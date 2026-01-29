AI बना नौकरियों का 'काल': Amazon के बाद Pinterest अब 800 कर्मचारियों को दिखाएगा बाहर का रास्ता, टेक जगत में हड़कंप!

Pinterest Layoffs 2026: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का बढ़ता प्रभाव अब टेक जगत के लिए नई मुसीबत बनता जा रहा है और एक नई हकीकत पेश कर रहा है. जहां एक तरफ AI इनोवेशन की नई राहें खोल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ से यह नौकरियों के लिए 'काल' बनता जा रहा है. इसी क्रम में सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी Pinterest ने भी एख हैरान कर देने वाला फैसला करते हुए अपने वर्कफोर्स में 15 प्रतिशत की भारी कटौती का ऐलान किया है.

Pinterest ने अपने वर्कफोर्स में 15 प्रतिशत की भारी कटौती करने का फैसला करके सबको हैरान कर दिया है. कंपनी ने घोषणा की है कि वह करीब 700 से 800 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है. यह Pinterest के अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी छंटनी मानी जा रही है.

AI पर फोकस है मुख्य कारण

कंपनी के अनुसार यह कदम ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव यानी बदलाव की पहल एक हिस्सा है. Pinterest अब अपना पूरा ध्यान और संसाधन AI पर लगाना चाहता है. कंपनी का मानना है कि इस बदलाव से वह सोशल मीडिया और डिजिटल एडवरटाइजिंग की दुनिया में मजबूती से टिक पाएगी.

किन पर गिरेगी गाज?

Pinterest की चीफ लीगल ऑफिसर वांजी वॉलकोट के मुताबिक छंटनी की यह प्रक्रिया सितंबर के आखिरी तक पूरी हो जाएगी. राहत की बात यह है कि इस छंटनी का असर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग या क्रिएटिव टीमों पर ज्यादा नहीं होगा, ज्यादातर कटौती कॉर्पोरेट और सपोर्ट रोल्स में होगी. कंपनी इन बचे हुए पैसों को AI एक्सपर्ट्स की भर्ती और नई टेक्नोलॉजी विकसित करने में इन्वेस्ट करेगी.

ऑफिस भी होंगे कम

सिर्फ छंटनी ही नहीं Pinterest अब अपने ऑफिस स्पेस को भी समेटेगा. कंपनी अब हाइब्रिड वर्क मॉडल को प्रमोट कर रही है और अपने लीज पर लिए गए ऑफिसों को बंद या छोटा कर रही है.

अकेली नहीं है Pinterest

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टेक जगत में छंटनी का दौर शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है. Pinterest के अलावा भी हाल ही में Amazon ने 16,000 नौकरियों में कटौती का ऐलान किया है. Amazon भी अपनी पुरानी भर्तियों को कम कर अब AI जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में संसाधन लगा रहा है.

