PM Modi के सामने खड़े होंगे दुनिया के टॉप CEO! AI के भविष्य पर डिनर पर होगी चर्चा, जानिए खास बातें

PM Modi के सामने खड़े होंगे दुनिया के टॉप CEO! AI के भविष्य पर डिनर पर होगी चर्चा, जानिए खास बातें

दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल इवेंट्स में से एक AI Impact Summit का आयोजन 15 से 20 फरवरी के बीच नई दिल्ली में किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को AI Impact Summit का औपचारिक उद्घाटन करेंगे. उद्घाटन के बाद उसी दिन वह दुनिया भर से आए CEOs के साथ एक विशेष राउंडटेबल बैठक भी करेंगे.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 30, 2025, 10:38 AM IST
PM Modi के सामने खड़े होंगे दुनिया के टॉप CEO! AI के भविष्य पर डिनर पर होगी चर्चा, जानिए खास बातें

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल इवेंट्स में से एक AI Impact Summit का आयोजन 15 से 20 फरवरी के बीच नई दिल्ली में किया जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इस समिट में 100 से अधिक ग्लोबल CEO और करीब 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शीर्ष नेता शामिल होने की पुष्टि कर चुके हैं. यह समिट भारत को ग्लोबल AI चर्चा के केंद्र में लाने वाला एक बड़ा मंच माना जा रहा है.

किन विश्व नेताओं की होगी मौजूदगी
इस समिट में शामिल होने वाले प्रमुख राजनीतिक नेताओं में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा और यूनाइटेड किंगडम के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेविड लैमी शामिल हैं. अधिकारियों ने यह भी साफ किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समिट में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उनकी भागीदारी के लिए महीनों पहले योजना बनानी पड़ती. चीन को भी आमंत्रण भेजा गया है, हालांकि वहां से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

प्रधानमंत्री मोदी की अहम भूमिका
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को AI Impact Summit का औपचारिक उद्घाटन करेंगे. उद्घाटन के बाद उसी दिन वह दुनिया भर से आए CEOs के साथ एक विशेष राउंडटेबल बैठक भी करेंगे. इससे पहले 18 फरवरी को एक भव्य गाला डिनर का आयोजन होगा, जिसकी मेज़बानी भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे. इस डिनर में कई राष्ट्राध्यक्ष और ग्लोबल लीडर्स शामिल होंगे.

टेक इंडस्ट्री के बड़े नाम होंगे शामिल
उद्योग जगत की बात करें तो OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन के शामिल होने की प्रबल संभावना जताई गई है. इसके अलावा Meta और Microsoft जैसी बड़ी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से भी बातचीत चल रही है. MeitY अधिकारियों के अनुसार अब तक दुनिया भर से AI क्षेत्र के 500 से ज्यादा बड़े नामों की भागीदारी की पुष्टि हो चुकी है.

ये दिग्गज हस्तियां करेंगी शिरकत
इस समिट में माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स, Nvidia के CEO जेन्सन हुआंग, Anthropic के CEO डारियो अमोडेई, Google DeepMind के CEO डेमिस हासाबिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, इंफोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणि, सिस्को के प्रेसिडेंट जीतू पटेल और एडोबी के CEO शांतनु नारायण जैसे बड़े नाम शामिल होंगे.

भारत-नेतृत्व वाला चौथा ग्लोबल AI समिट
भारत की अगुवाई में होने वाला यह AI Impact Summit, ग्लोबल AI समिट श्रृंखला का चौथा आयोजन होगा. इससे पहले 2023 में यूके के ब्लेचली पार्क, 2024 में सियोल और 2025 में पेरिस में समिट हो चुका है, जहां भारत सह-मेजबान था. MeitY सचिव एस कृष्णन के अनुसार, हर समिट के साथ भाग लेने वाले देशों की संख्या तेजी से बढ़ी है और फरवरी 2026 में यह आंकड़ा और ज्यादा होने की उम्मीद है.

AI पर बदली ग्लोबल सोच
AI समिट्स में अब तक अलग-अलग घोषणाएं सामने आती रही हैं. शुरुआत में AI के जोखिम और नियंत्रण पर ज्यादा चर्चा होती थी, लेकिन अब फोकस बदलकर इस पर आ गया है कि AI को विकास, समावेशन और सामाजिक भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए. भारत में होने वाली घोषणा में भी इसी सोच को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है, खासकर विकासशील देशों के लिए AI की पहुंच आसान बनाने पर जोर रहेगा.

ठोस नतीजों और बड़े आयोजनों पर फोकस
अधिकारियों के अनुसार इस समिट से 15 से ज्यादा ठोस और व्यावहारिक नतीजे सामने आने की उम्मीद है. इनमें लीडरशिप डिक्लेरेशन, AI संसाधनों तक बेहतर पहुंच को लेकर साझा समझ और सात अहम दस्तावेज शामिल होंगे. समिट सप्ताह के दौरान करीब 1.5 लाख लोगों की मौजूदगी, 300 से ज्यादा साइड इवेंट्स, इनोवेशन फेस्टिवल, AI एक्सपो और कई ग्लोबल चैलेंज भी आयोजित किए जाएंगे.

