एआई की बेलगाम रफ्तार से सहमे डारियो, मस्क और ऑल्टमैन! खुद AI बनाने वाले बोले- 'अब इस पर ब्रेक लगाना जरूरी'

एंथ्रोपिक के चीफ डारियो अमोदेई का कहना है कि जिस तकनीक को इंसानों के बड़े-बड़े रोगों का इलाज खोजने और जीवन आसान बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है, वही आने वाले 5 से 10 वर्षों में मानव जाति के लिए सबसे बड़ा संकट बन सकती है. डारियो के अनुसार, अगर इस तकनीक का गलत इस्तेमाल हुआ तो यह साइबर हमलों और बायोटेररिज्म यानी जैविक आतंकवाद का खतरनाक हथियार बन सकती है, जिससे पूरी दुनिया में भारी आर्थिक तबाही आ सकती है.

उन्होंने इसके दोहरे पहलुओं पर बात कहते हुए कहा कि अगर हम एआई पर पूरी तरह रोक लगा देते हैं, तो दुनिया इसके चमत्कारी फायदों से दूर रह जाएगी. लेकिन, अगर इसे बिना किसी रोक-टोक और जल्दबाजी में आगे बढ़ाया गया, तो यह हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो जाएगी.