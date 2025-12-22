टेक इंडस्ट्री में आया भूचाल! AI बना नौकरियों का दुश्मन, 2025 में 50 हजार से ज्यादा जॉब्स खत्म; ये 4 कंपनी...

Advertisement
इस साल कंपनियों ने सीधे तौर पर AI को वजह बताते हुए 54,883 नौकरियां खत्म की हैं. CNBC की रिपोर्ट के अनुसार, यह आंकड़ा टेक इंडस्ट्री में हो रही कुल छंटनियों के सबसे बड़े कारणों में से एक बन चुका है. कंपनियां इस समय AI को एक लागत कम करने वाले टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि बढ़ती महंगाई, ऊंचे टैरिफ और मुनाफा बढ़ाने के दबाव से निपटा जा सके.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 22, 2025, 08:46 AM IST
साल 2025 में अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी जॉब कट्स ने 50,000 का आंकड़ा पार कर लिया है. कंसल्टिंग फर्म Challenger, Gray & Christmas के नए डेटा के मुताबिक, इस साल कंपनियों ने सीधे तौर पर AI को वजह बताते हुए 54,883 नौकरियां खत्म की हैं. CNBC की रिपोर्ट के अनुसार, यह आंकड़ा टेक इंडस्ट्री में हो रही कुल छंटनियों के सबसे बड़े कारणों में से एक बन चुका है. कंपनियां इस समय AI को एक लागत कम करने वाले टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि बढ़ती महंगाई, ऊंचे टैरिफ और मुनाफा बढ़ाने के दबाव से निपटा जा सके.

AI से कंपनियों को कितना फायदा, कर्मचारियों को कितना नुकसान
हाल ही में नवंबर में जारी Massachusetts Institute of Technology यानी MIT की एक स्टडी में कहा गया कि AI अमेरिका की करीब 11.7 प्रतिशत नौकरियों को संभाल सकता है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, फाइनेंस, हेल्थकेयर और प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में AI के इस्तेमाल से कंपनियां करीब 1.2 ट्रिलियन डॉलर की सैलरी बचा सकती हैं. इसी संभावित बचत की वजह से कई कंपनियां तेजी से ऑटोमेशन की ओर बढ़ रही हैं, जिसका सीधा असर कर्मचारियों की नौकरियों पर पड़ रहा है.

क्या वाकई AI ही असली वजह है?
हालांकि, सभी एक्सपर्ट इस बात से सहमत नहीं हैं कि इतनी बड़ी छंटनी की असली वजह सिर्फ AI है. ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट प्रोफेसर Fabian Stephany का कहना है कि महामारी के दौरान कई कंपनियों ने जरूरत से ज्यादा हायरिंग कर ली थी. अब जब खर्च घटाने की जरूरत पड़ी है, तो AI को एक सुविधाजनक “बहाना” बनाकर कर्मचारियों की संख्या कम की जा रही है. उनका मानना है कि यह छंटनी AI से ज्यादा खराब मैनेजमेंट फैसलों का नतीजा हो सकती है.

Amazon में छंटनी और AI का रोल
ई-कॉमर्स दिग्गज Amazon ने इस साल करीब 14,000 कॉरपोरेट कर्मचारियों की छंटनी की, जो कंपनी के इतिहास की बड़ी कटौतियों में से एक है. Amazon की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट Beth Galetti ने कहा कि कंपनी संगठनात्मक बदलाव कर रही है, जिसमें कुछ जगहों पर नौकरियां घटेंगी और कुछ जगहों पर नई हायरिंग होगी. उन्होंने AI को इंटरनेट के बाद की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी बताया. हालांकि, कुछ दिन बाद Amazon के CEO Andy Jassy ने साफ किया कि यह फैसला पूरी तरह AI या फाइनेंशियल दबाव की वजह से नहीं, बल्कि कंपनी की संस्कृति से जुड़ा है.

Microsoft में AI अब ‘ऑप्शन’ नहीं
Microsoft ने 2025 में कम से कम चार बड़े राउंड में करीब 15,000 नौकरियां खत्म की हैं. कंपनी की डेवलपर डिवीजन प्रेसिडेंट Julia Liuson ने मैनेजर्स से कहा कि AI का इस्तेमाल अब कर्मचारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए. इंटरनल ईमेल में उन्होंने लिखा कि AI का इस्तेमाल अब वैकल्पिक नहीं, बल्कि हर रोल और हर लेवल के लिए जरूरी है. Microsoft अब अपने Copilot AI के इस्तेमाल को परफॉर्मेंस रिव्यू से जोड़ने पर भी विचार कर रहा है.

Salesforce में AI ने संभाला आधा काम
सितंबर में Salesforce के CEO Marc Benioff ने पुष्टि की कि AI ऑटोमेशन की मदद से 4,000 कस्टमर सपोर्ट जॉब्स खत्म की गईं. Benioff का कहना है कि AI कंपनी में करीब 50 प्रतिशत काम पहले ही कर रहा है. उन्होंने बताया कि पिछले 26 सालों में Salesforce के पास 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे लीड्स थे, जिन्हें कॉल नहीं किया जा सका, लेकिन अब AI-आधारित एजेंट हर ग्राहक से संपर्क कर पा रहे हैं.

IBM में HR की जगह AI चैटबॉट
IBM के CEO Arvind Krishna ने Wall Street Journal को दिए इंटरव्यू में बताया कि AI चैटबॉट्स ने सैकड़ों HR कर्मचारियों की जगह ले ली है. कंपनी ने मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़ी कई भूमिकाएं खत्म कीं और करीब 200 HR जॉब्स को AI से रिप्लेस किया. हालांकि, IBM अब उन क्षेत्रों में हायरिंग कर रहा है, जहां गहरी सोच और क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है, जैसे इंजीनियरिंग, सेल्स और मार्केटिंग.

बदलती टेक इंडस्ट्री और नौकरियों का भविष्य
AI के बढ़ते इस्तेमाल ने यह साफ कर दिया है कि टेक इंडस्ट्री में नौकरियों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है. जहां एक ओर कंपनियां मुनाफा बढ़ाने के लिए AI पर भरोसा कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों के लिए अनिश्चितता बढ़ती जा रही है. आने वाले समय में यह बहस और तेज होगी कि AI वास्तव में नौकरी खत्म कर रहा है या कंपनियां इसे एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं.

