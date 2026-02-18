इंसानी दिमाग पढ़ने वाला रोबोट तैयार! मेहमानों का स्वागत भी करेगा और सामान भी ढोएगा; मिलिए भविष्य के साथी 'जीवन' से

Jeevan Robot: दिल्ली के भारत मंडपम में चल रही AI Impact Summit 2026 के दूसरे दिन कुछ अलग ही नजारे देखने को मिलें. यहां AI एक्सपो में एक ऐसा रोबोट देखने को मिला जो इंसानों का चेहरा देखकर उसके मन का हाल समझ लेता है. समिट में यह स्वदेशी रोबोट अपनी मानवीय खूबियों के कारण आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह घरों, अस्पतालों और होटलों में एक इंसान की तरह जिम्मेदारी निभा सके. इसका नाम 'जीवन' (Jeevan) रखा गया है.

क्या है 'जीवन' में खास?

भारती एयरटेल के स्टॉल पर दिखा रोबोट 'जीवन' एक इंटरएक्टिव डिजिटल असिस्टेंट है. इस रोबोट की सबसे बड़ी खासियत इसकी इमोशनल इंटेलिजेंस है. इसमें लगे हाई-टेक सेंसर्स और एआई कैमरे इंसान के चेहरे की मांसपेशियों की हलचल को स्कैन करते हैं. जिससे यह रोबोट लोगों की खुशी और गम की पहचान कर लेता है. अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो 'जीवन' आपसे उत्साह के साथ बात करेगा. वहीं, अगर आप थके हुए या परेशान दिख रहे हैं, तो यह अपनी आवाज को धीमा और सांत्वनापूर्ण कर लेगा. यह रोबोट आपसे बात करते समय आई-कॉन्टैक्ट करता हैं.

मल्टी-टास्किंग का उस्ताद है जीवन

जीवन हिंदी, अंग्रेजी समेत आपसे कई भारतीय भाषाओं में बातचीत कर सकता है. इसको ऑफिस या होटलों में मेहमानों के स्वागत के लिए लगा सकते है. यह उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा और जरूरी जानकारी भी देगा. इस रोबोट से आप ऑफिस के अंदर फाइलें पहुंचाने या अस्पताल में मरीजों को दवा और खाना देने के लिए भी यूज सकते हैं. ऑटो-नेविगेशन सिस्टम के कारण यह बिना किसी से टकराए भीड़भाड़ वाले रास्तों पर भी आसानी से चल लेता है. रात में यह रोबोट आपके घर की सिक्योरिटी भी कर सकता है.

बिना इंटरनेट भी नहीं रुकता इसका 'दिमाग'

आमतौर पर रोबोट्स को काम करने के लिए क्लाउड सर्वर की जरूरत होती है, लेकिन जीवन को 'एआई-ऑन-एज' टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है. इसका मतलब है कि अगर इंटरनेट सिग्नल कमजोर भी है, तो भी इसका प्रोसेसर लोकल लेवल पर फैसले ले सकता है. यह फीचर इसे उन इलाकों के लिए बहुत यूजफुल बना देता है जहां नेटवर्क की समस्या रहती है.

भारत की बढ़ती एआई क्षमता

एआई इम्पैक्ट समिट में दिख रहे इस तरह के संकेत हमे बताते है कि भारत AI के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. आज भारत में AI के नए-नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं. कई टेक कंपनियां अब इस दिशा में काम कर रही है, जो आने वाले समय की स्मार्ट दुनिया की नींव रख सकते हैं. यह डांसिंग रोबोट भले ही मनोरंजन का माध्यम हो, लेकिन इसके पीछे छिपी टेक्नोलॉजी यह बताती है कि आने वाले समय में AI वाले रोबोट हमारे डेली के कामों का हिस्सा बन सकते हैं.

