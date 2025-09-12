AI कभी दर्द महसूस नहीं करेगा, लेकिन अधिकार मिले तो इंसानियत को रुला देगा! माइक्रोसॉफ्ट AI CEO ने कही ये बात
AI Rights Danger: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन क्या होगा अगर यही टेक्नोलाजी इंसानों जैसे अधिकार मांगने लगे? सोचकर ही चिंता बढ़ने लगती है. लेकिन इन दिनों एआई को इंसानों जैसे अधिकार देने को लेकर बहस हो रही है. इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट AI के सीईओ मुस्तफा सुलेमान ने इसी पर बड़ा बयान देते हुए चेतावनी दी है कि AI को अधिकार देना इंसानियत के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 12, 2025, 08:20 AM IST
AI Rights Danger: आज के समय में AI तेजी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है. फिर चाहे बात मोबाइल में मौजूद वॉयस असिस्टेंट की हो या बड़ी-बड़ी कंपनियों में इस्तेमाल हो रही स्मार्ट टेक्नोलॉजी की, हर जगह AI का इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन इसी बीच एक बड़ी बहस भी हो रही है कि क्या AI को इंसानों की तरह अधिकार दिए जाएं? इन्हीं सवालों को लेकर माइक्रोसॉफ्ट AI डिवीजन के सीईओ मुस्तफा सुलेमान ने बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने साफ कहा है कि AI को अधिकार देना खतरनाक साबित हो सकता है. उनके अनुसार AI एक ऐसी तकनीक है जिसे इंसानों की मदद करनी चाहिए  कि खुद को इंसानों की तरह पेश करना चाहिए.

वायर्ड के साथ एक नई बातचीत में सुलेमान ने कहा कि AI को एक साथीबने रहना चाहिए. हमें ऐसे AI चाहिए जो हमारी भाषा बोले, हमारे अनुसार काम करे और हमें समझें. इंसानों और AI के बीच भावनात्मक जुड़ाव अभी भी सबसे अहल पहलू है. उन्होंने इसके साथ ही यह भी चेतावनी दी कि अगर कभी ऐसा समय आया जब AI को खुद की समझ, इच्छाएं और अपने लक्ष्य मिलने लगें, तो यह स्थिति इंसानों की मदद की बजाय AI को एक स्वतंत्र इकाई (Free Unit)बना देगा. सुलेमान के शब्दों में यह बहुत ही खतरनाक और गलत दिशा होगी इसलिए हमें अभी से इसके खिलाफ सख्त रुख अपनाना चाहिए.

ये भी पढ़ेंः AI चाहकर भी नहीं छीन पाएगा इन लोगों की नौकरी! OpenAI CEO Sam Altman ने कर दिया खुलासा

‘दर्द’ को लेकर कही ये बात

सुलेमान ने यह भी कहा कि AI को अधिकार देने का आधार कॉन्शियस नहीं बल्कि ‘सफरिंग यानी दर्द झेलने की क्षमता होनी चाहिए. उनका मानना है कि भविष्य में भले ही कोई AI मॉडल यह दावा करे कि वह अपनी मौजूदगी के बारे में जागरूक है या उसे कोई निजी अनुभव हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह वास्तव में पीड़ा भी झेलता होगा.

सुलेमान ने कहा कि सिर्फ यह कहना कि कोई मॉडल खुद को मौजूद यानी अस्तित्व वाला मानता है, इसका सबूत नहीं है कि वह दर्द महसूस कर सकता है या उसे दर्द होता है. दर्द असल में एक जैविक अवस्था है, जो इंसानों और जीवों में इसलिए विकसित हुई ताकि वे जीवित रह सकें. AI मॉडलों के पास ऐसा कोई दर्द नेटवर्क नहीं है, इसलिए वे वास्तव में परेशानी नहीं झेल सकते हैं.

सुलेमान ने इस दौरान यह भी साफ कर दिया कि अगर किसी AI को यह एहसास भी हो कि उसका अस्तित्व है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि इंसानों को उसे नैतिक सुरक्षा या अधिकार देने चाहिए. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उन्हें पता है कि उनका अस्तित्व है और उन्हें बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे वास्तव में दर्द का अनुभव नहीं कर सकते.

ये भी पढ़ेंः सामान के लोकेशन से लेकर, गाड़ी की ओवर स्पीड तक बताता है ये कमाल का गैजेट, कीमत सिर्फ इतनी

 

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

