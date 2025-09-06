इंसानों को खोखला कर देगा AI, साइंस प्रोफेसर ने दिखाई 2030 की डरा देने वाली तस्वीर

करियर बनाने के लिए लोग बचपन से ही मेहनत शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या हो अगर आपकी ये मेहनत किसी काम की न रहे और कोई आपसे कह दे कि आने वाले कुछ सालों में हर नौकरी पूरी तरह से गायब हो जाएगी. हैरानी की बात तो यह है कि ये नौकरियां किसी महामारी या आर्थिक संकट की वजह से नहीं, बल्कि AI के कारण खतरे में आ गई है. पिछले काफी वक्त से हम इस तरह की बातें सुनते आ रहे हैं. अब यही चेतावनी एक फिर दी गई है.

कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर ने कही बड़ी बात

हाल ही में लुइसविल विश्वविद्यालय (University of Louisville) के कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर रोमन यामपोल्स्की ने AI को लेकर चेतावनी दी है. उन्होंने कहा एक पॉडकास्ट में बताया कि कुछ सालों में ही, लगभग 2027 तक हमें आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) का सामना करना पड़ सकता है. उनका कहना है कि जब ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो इसका असर सिर्फ कुछ कंपनियों पर ही नहीं, बल्कि ये लगभग हर तरह की नौकरी और कामकाज को निगल जाएगी.

अगले 5 सालों में हो जाएगा मशीनों का कब्जा

प्रोफेसर का कहना है कि सबसे पहले कंप्यूटर पर होने वाले सारे काम मशीनों से होने लगेंगे. इसके बाद इंसानों जैसे दिखने और काम करने वाले रोबोट भी आ जाएंगे और शायद इसमें सिर्फ पांच साल लगेंगे. इसका मतलब ये है कि 2030 तक वो सारे काम जो आज इंसान अपने हाथों से करते हैं, जैसे फैक्ट्री में काम, सामान उठाना या कोई फिजिकल मेहनत, वो भी पूरी तरह मशीनें करने लगेंगी.

अर्थव्यवस्था पर होगा बुरा असर

प्रोफेसर यामपोल्स्की ने एक ऐसा आंकड़ा बताया जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाए. उनका कहना है कि आने वाले वक्त में बेरोजगारी इतनी बढ़ सकती है जितनी पहले कभी नहीं देखी गई. उनके मुताबिक, ये सिर्फ 10% या 20% नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया में 99% लोग अपनी नौकरी खो सकते हैं. अगर ऐसा हुआ तो अर्थव्यवस्था बुरी तरह हिल जाएगी और इंसानों के लिए काम करने के मौके लगभग खत्म हो जाएंगे.

लोगों की गलतफहमी होगी दूर

यामपोल्स्की का कहना है कि लोग अभी भी AI को लेकर जरूरत से कम चिंता कर रहे हैं. उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि एक बार उन्होंने अपने उबर ड्राइवर से पूछा, 'क्या तुम्हें सेल्फ-ड्राइविंग कारों से डर लगता है?' ड्राइवर ने मजाक में कहा, 'मेरी तरह कोई गाड़ी चला ही नहीं सकता.' प्रोफेसर का कहना है कि यही सोच कई लोगों की है, चाहे वो प्लंबर हों या शेफ. सबको लगता है कि उनका काम कोई मशीन नहीं कर सकती, लेकिन ये सोच अब गलत साबित हो रही है, क्योंकि AI बहुत तेजी से हर फील्ड में अपनी जगह बना रहा है और इंसानों के कामों को धीरे-धीरे टेकओवर कर रहा है.

रोबोट हो जाएंगे स्मार्ट

उनका कहना है कि आने वाले कुछ सालों में रोबोट इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि वो सिर्फ गाड़ी चलाना ही नहीं, बल्कि खाना बनाना, पाइप लाइन ठीक करना और यहां तक कि स्कूल की क्लास या स्टूडियो का काम भी संभाल सकेंगे. आज जो चीजें हमें आम और रोज की लगती हैं वो सब बदल सकती हैं. हो सकता है कि 2030 तक हमारी दुनिया इतनी बदल जाए कि सब कुछ मशीनों के भरोसे हो जाए और हमें खुद पर भरोसा करना अजीब लगे.

सरकार बना सकती है नई योजनाएं

यामपोल्स्की का कहना है कि AI से खतरा सिर्फ नौकरियां जाने का नहीं है. उनका मानना है कि आने वाले समय में AI इतना ताकतवर हो सकता है कि बिना इंसानों के काम किए ही चीजें और सेवाएं तैयार हो जाएंगी. इससे बहुत बड़ी संपत्ति बन सकती है और सरकारें ऐसी योजनाएं शुरू कर सकती हैं जिसमें हर किसी को एक तय आमदनी मिले, जिसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहा जाता है. लेकिन वो कहते हैं कि असली चिंता पैसों की नहीं होगी, बल्कि उस बदलाव की होगी जो इंसानी जिंदगी और समाज के तौर-तरीकों को पूरी तरह बदल सकता है.

खोखले हो जाएंगे इंसान

यामपोल्स्की का कहना है कि नौकरी सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं होती, बल्कि ये इंसान को एक पहचान देती है, उसे गर्व महसूस कराती है और जिंदगी का मकसद भी देती है. अगर ये सब छिन गया तो लोग अंदर से खोखला महसूस करने लगेंगे. असली परेशानी तब होगी जब उनके पास करने को कुछ नहीं रहेगा और जब काम ही नहीं होगा तो लोग खुद को कैसे पहचानेंगे? वो किस रोल में खुद को देखेंगे?

प्रोफेसर जो कह रहे हैं, वो सिर्फ अंदाजा नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त की एक झलक है. उनका सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इंसानों के पास काम ही नहीं रहेगा तो हम दिन कैसे बिताएंगे? उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब हमारी पहचान ही काम से जुड़ी होती है तो बिना नौकरी के हम खुद को क्या समझेंगे?