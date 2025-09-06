AI की ताकत! अब लक्षण से पहले ही पकड़ लेगा आंखों की बीमारी, लाखों मरीजों को मिलेगा समय रहते बेहतर ट्रीटमेंट

Smarter Healthcare with AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानि AI के आने से हर क्षेत्र में बदलाव देखने को मिले हैं, अब एआई मेडिकल फिल्ड में भी मददगार साबित हो रहा है. इसकी मदद से कई बीमारियों का पता लगाना बेहद आसान हो गया है. जिससे मरीजों को पहले से कहीं अधिक लाभ हो रहा है. खासकर आंखों से जुड़ी बीमारी में यह टेक्नोलॉजी किसी वरदान से कम नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, किसी भी तरह के लक्षण दिखने से पहले ही AI आंखों की बीमारी को पहचान लेगा. इससे डॉक्टर समय रहते मरीज की हालात बिगड़ने से बचा सकते हैं.

AI करेगा काम आसान

खबर के मुताबिक, AI एल्गोरिद्म और दूसरे डीप टेक सॉल्यूशन आंखों के इलाज में बेहद मददगार साबित होंगे. यह तकनीक किसी भी तरह की बीमारी के लक्षण शुरू होने से पहले ही बीमारी का पता लगा लेंगे. आंखों की बीमारी का सारा काम ह्यूमन एनालिसिस के भरोसे है. जिसमें डॉक्टरों को काफी समय लगता है. AI इस प्रोब्लम को कम करने के लिए एआई विशाल डेटा को सटीकता और तेजी से प्रोसेस करके शुरूआती स्टेज पर ही बीमारी की पहचान कर लेगा.

अंधा होने से बचाएगा AI

आई केयर इंडस्ट्रीज के लोगों के अनुसार, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी बीमारी में शुरू में रेटिना में थोड़े बहुत चेंज होते हैं. पेशेंट को यह पता लगने से पहले ही AI तकनीक इन बदलावों को डिटेक्ट कर लेगी. इसकी मदद से मरीजों को समय रहते इसाज मिल पाएगा. डेटा एनालिसिस के जरिए टेक्नोलॉजी बीमारी की वजह से आंखों में छोटे से छोटे हो रहे बदलाव को भी डिटेक्ट कर सकती है.

तकनीक में बढ़ोतरी होने की वजह से विशेषज्ञों का कहना है कि अब बीमार पड़ने पर इलाज की जगह बीमार होने से पहले ही उसका इलाज करने में मदद मिलेगी. उन्होंने तकनीक को इलाज के साथ बीमारी की पहचान और उसके शुरू होने से पहले ही रोकने के लिए उपयोग करने की सलाह जारी की है.