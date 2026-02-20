भारत में दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव लाएगा AI, Adobe CEO शांतनु नारायण ने बताया क्यों

Shantanu Narayen on AI: दिल्ली में आयोजित India AI Impact Summit 2026 में एडोबी के (Adobe) के चेयरमैन और सीईओ शांतनु नारायण ने भारत की AI क्षमता पर बड़ा भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि अपनी बड़ी आबादी और टेक्नोलॉजी की रफ्तार से भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में पूरी दुनिया से आगे जा सकता है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा एआई यूजर बेस वाला देश हैं. आगले कुछ सालों में भारत में AI का इस्तेमाल करने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा हो सकती है. यही वजह है कि AI के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी यहां बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगे.

हर भारतीय के हाथ में होगी पूरी दुनिया

शांतनु नारायण ने एआई के फ्यूचर पर चर्चा करते हुए एक बेहद क्रांतिकारी बात कही. उन्होंने कहा कि एआई के माध्यम से भारत का हर नागरिक अपने एक छोटे से डिवाइस (स्मार्टफोन) के जरिए दुनिया भर की जानकारी और संसाधनों तक पहुंच बना सकेगा. भारत पूरी दुनिया में एआई का सबसे बड़ा केंद्र होगा. इसका सबसे बड़ा फायदा पर्सनल मेडिसिन और शिक्षा के क्षेत्र में दिखेगा. कल्पना कीजिए, एक गांव में बैठा व्यक्ति एआई की मदद से वैसी ही सटीक मेडिकल सलाह पा सकेगा, जो किसी बड़े शहर के अस्पताल में मिलती है. यह डिजिटल डिवाइड को खत्म करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित होगा.

भारत ही क्यों है सबसे आगे?

शांतनु नारायण का कहना है कि भारत के पास डेटा और यूजर्स का इतना बड़ा आधार है कि एआई मॉडल्स को यहां के हिसाब से ट्रेन करना और उनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना आसान होगा. इसके साथ ही भारतीयों में नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालने की अद्भुत क्षमता है. शांतनु नारायण ने आगे कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और यहां का टैलेंट पूल एआई के प्रभाव को बाकी दुनिया के मुकाबले कहीं अधिक प्रभावशाली बना देता है.

सिर्फ AI मॉडल बनाने तक सीमित नहीं रहेगा भारत

शांतनु नारायण ने कहा कि भारत सिर्फ AI मॉडल्स बनाने तक सीमित नहीं रहने वाला है. यह डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी और विश्वास के मुद्दों पर भी विश्व का नेतृत्व कर सकता है. क्योंकि आज के AI दौर में टेक्नोलॉजी को लेकर सबसे बड़ा सवाल उसका यूज हा नहीं, बल्की लोगों की प्राइवेसी भरोसे से जुड़ा है. कंटेंट ऑथेंटिसिटी को उन्होंने भारत के लिए बड़ा अवसर बताया. नारायण ने कहा कि फेक कंटेंट और डीपफेक के बढ़ते खतरों के बीच भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

आने वाले समय क्या होगा खास?

शांतनु नारायण के अनुसार भारत के लिए एआई सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि विकास का एक नया इंजन है. एडोब प्रमुख का यह बयान उन युवाओं के लिए एक बड़ा संकेत है जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना भविष्य देख रहे हैं. भारत न केवल एआई का उपयोग करेगा, बल्कि दुनिया को यह सिखाएगा कि इसे जिम्मेदारी से कैसे लागू किया जाता है. उन्होंने माना कि अगर हम सिक्योरिटी मानकों और ओपन स्टैंडर्ड्स को साथ लेकर चलते हैं, तो एआई मानवता के लिए अब तक का सबसे बड़ा वरदान साबित होगा.

