Indian Army का AI अवतार! अब सेना बचाएगी आपकी जान और डेटा, डीपफेक की होगी छुट्टी; जानिए और क्या है खास

Indian Army AI Tech: आज के बदलते दौर में जंग का मैदान भी तेजी से हाईटेक हो रहा है. किसी भी देश की सेना के लिए अब सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की उसकी जरूरत बनती जा रही है. ऐसे में भारतीय सेना ने भी कई स्मार्ट सिस्टम पर काम शुरू कर दिया है. इससे सिक्योरिटी को और मजबूत करने और खतरे को पहले ही पहचानने में मदद मिलेगी. इंडिया में तल रही AI Impact Summit 2026 में सेना ने अपने कुछ ऐसे स्वदेशी एआई (AI) हथियार पेश किए हैं, जिन्हें देखकर दुनिया हैरान है. इनकी सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ जंग जीतने के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों की जान बचाने और साइबर हमलों से सिक्योर रखने के लिए भी है. आइए जानते हैं सेना के इस डिजिटल कवच की वो खास बातें.

डीपफेक का होगा तुरंत खुलासा

आज के AI युग में डीपफेक वीडियो सभी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं. ऐसे में इसके लिए सेना ने एक ऐसा Deepfake Video Detection System बनाया है जो चेहरे के हाव-भाव और सिग्नल पैटर्न को स्कैन कर तुरंत बता देगा कि वीडियो असली है या इससे छेड़छाड़ की गई है. यह देश की सिक्योरिटी के साथ-साथ फेक न्यूज और साइबर क्राइम को रोकने में गेम-चेंजर साबित हो सकता है.

ड्राइवर को नींद आई तो 'AI' जगा देगा

कई बार लंबी ड्राइविंग के दौरान लोगों को नींद या झपकी आ जाती हैं. ऐसे कई बार बड़ा हादसा भी हो जाता है. सेना का Driver Fatigue Detection डिवाइस एक ऐसा छोटा सा गैजेट है जिसे गाड़ियों में लगाया जा सकता है. यह ड्राइवर की आंखों और चेहरे की हरकतों पर नजर रखता है. जैसे ही उसे थकान या नींद के लक्षण दिखते हैं, यह तुरंत अलार्म बजाकर अलर्ट कर देता है. खराब रास्तों और घने अंधेरे में भी यह डिवाइस पूरी तरह से काम करता है.

किसी भी आपदा से पहले मिल जाएगी चेतावनी

सेना ने एक नया एआई सिस्टम 'PRAKSHEPAN' तैयार किया है. यह सिस्टम मौसम और जलवायु का सही से पूर्वानुमान लगाता है. इससे पहाड़ों पर भूस्खलन (Landslides) और हिमस्खलन (Avalanches) जैसी बड़ी तबाही से पहले जान सकते हैं. यह आपदा आने से 3 से 7 दिन पहले ही अलर्ट भेज सकता है. यह सिस्टम न केवल सैनिकों की जान बचाएगा, बल्कि चारधाम यात्रा जैसे संवेदनशील इलाकों में आम लोगों के लिए भी वरदान साबित होगा.

बिना इंटरनेट चलेगा एआई का जादू

कई बार सेना को ऐसे इलाको में अपरेट करना बड़ता है जहां इंटरनेट नहीं पहुंच पाता या सही से कनेक्टिविटी नहीं होती है. इसके लिए सेना ने 'AI in a Box' तैयार किया है. यह एक पोर्टेबल डिवाइस है जो बिना इंटरनेट के भी एआई मॉडल चला सकता है. इसे दूरदराज के गांवों, पहाड़ों या आपदा प्रभावित इलाकों के अस्पतालों और एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर में इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए नेटवर्क की समस्या रहती है.

चेहरे से पहचान और मोबाइल की सुरक्षा

सेना ने XFace नाम का फेशियल रिकग्निशन सिस्टम बनाया है जो भीड़ में भी पलक झपकते ही लोगों की पहचान कर सकता है.इसको EKAM नाम से भी जाना जाता है. यह एक Proactive Mobile Security System हैं जो आपके फोन में किसी भी सस्पिशियस डेटा ट्रांस्मिशन या मैलवेयर के घुसते ही उसे ब्लॉक कर देता है. इसका इस्तेमाल आने वाले समय में एयरपोर्ट्स और स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम्स में भी किया जा सकता है.

