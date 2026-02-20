Advertisement
trendingNow13116314
Hindi Newsटेकभारत AI से हासिल कर पाएगा 25% की विकास दर? एंथ्रोपिक के CEO ने जगाई बड़ी उम्मीद, टेक दिग्गजों ने खोले खजाने

भारत AI से हासिल कर पाएगा 25% की विकास दर? एंथ्रोपिक के CEO ने जगाई बड़ी उम्मीद, टेक दिग्गजों ने खोले खजाने

India AI Impact Summit 2026 Updates: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया के बड़े खिलाड़ी और एंथ्रोपिक (Anthropic) के सीईओ डारियो अमोदेई ने 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026' में कहा कि AI की मदद से भारत 20 से 25 प्रतिशत तक ज्यादा आर्थिक बढ़त हासिल कर सकता है. इसके पीछे की वजह उन्होंने भारत में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल टेक्नोलॉजी और लोगों में उसके इस्तेमाल को लेकर उत्साह को बताया. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 20, 2026, 11:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत AI से हासिल कर पाएगा 25% की विकास दर? एंथ्रोपिक के CEO ने जगाई बड़ी उम्मीद, टेक दिग्गजों ने खोले खजाने

India AI Impact Summit 2026 Updates: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब सिर्फ एक चैटबॉट और फोटो बनाने का टूल नहीं रहा. दिल्ली में चल रहें 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026' में जो आंकड़े और दावे सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले हैं. AI कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) के CEO Dario Amodei ने भविष्यवाणी की है कि AI की बदौलत भारत की विकास दर (Growth Rate) 25% के जादुई आंकड़े को छू सकती है. वहीं समिट में यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि एआई का भविष्य कुछ देशों या अरबपतियों के हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए. 

AI बदल सकता है भारत का आर्थिक नक्शा
समिट में डारियो अमोदेई ने एक बेहद दिलचस्प तुलना की. उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों में AI की वजह से विकास दर में शायद 10% का उछाल आए, लेकिन भारत के लिए यह मौका उससे कहीं बड़ा हो सकता है. डारियो के अनुसार भारत में युवा आबादी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो संगम है, वह दुनिया में कहीं नहीं है. यहां AI सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि आर्थिक क्रांति का जरिया बनेगा. AI से देश की ग्रोथ को 25% तक का जंप मिल सकता है. 

यह भी पढ़ें:- बार-बार PIN डालने का झंझट खत्म! अब अंगूठा लगाते ही PhonePe से होगा पेमेंट, जानें...

Add Zee News as a Preferred Source

1 लाख करोड़ का मेगा निवेश
इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में सिर्फ बातें ही नहीं हुई हैं. यहां पर पैसों की भी जमकर बारिश हुई हैं. दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों ने भारत में AI ईकोसिस्टम तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के इन्वेस्ट की घोषणा की है. इस फंड का इस्तेमाल डेटा सेंटर्स बनाने, लोकल भाषाओं में AI मॉडल तैयार करने और छोटे शहरों के युवाओं को ट्रेनिंग देने में किया जाएगा. 

AI पर किसी एक का कब्जा नहीं होगा- UN चीफ
समिट के चौथे दिन संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी अपनी बात रखी. उन्होंने दुनिया को आगाह करते हुए एक बहुत जरूरी बात कही. गुटेरेस कहा कि AI का भविष्य कुछ चुनिंदा अमीर देशों या मुट्ठी भर अरबपतियों के हाथों में कैद नहीं होना चाहिए. उन्होंने भारत के 'AI फॉर ऑल' मॉडल की जमकर तारीफ की और कहा कि टेक्नोलॉजी का फायदा समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना बेहद जरूरी है. 

इस समिट में क्या रहा खास?
समिट में चर्चा हुई कि कैसे AI का उपयोग करके सरकारी योजनाओं के भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है और सीधे बिना बिचौलिए के लाभार्थियों तक मदद पहुंचाई जा सकती है. इसका साथ समिट में 1 लाख करोड़ के निवेश से लाखों नए AI-स्पेशलिस्ट लोगों के लिए नौकरियों के नए अवसर मिल सकते हैं. खेती में AI का इस्तेमाल कर पैदावार को दोगुना करने का खाका भी इस समिट में पेश किया गया. समिट में मौजूद एक्सपर्ट्स का मानना था कि भारत सही दिशा में कदम बढ़ा रहा है. स्टार्टअप, आईटी कंपनियां और सरकारी योजनाएं पहले से ही डिजिटल पर जोर दे रही हैं. अगर AI को भी इसी तरह प्राथमिकता मिली तो आने वाले सालों में भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई पहचान बना सकता है. 

यह भी पढ़ें:- AI पर नए नियम आज से लागू: 3 घंटे में डीपफेक डिलीट और AI कंटेंट पर 10% लेबल अनिवार्य

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

AI Impact Summit 2026anthropic ceo dario amodeiIndia AI Growth Rate

Trending news

तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
India independence 1947
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
RG Kar Victim
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
Rajya Sabha elections
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
आप चाइनीज से पूछिए... वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली नई 'मिस्ट्री'
manoj mukund naravane book controversy
आप चाइनीज से पूछिए... वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली नई 'मिस्ट्री'
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
Sir
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
Rajya sabha
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
Odisha news
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
weather update
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
Shillong MP Ricky AJ Syngkon
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
Kerala
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान