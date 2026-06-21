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क्या खत्म होने वाली हैं इंसानों की नौकरियां? इस कंपनी में पहली बार कर्मचारियों से ज्यादा हुए रोबोट, AI ने बढ़ाई टेंशन

AI Job Threat: AI के बढ़ते प्रभाव से लोगों में नौकरी जाने का डर सताने लगा है! इस संकट से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. रोबोटिक्स स्टार्टअप Figure AI का दावा है कि उसकी कंपनी में पहली बार रोबोट्स की संख्या इंसानी कर्मचारियों से ज्यादा हो गई है. ऐसे में इंसानों की नौकरी पर बड़ा खतरा एआई रोबोट्स बन सकते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 21, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:36 PM IST
क्या खत्म होने वाली हैं इंसानों की नौकरियां? इस कंपनी में पहली बार कर्मचारियों से ज्यादा हुए रोबोट, AI ने बढ़ाई टेंशन
Image Credit: Image- Brett Adcock X Account

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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