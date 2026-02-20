भारत AI से हासिल कर पाएगा 25% की विकास दर? एंथ्रोपिक के CEO ने जगाई बड़ी उम्मीद, टेक दिग्गजों ने खोले खजाने

India AI Impact Summit 2026 Updates: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब सिर्फ एक चैटबॉट और फोटो बनाने का टूल नहीं रहा. दिल्ली में चल रहें 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026' में जो आंकड़े और दावे सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले हैं. AI कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) के CEO Dario Amodei ने भविष्यवाणी की है कि AI की बदौलत भारत की विकास दर (Growth Rate) 25% के जादुई आंकड़े को छू सकती है. वहीं समिट में यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि एआई का भविष्य कुछ देशों या अरबपतियों के हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए.

AI बदल सकता है भारत का आर्थिक नक्शा

समिट में डारियो अमोदेई ने एक बेहद दिलचस्प तुलना की. उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों में AI की वजह से विकास दर में शायद 10% का उछाल आए, लेकिन भारत के लिए यह मौका उससे कहीं बड़ा हो सकता है. डारियो के अनुसार भारत में युवा आबादी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो संगम है, वह दुनिया में कहीं नहीं है. यहां AI सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि आर्थिक क्रांति का जरिया बनेगा. AI से देश की ग्रोथ को 25% तक का जंप मिल सकता है.

1 लाख करोड़ का मेगा निवेश

इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में सिर्फ बातें ही नहीं हुई हैं. यहां पर पैसों की भी जमकर बारिश हुई हैं. दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों ने भारत में AI ईकोसिस्टम तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के इन्वेस्ट की घोषणा की है. इस फंड का इस्तेमाल डेटा सेंटर्स बनाने, लोकल भाषाओं में AI मॉडल तैयार करने और छोटे शहरों के युवाओं को ट्रेनिंग देने में किया जाएगा.

AI पर किसी एक का कब्जा नहीं होगा- UN चीफ

समिट के चौथे दिन संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी अपनी बात रखी. उन्होंने दुनिया को आगाह करते हुए एक बहुत जरूरी बात कही. गुटेरेस कहा कि AI का भविष्य कुछ चुनिंदा अमीर देशों या मुट्ठी भर अरबपतियों के हाथों में कैद नहीं होना चाहिए. उन्होंने भारत के 'AI फॉर ऑल' मॉडल की जमकर तारीफ की और कहा कि टेक्नोलॉजी का फायदा समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना बेहद जरूरी है.

इस समिट में क्या रहा खास?

समिट में चर्चा हुई कि कैसे AI का उपयोग करके सरकारी योजनाओं के भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है और सीधे बिना बिचौलिए के लाभार्थियों तक मदद पहुंचाई जा सकती है. इसका साथ समिट में 1 लाख करोड़ के निवेश से लाखों नए AI-स्पेशलिस्ट लोगों के लिए नौकरियों के नए अवसर मिल सकते हैं. खेती में AI का इस्तेमाल कर पैदावार को दोगुना करने का खाका भी इस समिट में पेश किया गया. समिट में मौजूद एक्सपर्ट्स का मानना था कि भारत सही दिशा में कदम बढ़ा रहा है. स्टार्टअप, आईटी कंपनियां और सरकारी योजनाएं पहले से ही डिजिटल पर जोर दे रही हैं. अगर AI को भी इसी तरह प्राथमिकता मिली तो आने वाले सालों में भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई पहचान बना सकता है.

