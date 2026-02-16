Advertisement
AI का नया ग्लोबल हेडक्वार्टर बना भारत! जानें पिछली 3 समिट में क्या रही कहानी? क्यों दिल्ली में हो रहा यह मंथन है दुनिया के लिए खास

AI का नया ग्लोबल हेडक्वार्टर बना भारत! जानें पिछली 3 समिट में क्या रही कहानी? क्यों दिल्ली में हो रहा यह मंथन है दुनिया के लिए खास

AI Impact Summit 2026: दिल्ली में आज से AI Impact Summit 2026 की शुरूआत होने जा रही है.इस समिट में पीएम मोदी के साथ कई बड़े देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और टेक कंपनियों के CEO एक मंच पर नजार आने वाले हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले यह समिट कहां और कितनी बार आयोजित की जा चुकी है, और अभी तक इसका परिणाम क्या रहा है? इसके साथ दिल्ली में हो रही समिट क्यों है सबसे ज्यादा अहम हो जाती है?

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 16, 2026, 10:38 AM IST
AI का नया ग्लोबल हेडक्वार्टर बना भारत! जानें पिछली 3 समिट में क्या रही कहानी? क्यों दिल्ली में हो रहा यह मंथन है दुनिया के लिए खास

AI Impact Summit 2026: अगर आप भी आज की टेक्नोलॉजी के दीवाने हैं और आपको AI के जरिए दुनिया को बदलने वाले चेहरों को करीब से देखना है. तब यह खबर आपके लिए बेहद खास होने वाली है. क्योंकि राजधानी दिल्ली एक बार फिर ग्लोबल टेक सेंटर बनने जा रही है. आज से राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में 'AI Impact Summit 2026' की शुरूआत होने जा रही है. इस समिट में आपको पूरी दुनिया के कई बड़े देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और टेक कंपनियों के CEO एक ही मंच पर नजर आएंगे. माना जा रहा है कि यह कार्यक्रम भारत को AI की दुनिया में नई पहचान दिलाने वाला साबित हो सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में होने वाली यह समिट पिछले 6 सालों में तीन बार आयोजित की जा चुकी है? हम यहां आपको इसकी पूरी जानकारी देने जा रहे है. आइए समझते हैं कि इस समिट में अब तक क्या हुआ और इस बार दिल्ली में जो हो रहा है वह क्यों इतिहास रचेगा. 

इससे पहले कहां हुईं थी ऐसी समिट?
भारत से पहले भी ऐसी समिट कई देशों में आयोजित की जा चुकी है. इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी. सबसे पहले इस समिट को 'AI Safety Summit' नाम से 1-2 नवंबर 2023 को ब्रिटेन के ब्लेचली पार्क में आयोजित किया गया था. इसको ब्रिटेन की सरकार ने आयोजित किया था. इस समिट में AI से जुड़े खतरों और उनसे सेफ्टी पर चर्चा हुई थी. चर्चा के बाद इस समिट में ब्लेचली डिक्लेरेशन जारी किया गया था. 

साउथ कोरिया और फ्रांस में आयोजित हुई समिट
ब्रिटेन के बाद 2024 में साउथ कोरिया ने इस समिट का आयोजन किया था. इसको साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में 'AI Seoul Summit' नाम से आयोजित किया गया था. इसमें AI को लोगों के लिए सुरक्षित और समावेशी बनाने पर जोर दिया गया था. इसके बाद यह समिट फरवरी 2025 को फ्रांस के पेरिस में 'AI Action Summit' नाम से आयोजित हुई. इसे फ्रांस और भारत की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित किया गया था. इसमें AI को पब्लिक इंटरेस्ट और विकास से जोड़ने पर चर्चा हुई थी. अब यह समिट भारत में AI Impact Summit 2026 के नाम से आयोजित की जा रही है. 

पहले हुई समिट से क्या रिजल्ट निकला?
इसके पहल यह समिट 2023 में ब्रिटेन ने आयोजित किया था. यहां सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि AI को ऐसा बनाया जाए जो इंसानों के लिए सिक्योर हो सके. इसमें डेटा की सुरक्षा, कंपनियों की जिम्मेदारी और इंसानी देख-रेख जैसे मुद्दों पर खास चर्चा हुई थी. इसके बाद 2024 में सियोल की बैठक में बातचीत और आगे बढ़ी. वहां देशों ने माना कि AI के फायदे तो हैं, लेकिन उसके खतरों को समझना भी उतना ही जरूरी है. इसी दौरान AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान बनाने की बात भी की गई थी. जिससे टेक्नोलॉजी पर नजर रखी जा सके और समय रहते कदम उठाए जा सकें. फिर 2025 में यह समिट पेरिस में हुई. वहां कहा गया कि AI सिर्फ व्यापार या मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करे. शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में इसका सही इस्तेमाल हो. अब दिल्ली में हो रही समिट इन सभी बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है. यहां चर्चा इस बात पर है कि AI का फायदा हर देश और हर वर्ग तक कैसे पहुंचे.

दिल्ली में हो रही समिट क्यों है सबसे अहम?
इस बार यह समिट दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है. यहां होने वाली समिट पिछले आयोजनों से बहुत अलग और खास होने वाली है. क्योंकि यह पहली बार है जब कोई विकसित देश नहीं, बल्कि भारत जैसा विकासशील देश पूरी दुनिया के लिए AI के नए नियम तय कर रहा है. इसे ग्लोबल साउथ की जीत के तौर पर माना जा रहा है. जहां पिछली समिट्स में सिर्फ बातें और घोषणापत्र बने थे. तो वहीं इस बार दिल्ली में AI कॉमन्स और शेयर्ड कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ठोस प्रोजेक्ट्स पर हस्ताक्षर हो रहे हैं. इसका मतलब अब देश मिलकर अपनी टेक्नोलॉजी एक-दूसरे के साथ साझा करेंगे. साथ ही भारत अब सिर्फ विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना चाहता. इस समिट के जरिए भारत अपना खुद का AI स्टैक पेश कर रहा है, जिसे दुनिया के अन्य 45 देश अपनाने की तैयारी में हैं. 

आम आदमी की जिंदगी पर असर
इस समिट का सबसे बड़ा असर युवा AI फॉर ऑल (Yuva AI for All) जैसे प्रोग्राम के रूप में सामने आएगा. सरकार चाहती है कि भारत का हर स्टूडेंट और प्रोफेशनल AI को समझ सके. सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन जैसे दिग्गजों की मौजूदगी यह बताती है कि भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि AI की दुनिया का बदशाह बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है. 

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं.

