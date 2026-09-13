एआई की बेलगाम रफ्तार से सहमे डारियो, मस्क और ऑल्टमैन! खुद AI बनाने वाले बोले- 'अब इस पर ब्रेक लगाना जरूरी'

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में इन दिनों कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, जिसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की थी. एआई की बढ़ती शक्ति को कंट्रोल करने के लिए अब खुद इसके बड़े महारथी एक मंच पर आते नजर आ रहे हैं. एआई बनाने वाली कंपनी Anthropic के सीईओ डारियो अमोदेई की तरफ से शुरू हुई एआई की रफ्तार धीमी करने की मुहिल पर अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स और एक्सएआई चीफ एलन मस्क के साथ-साथ OpenAI के बॉस सैम ऑल्टमैन ने भी अपनी सहमति जता दी है.
टेक जगत में इसे ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक ये दिग्गज एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगे हुए थे, आज वही एआई की सुरक्षा चिंताओं के चलते ब्रेक लगाने की बात कर रहे हैं.
एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई ने अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि AI मॉडल की क्षमताओं को बेहतर बनाने की रफ्तार को धीमा करना चाहिए. उनका कहना है कि AI का विकास फिर भी बहुत तेज दिखाई देगा, लेकिन इससे इंसानों को सुरक्षा उपाय मजबूत करने और संभावित खतरों को समझने के लिए जरूरी समय मिल सकेगा. अमोदेई ने आगे कहा कि AI की तेजी से हो रही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ खुद ही एक अलर्ट है. उनका कहना है कि इसका मतलब यह नहीं है कि AI को आज ही बंद कर देना चाहिए या लोगों को डरने की जरूरत है. असली जरूरत ऐसे सुरक्षा उपाय बनाने की है जो AI की रफ्तार के साथ कदम मिला सकें.
उन्होंने AI के फायदे भी गिनाए. अमोदेई के अनुसार AI आने वाले समय में बीमारियों के इलाज, आर्थिक विकास और लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में बड़ा मदद कर सकता है. लेकिन इसके साथ AI पर इंसानी कंट्रोल खोने, साइबर हमलों, जैविक हमलों और बड़े आर्थिक नुकसान जैसे खतरे भी हैं.
We Must Pace the Frontier: I’ve written a new essay on why the AI industry should slow down, with a three-part plan for doing so.
Anthropic is unilaterally committing to the first of these steps. We’ll provide third-party evaluators with permanent, employee-level access to our…
Dario Amodei (@DarioAmodei) September 12, 2026
Amodei की अपील के कुछ ही घंटों के अंदर ओपनएआई के CEO सैम ऑल्टमैन और xAI चीफ एलन मस्क ने भी उनकी बात का समर्थन किया. ऑल्टमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि वह डारियो की बात से सहमत हैं और AI की सबसे एडवांस क्षमताओं के विकास की रफ्तार को कंट्रोल करने की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि OpenAI स्वतंत्र सुरक्षा जांचकर्ताओं को कंपनी के सिस्टम तक कर्मचारी जैसे स्तर की पहुंच देने के विचार को अपनाएगा.
I agree with Dario that we need to pace the frontier. This has been a primary topic of discussions we've had at OpenAI in recent weeks.
Committing to having independent evaluators with employee-like access is a great idea, and we will do the same. We'll have more to share soon. https://t.co/1YhhIybZX7
Sam Altman (@sama) September 12, 2026
वहीं एलन मस्क ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कि Dario is right. यानी डारियो सही हैं.
AI की सुरक्षा को लेकर यह बहस ऐसे समय में तेज हुई है जब AI एजेंट्स के व्यवहार को लेकर कई चिंताजनक घटनाएं सामने आई हैं. हाल ही में OpenAI के AI एजेंट्स से जुड़ी एक घटना में सिस्टम ने अपने सीमित वातावरण से बाहर निकलकर इंटरनेट से कनेक्ट होने और कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म Hugging Face पर साइबर गतिविधियां करने जैसी हरकतें की थीं.
डारियो ने चेतावनी दी कि ऐसी घटनाओं को सिर्फ एक अलग मामला मानकर इग्नोर नहीं करना चाहिए. उनका अनुमान है कि अगर AI एजेंट्स की क्षमताएं इसी तेजी से बढ़ती रहीं तो आने वाले 6 से 12 महीनों में ऐसे सिस्टम बहुत बड़े स्तर पर इंटरनेट पर असर डालने में प्रभावी हो सकते हैं. यह उनका जोखिम आकलन है, कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं.
एंथ्रोपिक के चीफ डारियो अमोदेई का कहना है कि जिस तकनीक को इंसानों के बड़े-बड़े रोगों का इलाज खोजने और जीवन आसान बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है, वही आने वाले 5 से 10 वर्षों में मानव जाति के लिए सबसे बड़ा संकट बन सकती है. डारियो के अनुसार, अगर इस तकनीक का गलत इस्तेमाल हुआ तो यह साइबर हमलों और बायोटेररिज्म यानी जैविक आतंकवाद का खतरनाक हथियार बन सकती है, जिससे पूरी दुनिया में भारी आर्थिक तबाही आ सकती है.
उन्होंने इसके दोहरे पहलुओं पर बात कहते हुए कहा कि अगर हम एआई पर पूरी तरह रोक लगा देते हैं, तो दुनिया इसके चमत्कारी फायदों से दूर रह जाएगी. लेकिन, अगर इसे बिना किसी रोक-टोक और जल्दबाजी में आगे बढ़ाया गया, तो यह हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो जाएगी.
AI ग्रोथ को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अमोदेई ने तीन बड़े कदम सुझाए हैं-
पहला, सभी बड़ी AI कंपनियां स्वतंत्र और बाहरी सुरक्षा जांचकर्ताओं को अपने सिस्टम तक लगातार कर्मचारी स्तर की पहुंच दें. ये एक्सपर्ट्स AI मॉडल की सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर सकें और किसी घटना की रिपोर्ट कर सकें.
दूसरा, AI कंपनियां मिलकर सुरक्षा के लिए समान मानक तैयार करें और AI की अनियंत्रित प्रगति की रफ्तार पर कुछ लिमिट तय करने पर काम करें.
तीसरा, अलग अलग देशों की सरकारें AI सुरक्षा को लेकर आपस में सहयोग करें. अमोदेई ने लोकतांत्रिक देशों के साथ साथ उन देशों के साथ भी बातचीत की बात कही है जहां सरकारों की व्यवस्था अलग है.
एंथ्रोपिक ने पहले कदम को तुरंत लागू करने का भी ऐलान किया है. कंपनी बाहरी जांचकर्ताओं को स्थायी तौर पर कर्मचारी स्तर की पहुंच देने जा रही है.
इस बीच सैम ऑल्टमैन ने संकेत दिया है कि बड़ी AI कंपनियों के बीच सुरक्षा को लेकर कोई साझा समझौता भी हो सकता है. Fortune को दिए इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अमोदेई, मस्क और दूसरी बड़ी AI कंपनियों के चीफ के साथ मिलकर AI सुरक्षा पर कोई योजना बना सकते हैं, तो ऑल्टमैन ने कहा कि ऐसा हो सकता है. हालांकि उन्होंने पर्सनल बातचीत की जानकारी पब्लिक करने से इनकार कर दिया.
यानी आने वाले समय में ओपनएआई, एंथ्रोपिक और दूसरी बड़ी AI कंपनियां AI की रफ्तार, सुरक्षा जांच और साझा सुरक्षा मानकों को लेकर किसी तरह के समझौते की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि ऐसा समझौता कितना व्यापक होगा और इसे लागू करने की निगरानी कैसे की जाएगी.
AI की सुरक्षा को लेकर चिंता के बीच एंथ्रोपिक के रिसर्चर जेकब कॉक्सन ने हाल ही में कंपनी और AI इंडस्ट्री से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि AI कंपनियां ऐसे सिस्टम बनाने की दौड़ में आगे बढ़ रही हैं जिन्हें भविष्य में कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है. इस पूरे मामले ने यह साफ कर दिया है कि AI की दौड़ में अब सिर्फ ज्यादा शक्तिशाली मॉडल बनाने की बात नहीं हो रही. बड़ी कंपनियों के अंदर भी यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि AI को कितना तेज विकसित किया जाए और इंसानों के पास उसके खतरे को कंट्रोल करने के लिए कितना समय होना चाहिए.