AI Impact Summit 2026: PM मोदी का AI 'मास्टरस्ट्रोक'! 'MANAV' विजन से दुनिया को दी नई दिशा; जानें क्या है इस 5 अक्षरों का मतलब

प्रधानमंत्री Narendra Modi ने नई दिल्ली में आयोजित AI समिट के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत की सोच दुनिया के सामने रखी. उन्होंने अपने संबोधन में “MANAV Vision” पेश किया, जो AI के जिम्मेदार और संतुलित उपयोग की दिशा दिखाता है. यह घोषणा India AI Impact Summit 2026 के दौरान की गई, जिसमें दुनियाभर से नीति निर्माता, टेक एक्सपर्ट, वैज्ञानिक और उद्योग जगत के लोग शामिल हुए. समिट का उद्देश्य AI को लेकर वैश्विक स्तर पर सहयोग और चर्चा को आगे बढ़ाना है.

क्या है MANAV Vision?

प्रधानमंत्री के अनुसार “MANAV” एक संक्षिप्त रूप है, जिसमें AI के भविष्य की बुनियादी सोच छिपी है.

M का मतलब है Moral and Ethical System, यानी नैतिक और जिम्मेदार सिस्टम.

A का मतलब है Accountable Governance, यानी जवाबदेह शासन व्यवस्था.

N का मतलब है National Sovereignty, यानी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा.

A का मतलब है Accessible and Inclusive, यानी सबके लिए सुलभ और समावेशी AI.

V का मतलब है Valid and Legitimate, यानी वैध और भरोसेमंद तकनीक.

इस विजन के जरिए भारत यह संदेश देना चाहता है कि AI सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि समाज और मानवता से जुड़ा विषय है.

AI सबके लिए हो, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं

अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि AI को लोकतांत्रिक बनाना जरूरी है. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह तकनीक केवल विकसित देशों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों के लिए भी अवसर का माध्यम बने. उनका कहना था कि AI को समावेश और सशक्तिकरण का जरिया बनाना चाहिए. यानी यह तकनीक समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और लोगों की जिंदगी आसान बनाए.

भारत के लिए AI डर नहीं, अवसर है

पीएम मोदी ने कहा कि कुछ देश AI को डर और खतरे के नजरिए से देखते हैं, लेकिन भारत इसे विकास और अवसर के रूप में देखता है. उन्होंने कहा कि “कुछ लोग AI में डर देखते हैं, लेकिन भारत इसमें भविष्य और भाग्य देखता है.” यह बयान उन्होंने दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समिट के चौथे दिन दिया. उनके मुताबिक, AI मानव इतिहास के उन बड़े मोड़ों में से एक है, जो देशों की दिशा और विकास की गति तय करते हैं.

AI मशीनों से ज्यादा, इंसानों की ताकत बढ़ाने का जरिया

प्रधानमंत्री ने कहा कि AI सिर्फ मशीनों को स्मार्ट बनाने की तकनीक नहीं है, बल्कि यह इंसानों की क्षमता को कई गुना बढ़ाने का माध्यम है. उन्होंने साफ कहा कि असली सवाल यह नहीं है कि AI क्या कर सकता है, बल्कि यह है कि इंसान AI के साथ मिलकर क्या कर सकता है. यानी तकनीक तभी सफल है जब वह मानव क्षमता को आगे बढ़ाए.

वैश्विक टेक लीडर्स भी रहे मौजूद

इस समिट में दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के प्रमुख भी शामिल हुए. Sundar Pichai, Sam Altman, Alexandr Wang, Dario Amodei और अन्य टेक लीडर्स ने भी कार्यक्रम में भाग लिया. सभी ने मिलकर समूह फोटो भी खिंचवाई. यह समिट 16 से 20 फरवरी तक चला और इसका मकसद AI के जरिए वैश्विक चुनौतियों का समाधान ढूंढना और साझा विकास के नए रास्ते खोलना है.

तीन सूत्रों पर आधारित रहा समिट

यह पांच दिवसीय कार्यक्रम तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित था, जिन्हें ‘People, Planet और Progress’ कहा गया. यानी AI का उपयोग इंसानों के लिए, पर्यावरण के लिए और विकास के लिए कैसे किया जाए, इसी पर चर्चा केंद्रित रही.