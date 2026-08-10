/AI का सुरमा लगाने वाले ही अब अंधेरे में! 66% इंजीनियर्स पर मंडराया छंटनी का साया

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को भविष्य की सबसे सुरक्षित और सबसे तेजी से बढ़ने वाली फील्ड माना जा रहा था. लोग तेजी से अपनी स्किल्स बदलकर AI और ML के रोल में शिफ्ट हो रहे थे ताकि उनकी नौकरी सुरक्षित रहे. लेकिन Blind के एक नए और चौंकाने वाले सर्वे ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है. भारत के AI/ML प्रोफेशन्स खुद अपनी नौकरी को लेकर सबसे ज्यादा डरे हुए हैं.
जुलाई 2026 में 1,552 भारतीय प्रोफेशन्स पर किए गए Blind सर्वे के मुताबिक, करीब 66 प्रतिशत AI और Machine Learning (AI/ML) वर्कर्स को डर है कि अगले 3 से 6 महीनों में उनकी टीम से छंटनी होने वाली है. ताज्जुब की बात यह है कि इस लिस्ट में वे सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग वालों से पीछे हैं, जहाँ 68% कर्मचारियों को जॉब जाने का डर है. AI टूल्स बनाने वाले लोग खुद को स्वचालन या ऑटोमेशन की मार झेलने वाले विभागों जितना ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.
प्रोडक्ट और डिज़ाइन टीमों में भी 65% लोग आने वाले समय में टीम साइज घटने की उम्मीद कर रहे हैं. हालांकि, जिस इंजीनियरिंग वर्ग के बारे में कहा जा रहा था कि Generative AI उनकी जगह ले लेगा, वे काफी शांत नजर आए. केवल 24% इंजीनियर्स ने माना कि छंटनी की संभावना बहुत ज्यादा है, जो सर्वे में सबसे कम आंकड़ा है. इसके अलावा, डेटा और एनालिटिक्स टीमों के 40% लोगों का मानना है कि छंटनी की कोई संभावना नहीं है, जिससे पता चलता है कि वे खुद को ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं.
ग्लोबल टेक दिग्गजों में स्थिति काफी गंभीर लग रही है. सर्वे के अनुसार, सेल्सफोर्स (Salesforce) में सबसे ज्यादा 81% कर्मचारियों ने छंटनी की आशंका जताई है. इसके बाद ओरेकल (80%), उबर (77%), और पेपाल (75%) का नंबर आता है. इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों का मानना है कि आने वाले समय में बजट कटौती की वजह से बड़ी संख्या में छंटनी देखने को मिल सकती है.
ग्लोबल कंपनियों के मुकाबले भारतीय सॉफ्टवेयर और SaaS कंपनियों की तस्वीर काफी राहत देने वाली है. जोहो (Zoho) में सिर्फ 9% कर्मचारियों को लगता है कि उनकी कंपनी में छंटनी होगी. वहीं फ्रेशवर्क्स (Freshworks) में यह आंकड़ा 44% रहा. इससे साफ है कि एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और पेमेंट कंपनियों के मुकाबले भारतीय SaaS सेक्टर के कर्मचारी अपनी नौकरी की स्थिरता को लेकर ज्यादा आश्वस्त हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, लोग आधिकारिक घोषणाओं से ज्यादा संगठन में होने वाले छोटे बदलावों से डर रहे हैं. 27% लोगों ने हायरिंग फ्रीज को सबसे बड़ा खतरा माना. 24% लोगों ने बजट और हेडकाउंट कम होने को छंटनी का संकेत माना. इसके अलावा प्रोजेक्ट कैंसिल होना, पीआईपी (PIP) का इस्तेमाल बढ़ना और नई बेंच पॉलिसियों को देखकर कर्मचारी सतर्क हो रहे हैं. केवल 9% लोगों ने कहा कि वे आधिकारिक अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे थे.