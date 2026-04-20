इंसानी पैरों जैसी ताकत और AI का दिमाग! जानें कैसे इस चीनी रोबोट ने 1 घंटे के अंदर पूरी की हाफ मैराथन

अगर आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ दिमागी कामों तक सीमित है, तो अब तस्वीर बदल चुकी है. चीन में आयोजित एक हाफ मैराथन में AI से लैस रोबोट्स ने हिस्सा लेकर यह साबित कर दिया कि मशीनें अब फिजिकल परफॉर्मेंस में भी इंसानों को टक्कर देने लगी हैं. 21 किलोमीटर की इस दौड़ में कई ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने हिस्सा लिया और कुछ ने तो एक घंटे से भी कम समय में रेस पूरी कर दी.

इंसानों और रोबोट्स के बीच अनोखी रेस

इस खास रेस में 100 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने इंसानी धावकों के साथ एक ही ट्रैक पर दौड़ लगाई. हालांकि दोनों के बीच बैरियर लगाए गए थे ताकि तुलना सही तरीके से की जा सके. इस आयोजन का मकसद था स्पीड, बैलेंस और स्टैमिना के मामले में मशीन और इंसान के बीच अंतर को समझना.

रोबोट ने मारी बाजी, इंसान रह गए पीछे

इस रेस में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि एक रोबोट ने सभी इंसानी धावकों को पीछे छोड़ दिया. चीनी स्मार्टफोन कंपनी Honor द्वारा तैयार किए गए इस रोबोट ने 50 मिनट 26 सेकंड में रेस पूरी की. वहीं सबसे तेज इंसानी धावक को 1 घंटा 7 मिनट 47 सेकंड का समय लगा. कागज पर देखा जाए तो यह टाइमिंग इंसानों के वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी बेहतर लगती है, हालांकि विशेषज्ञ इसे सीधी तुलना नहीं मानते.

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले साल की असफलता से बड़ी वापसी

यह जीत रोबोट्स के लिए बड़ी वापसी मानी जा रही है. पिछले साल इसी तरह की रेस में कई रोबोट्स संतुलन खो बैठे थे या उन्हें बीच में मदद की जरूरत पड़ी थी. लेकिन इस बार तकनीक में जबरदस्त सुधार देखने को मिला. अधिकतर रोबोट्स ने बिना किसी बड़ी परेशानी के पूरी रेस खत्म की.

ऑटोनॉमस AI का कमाल

करीब 40 प्रतिशत रोबोट्स पूरी तरह से ऑटोनॉमस थे, यानी वे अपने सेंसर और AI सिस्टम की मदद से खुद ही रास्ता पहचान रहे थे, बैलेंस बना रहे थे और अपनी स्पीड एडजस्ट कर रहे थे. जो रोबोट्स रिमोट से कंट्रोल किए जा रहे थे, उन्हें टाइम पेनल्टी भी दी गई. बैटरी बदलने पर भी अतिरिक्त समय जोड़ा गया, जिससे मुकाबला और चुनौतीपूर्ण बन गया.

अभी भी परफेक्ट नहीं हैं रोबोट

हालांकि प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन रोबोट्स अभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं हुए हैं. सबसे तेज रोबोट भी फिनिश लाइन से ठीक पहले हल्का सा बैरियर से टकरा गया, जो यह दिखाता है कि अभी भी प्रिसिजन और कंट्रोल में सुधार की जरूरत है.

इंसानों जैसी मूवमेंट बना रही फर्क

इंजीनियरों का मानना है कि इस सफलता के पीछे रोबोट्स की डिजाइन में किया गया सुधार है. इन्हें इंसानों की तरह चलने और दौड़ने के लिए डिजाइन किया गया है. उदाहरण के लिए, रोबोट के पैरों की लंबाई 90-95 सेंटीमीटर रखी गई, जिससे स्ट्राइड बेहतर हो सके. इसके अलावा, लंबे समय तक दौड़ने के दौरान ओवरहीटिंग से बचाने के लिए लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया.

भविष्य की झलक और नई संभावनाएं

इस रेस को देखने वाले लोगों ने रोबोट्स की मूवमेंट में काफी सुधार नोटिस किया. वे पहले की तुलना में ज्यादा स्टेबल और नैचुरल तरीके से दौड़ रहे थे. कई युवाओं के लिए यह इवेंट रोबोटिक्स और AI में करियर बनाने की प्रेरणा भी बना.

अभी लंबा रास्ता बाकी है

विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि भले ही बड़ी है, लेकिन इसे सही संदर्भ में देखना जरूरी है. मैराथन जैसी रेस एक कंट्रोल्ड वातावरण में होती है, जबकि असली दुनिया में परिस्थितियां बहुत जटिल होती हैं. अभी भी रोबोट्स को फाइन मोटर स्किल्स, एडाप्टेबिलिटी और अनप्रेडिक्टेबल हालात में फैसले लेने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.