AI Job Threat: AI के आने के बाद से ही लोगों में नौकरी जाने की चिंता बनी हुई है. इसी बीच एआई को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. अब AI स्टार्टअप फिगर एआई ने दावा किया है कि कंपनी में अब इंसानी कर्मचारियों से ज्यादा रोबोट्स की संख्या हो चुकी है. एक तरफ तो यह टेक्नोलॉजी का कमाल है, तो वहीं दूसरी तरफ नौकरियों के लिए बड़ी खतरा भी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं. पहले जिस कंपनी में काम करने वाली इंसानों की संख्या ज्यादा थी, वहीं अब रोबोट की संख्या ज्यादा हो गई है. ऐसे में एआई रोबोट को लेकर लोगों का डर और बढ़ रहा है.
कंपनी के सीईओ ब्रेट एडकॉक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक ग्राफ शेयर करते हुए इस ऐतिहासिक बदलाव के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने पोस्ट किया कि फिगर में पहली बार रोबोट्स की संख्या इंसानों से ज्यादा हो गई है.
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हेडकाउंट बनाम रोबोट ग्राफ के अनुसार, साल 2022 से 2025 की शुरुआत तक कंपनी में रोबोट्स की संख्या न के बराबर थी. लेकिन साल 2025 में जैसे ही कंपनी ने रोबोट्स का बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया, इनकी संख्या तेजी से बढ़ी. साल 2025 के खत्म होने से पहले ही रोबोट्स का आंकड़ा 100 पार कर गया और साल 2026 की दूसरी तिमाही तक यह करीब 740 तक पहुंच चुका है.
For the first time, robots now outnumber humans at Figure pic.twitter.com/3kXhtKW8kL
Brett Adcock (@adcock_brett) June 19, 2026
दूसरी ओर, अगर इंसानी कर्मचारियों की बात की जाए तो 2022 से 2025 के अंत तक यह आंकड़ा धीरे-धीरे बढ़कर 400 तक पहुंचा था, जो 2026 में बढ़कर लगभग 650 से 660 के बीच है. ग्राफ बताता है कि कंपनी में इंसानों के मुकाबले रोबोट्स बहुत तेजी से शामिल हो रहे हैं. सीईओ एडकॉक ने एक दूसरे पोस्ट में डिब्बों में बंद दर्जनों ह्यूमनॉइड रोबोट्स की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है पावर ऑन.
कंपनी के सीईओ ने यह जानकारी ऐसे समय पर शेयर किया है, जब दुनिया भर की दिग्गज टेक कंपनियां ऑटोमेशन और AI को बढ़ावा दे रही हैं. एमेजन और मेटा जैसी टेक कंपनियों ने AI का ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. डेटा के अनुसार, इस साल अब तक दुनिया भर की टेक कंपनियों में करीब 1,19,462 कर्मचारी अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं.
फिगर एआई एक रोबोटिक्स स्टार्टअप है, जो हाल ही में अपने एक अनोखे कॉम्पिटिशन को लेकर चर्चा में आया था. कंपनी ने मैन बनाम मशीन नाम से एक मुकाबला रखा था, जिसमें उनके फिगर 03 रोबोट का मुकाबला 8 घंटे की शिफ्ट में पैकेज सॉर्टिंग यानी पैकेटों को छांटने के लिए एक इंटर्न से कराया गया था.
हालांकि, इस मुकाबले में इंटर्न इंसान ने रोबोट को हरा दिया था, लेकिन सीईओ ब्रेट एडकॉक ने तब चेतावनी देते हुए कहा था कि यह आखिरी बार है जब किसी इंसान ने रोबोट से जीत हासिल की है.