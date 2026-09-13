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एआई की बेलगाम रफ्तार से सहमे डारियो, मस्क और ऑल्टमैन! खुद AI बनाने वाले बोले- 'अब इस पर ब्रेक लगाना जरूरी'

हर दिन एआई की बढ़ती शक्ति के बीच अब एक हैरान करने वाला मोड़ आया है. एआई की बढ़ती रफ्तार से खुद इसे बनाने वाले डारियो अमोदेई, एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन सहम गए हैं. तीनों दिग्गजों ने अब इस तकनीक के विकास की रफ्तार धीमी करने और कड़े सुरक्षा उपाय अपनाने की बात कही है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 13, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 08:19 AM IST
एआई की बेलगाम रफ्तार से सहमे डारियो, मस्क और ऑल्टमैन! खुद AI बनाने वाले बोले- 'अब इस पर ब्रेक लगाना जरूरी'

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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