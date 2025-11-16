AI इस्तेमाल नहीं किया तो प्रमोशन गया! Meta ने बदला परफॉरमेंस रिव्यू का तरीका, अब 'यह' होगा करियर का नया पैमाना!

Meta New Rule: अभी तक AI कई बड़ी कंपनियों में लोगों की नौकरी छीनने की वजह बना था लेकिन अब यह प्रमोशन की रेस में भी घुस गया है! फेसबुक की पेरेंट कंपनी Meta ने अपने ने अपने कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ी बात कह दी है. Meta ने 2026 से अपने कर्मचारियों के परफॉर्मेंस आकलन में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है. अब कर्मचारियों की क्षमता केवल उनके काम से नहीं, बल्कि AI का इस्तेमाल करके टीम और कंपनी की उत्पादकता बढ़ाने पर मापी जाएगी.

साल 2026 से मेटा के कर्मचारियों के परफॉर्मेंस आकलन का तरीका बदलने का ऐलान किया है जिसमें AI का इस्तेमाल करना अब कैरियर ग्रोथ और प्रमोशन का मुख्य पैमाना होगा. कंपनी अब यह देखेगी कि कर्मचारी AI का इस्तेमाल करके अपनी प्रफार्मेंस और टीम के प्रदर्शन को कितना बढ़ा पा रहे हैं. जो AI के इस नए गेम में पीछे रह जाएंगे उन्हें न सिर्फ प्रमोशन में नुकसान होगा बल्कि करियर की दिशा में भी बुरा असर पड़ सकता है. Meta की इस नीति से साफ है कि AI अब सिर्फ सहायक नहीं, बल्कि कर्मचारियों के करियर का निर्णायक फैक्टर बन चुका है.

फैसले के पीछे की वजह भी जान लीजिए

बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेटा की हेड ऑफ पीपल, जेनेल गेल (Janelle Gale) ने एक आंतरिक मेमो में घोषणा की है कि अगले साल यानी 2026 से कंपनी अपने कर्मचारियों का आकलन इस आधार पर करेगी कि वे कामों को कितनी तेजी से करते हैं और उन कामों में AI का कितना प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं. मेमो में गेल ने लिखा है कि जैसे-जैसे हम एक AI-नेटिव फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं हम उन लोगों को पहचानना चाहते हैं जो हमें वहां तेजी से पहुंचाने में मदद कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है?

मेटा में साल 2026 से परफॉरमेंस रिव्यू मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर होगा कि-

अपनी प्रोडक्डविटी बढ़ाने के लिए AI का इस्तेमाल करते हैं.

टीम के प्रदर्शन में सुधार करने वाले टूल का निर्माण करते हैं.

ये भी पढे़ंः Red Fort Blast: Threema ऐप से बिना नंबर-बिना ईमेल, ऐसे रची गई खूनी साजिश!

हालांकि AI अपनाने के मेट्रिक्स को औपचारिक रूप से 2025 की सालाना रिव्यू में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन कर्मचारियों को अपने Self-Assessments में अपने AI से जुड़ी उपलब्धियों के जिक्र करने के लिए प्रोत्याहित किया जाएगा.

बिग टेक में अनिवार्य हुआ AI का इस्तेमाल

मेटा का यह बदलाव बिग टेक में व्यापक रुझानों को दिखाता है. माइक्रोसॉफ्ट, Google और Amazon जैसी कंपनियों ने भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि AI का उपयोग अब अनिवार्य है.

ये भी पढे़ंः Amazon ने बिना शोर किए कर दिया बड़ा धमाका! इस iPhone पर दे रहा है बंपर छूट