए, तो AI की पानी की खपत लगभग 52 प्रतिशत तक घटाई जा सकती है.

सस्टेनेबिलिटी की दिशा में समाधान
शोधकर्ताओं ने यह भी कहा कि अगर स्मार्ट लोकेशन चुनने, ग्रिड को डिकार्बनाइज करने और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर काम किया जाए, तो AI से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में 73 प्रतिशत और पानी की खपत में 86 प्रतिशत तक की कमी संभव है. हालांकि, रिसर्च टीम ने यह भी चेतावनी दी कि मौजूदा स्वच्छ ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाएं इन सुधारों की प्रभावशीलता को सीमित कर सकती हैं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ

