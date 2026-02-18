Advertisement
trendingNow13113565
Hindi NewsटेकIndian Army का AI अवतार! अब सेना बचाएगी आपकी जान और डेटा, डीपफेक की होगी छुट्टी; जानिए और क्या है खास

Indian Army का AI अवतार! अब सेना बचाएगी आपकी जान और डेटा, डीपफेक की होगी छुट्टी; जानिए और क्या है खास

Indian Army AI Tech: भारतीय सेना अब सिर्फ सीमा पर दुश्मनों से ही नहीं लड़ रही अब वह टेक्नोलॉजी में भी 'सुपरपावर' बनने जा रही है. इसके लिए सेना ने AI Impact Summit 2026 में अपने कुछ ऐसे स्वदेशी एआई (AI) हथियार पेश किए हैं जिनको देखकर दुनिया हैरान है. ये AI सॉफ्टवेयर न सिर्फ सेना के निर्णय को बेहतर करेंगे, बल्कि आम लोगों को भी सिक्योरिटी देंगे.

 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 18, 2026, 08:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Indian Army का AI अवतार! अब सेना बचाएगी आपकी जान और डेटा, डीपफेक की होगी छुट्टी; जानिए और क्या है खास

Indian Army AI Tech: आज के बदलते दौर में जंग का मैदान भी तेजी से हाईटेक हो रहा है. किसी भी देश की सेना के लिए अब सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की उसकी जरूरत बनती जा रही है. ऐसे में भारतीय सेना ने भी कई स्मार्ट सिस्टम पर काम शुरू कर दिया है. इससे सिक्योरिटी को और मजबूत करने और खतरे को पहले ही पहचानने में मदद मिलेगी. इंडिया में तल रही AI Impact Summit 2026 में सेना ने अपने कुछ ऐसे स्वदेशी एआई (AI) हथियार पेश किए हैं, जिन्हें देखकर दुनिया हैरान है. इनकी सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ जंग जीतने के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों की जान बचाने और साइबर हमलों से सिक्योर रखने के लिए भी है. आइए जानते हैं सेना के इस डिजिटल कवच की वो खास बातें.

डीपफेक का होगा तुरंत खुलासा
आज के AI युग में डीपफेक वीडियो सभी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं. ऐसे में इसके लिए सेना ने एक ऐसा Deepfake Video Detection System बनाया है जो चेहरे के हाव-भाव और सिग्नल पैटर्न को स्कैन कर तुरंत बता देगा कि वीडियो असली है या इससे छेड़छाड़ की गई है. यह देश की सिक्योरिटी के साथ-साथ फेक न्यूज और साइबर क्राइम को रोकने में गेम-चेंजर साबित हो सकता है. 

यह भी पढ़ें:- गर्मी आने वाली है! AC चलाने से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना बिजली बिल और...

Add Zee News as a Preferred Source

ड्राइवर को नींद आई तो 'AI' जगा देगा
कई बार लंबी ड्राइविंग के दौरान लोगों को नींद या झपकी आ जाती हैं. ऐसे कई बार बड़ा हादसा भी हो जाता है. सेना का Driver Fatigue Detection डिवाइस एक ऐसा छोटा सा गैजेट है जिसे गाड़ियों में लगाया जा सकता है. यह ड्राइवर की आंखों और चेहरे की हरकतों पर नजर रखता है. जैसे ही उसे थकान या नींद के लक्षण दिखते हैं, यह तुरंत अलार्म बजाकर अलर्ट कर देता है. खराब रास्तों और घने अंधेरे में भी यह डिवाइस पूरी तरह से काम करता है. 

किसी भी आपदा से पहले मिल जाएगी चेतावनी
सेना ने एक नया एआई सिस्टम 'PRAKSHEPAN' तैयार किया है. यह सिस्टम मौसम और जलवायु का सही से पूर्वानुमान लगाता है. इससे पहाड़ों पर भूस्खलन (Landslides) और हिमस्खलन (Avalanches) जैसी बड़ी तबाही से पहले जान सकते हैं. यह आपदा आने से 3 से 7 दिन पहले ही अलर्ट भेज सकता है. यह सिस्टम न केवल सैनिकों की जान बचाएगा, बल्कि चारधाम यात्रा जैसे संवेदनशील इलाकों में आम लोगों के लिए भी वरदान साबित होगा. 

बिना इंटरनेट चलेगा एआई का जादू
कई बार सेना को ऐसे इलाको में अपरेट करना बड़ता है जहां इंटरनेट नहीं पहुंच पाता या सही से कनेक्टिविटी नहीं होती है. इसके लिए सेना ने 'AI in a Box' तैयार किया है. यह एक पोर्टेबल डिवाइस है जो बिना इंटरनेट के भी एआई मॉडल चला सकता है. इसे दूरदराज के गांवों, पहाड़ों या आपदा प्रभावित इलाकों के अस्पतालों और एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर में इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए नेटवर्क की समस्या रहती है. 

चेहरे से पहचान और मोबाइल की सुरक्षा
सेना ने XFace नाम का फेशियल रिकग्निशन सिस्टम बनाया है जो भीड़ में भी पलक झपकते ही लोगों की पहचान कर सकता है.इसको EKAM नाम से भी जाना जाता है. यह एक Proactive Mobile Security System हैं जो आपके फोन में किसी भी सस्पिशियस डेटा ट्रांस्मिशन या मैलवेयर के घुसते ही उसे ब्लॉक कर देता है. इसका इस्तेमाल आने वाले समय में एयरपोर्ट्स और स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम्स में भी किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें:- YouTube हुआ डाउन, दुनियाभर में करोड़ों यूजर्स हुए परेशान; क्या है इस महा-संकट की वजह

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Indian Army AI TechIndian Army AIAI Impact Summit 2026Indian Army Tech

Trending news

इन राज्यों के लोग सावधान: अगले 3 घंटे में आंधी-तूफान और बारिश का तांडव मचने वाला है
IMD
इन राज्यों के लोग सावधान: अगले 3 घंटे में आंधी-तूफान और बारिश का तांडव मचने वाला है
सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया
Supreme Court
सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया
खत्म होने वाला है नोटों-सिक्कों का जमाना? डिजिटल करेंसी को क्यों बढ़ावा दे रही सरकार
DNA
खत्म होने वाला है नोटों-सिक्कों का जमाना? डिजिटल करेंसी को क्यों बढ़ावा दे रही सरकार
दाऊद के रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, शूटरों की ऑनलाइन भर्ती का DNA टेस्ट
DNA
दाऊद के रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, शूटरों की ऑनलाइन भर्ती का DNA टेस्ट
DNA: भारत और फ्रांस की सुपर पार्टनरशिप! दुश्मनों के होश उड़ाएगी नई डिफेंसी डील
DNA
DNA: भारत और फ्रांस की सुपर पार्टनरशिप! दुश्मनों के होश उड़ाएगी नई डिफेंसी डील
DNA: भारत में रील बनाना बन गया 'राष्ट्रीय आपदा'? नए 'आतंक' से कई परिवार तबाह
DNA
DNA: भारत में रील बनाना बन गया 'राष्ट्रीय आपदा'? नए 'आतंक' से कई परिवार तबाह
जल्द आएगी गुड न्यूज़! J&K को राज्य का दर्जा देने का मामला, क्या बोले उमर अब्दुल्ला?
Omar Abdullah
जल्द आएगी गुड न्यूज़! J&K को राज्य का दर्जा देने का मामला, क्या बोले उमर अब्दुल्ला?
कांग्रेस आलाकमान को मणिशंकर ने दे दी वॉर्निंग, बोले-मतभेदों में जीतती है पार्टी
Mani Shankar Aiyar
कांग्रेस आलाकमान को मणिशंकर ने दे दी वॉर्निंग, बोले-मतभेदों में जीतती है पार्टी
भारतीय मुसलमान की हो रही घर वापसी... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दुओं से की अपील
RSS chief Mohan Bhagwat
भारतीय मुसलमान की हो रही घर वापसी... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दुओं से की अपील
'यहां सब मांस-मछली खाता है...', किस मुद्दे पर सीएम ममता ने BJP पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
'यहां सब मांस-मछली खाता है...', किस मुद्दे पर सीएम ममता ने BJP पर साधा निशाना