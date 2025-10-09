AI 'फसाना' नहीं... तबाही है! इस भारतीय कंपनी के CEO ने दी चेतावनी, बोले- बिना सोचे समझे यूज किया तो...

Artificial Intelligence Warning: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हर दिन एडवांस हो जा रहा है. आज के समय में एआई फैक्ट्री से लेकर ऑफिस तक एंट्री कर चुका है और इंसानों के कामों को बड़े ही आसानी से मिनटों में कर रहा है. धीरे-धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में बदलाव की ताकत बनता जा रहा है. पढ़ाई के तरीके से लेकर काम करने का स्टाइल सब कुछ एआई के आने से बदल गया है. एक तरफ एआई के फायदे हैं तो वहीं इसके नुकसान भी कम नहीं है. जिसको लेकर बड़ी-बड़ी कंपनियों के सीईओ और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स समय समय पर चेतावनी देते रहते हैं. इसी क्रम में अब एक भारतीय कंपनी के सीईओ ने युवाओं को खासतौर पर Gen Z को विशेष सलाह दी है. आइए जानते हैं.

Stack Overflow के CEO प्रशांत चंद्रशेखर ने AI को लेकर 2 बड़ी बातें कहीं हैं. पहली ह्यूमन डेवलपर्स और दूसरी Gen Z के लिए. उन्होंने बताया है कि AI ऑटोमेशन के दौर में कौन सी वो एक चीज है, जो यंग जनरेशन को जरूर सीखनी चाहिए.

आपको पीछे कर देगा AI

ईटी के सवालों का जवाब देते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि अगर आप बिना कुछ सोचे समझे बस ऐसे ही AI टूल्स से अपना काम कर रहे हैं तो आपको इससे बहुत नुकसान हो सकता है!इससे आप कुछ नया सीख नहीं पाएंगे. और फिर कुछ समय बाद एआई और एडवांस हो जाएगा और खुद ही वो सब करने लगेगा जो आप कर रहे हैं. अगर युवा खासकर Gen Z ठीक तरीके से एआई नहीं सीखते हैं या ये नहीं जानते हैं तो आने वाले कुछ समय में AI आपको मात दे देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या किसी दूसरे बैकग्राउंड से हैं तो सीधे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLM) जरूर सीख लें. लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि AI का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाता है. बिना इसे सीखे आप आगे एआई की सहायता से बेहतर काम करने में परेशानी का सामना कर सकते हैं. इसलिए जरूरी है कि समय रहते खुद को भी एआई के साथ एडवांस बना लिया जाए.

ये भी पढे़ंः Chrome यूजर्स सावधान! CERT-In ने जारी किया हाई-अलर्ट, बिना देरी के तुरंत करें ये काम

इन नौकरी के लिए अभी खतरा नहीं

इस दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि अभी एआई से डेवलपर्स को कोई बड़ा खतरा नहीं है. चंद्रशेखर के अनुसार एआई अभी इतनी तेजी से डेवलपर्स की जगह नहीं ले सकता. उन्होंने इसे एक उदाहरण से समझाया कि अमेरिका के बीपीओ सेक्टर में ऑटोमेशन और जॉब्स कम होने का डर था लेकिन इसके बावजूद वहां डेवलपर्स की संख्या लगातार बढ़ी है.

ये भी पढे़ंः OpenAI को टक्कर देने वाली AI कंपनी की भारत में एंट्री कन्फर्म, इस शहर में बनेगा ऑफिस