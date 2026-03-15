बिजली-पानी की तरह मिलेगा AI! इस्तेमाल के हिसाब से 'मीटर' बताएगा कितना देना होगा पैसा, Sam Altman का बड़ा खुलासा

Artificial Intelligence News: क्या आप भी AI का इस्तेमाल करने के लिए भारी भरकम मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं? तो बहुत ही जल्द इससे छुटकारा मिलने वाला है. OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एआई के इस्तेमाल को लेकर एक बड़े बदलाव का संकेत दिया है, जिसके बाद AI का इस्तेमाल बिल्कुल आपके घर के बिजली के बल्ब या पानी के नल जैसा हो जाएगा. यानी बिजली-पानी की तरह AI के इस्तेमाल का भी एक तरह का मीटर होगा जो बताएगा कि यूजर को कितना पैसा देना है.
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AI Utility Model: क्या आप भी ऑफिस के कामों के लिए या पढ़ाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का जमकर इस्तेमाल करते हैं? जवाब अगर हां है तो आपकी यह आदत आने वाले समय में आपके जेब पर बड़ा असर डाल सकती है. AI का बढ़ता इस्तेमाल अब लोगों की जरूरत बन गया है. इसी बीच टेक एआई को लेकर कुछ ऐसा बयान सामने आया है जो लोगों को चौंका दिया है. अभी तक आप जिस तरह महीने के आखिरी में घर का बिजली या पानी का बिल देते हैं वैसे ही अब आपको AI का बिल भी चुकाना होगा? OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसी बड़ी भविष्यवाणी कर दी है जो आने वाले समय में सब्सक्रिप्शन के पुराने मॉडल्स को खत्म कर देगी.
आने वाले समय में आपको AI के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं देना होगा. बल्कि आप उतना ही पैसा चुकाएंगे जितनी AI आपने का इस्तेमाल किया है. इसी को लेकर OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन का मानना है कि AI बहुत जल्द बिजली और पानी जैसी एक बुनियादी जरूरत बनने वाली है.
ब्लैकरॉक यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर समिट में बोलते हुए ऑल्टमैन ने कहा कि हम एक ऐसा भविष्य देख रहे हैं जहां इंटेलिजेंस, बिजली या पानी की तरह एक यूटिलिटी होगी और लोग इसे हमसे 'मीटर' के हिसाब से खरीदेंगे.
जितना इस्तेमाल, उतना दाम
अभी तक यूजर्स को मंथली सब्सक्रिप्शन लेना होता है. लेकिन ऑल्टमैन का नया मॉडल पे-पर-यूज पर आधारित है. यानी अगर आपने किसी छोटे काम के लिए कम कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल किया है तो बिल कम आएगा और बड़े प्रोजेक्ट के लिए बिल ज्यादा आएगा. इससे एआई यूजर्स के पैसे भी बचेंगे और सर्विस हर किसी की पहुंच में होगी. हालांकि इस सिस्टम से उन लोगों का ज्यादा बिल आएगा जो एआई का ज्यादा ही इस्तेमाल करते हैं.
काम करने का तरीका पूरी तरह बदलेगा
ऑल्टमैन के अनुसार AI अब सिर्फ छोटे-मोटे टास्क पूरे करने तक सीमित रहेगी.
जो काम हफ्तों में पूरे हो रहे हैं उन्हें AI कुछ घंटों में निपटा देगी.
कर्मचारी अब कोडिंग या डेटा एनालिसिस जैसे तकनीकी कामों में समय बर्बाद करने के बजाय AI का इस्तेमाल कर रहे हैं.
सैम ने खुद भी कहा कि वे अपनी हर नई स्ट्रेटजी या आइडिया को टीम के पास ले जाने से पहले AI से फीडबैक लेते हैं.
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चल रही है बड़ी तैयारी
इस विजन को पूरा करने के लिए OpenAI, Nvidia और अमेजन जैसी दिग्गज कंपनियां मिलकर एक बड़ा डेटा सेंटर और बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है. इन सेंटर्स को ऑल्टमैन ने बड़े कैंपस बताया है जहां हजारों लोग दिन रात इस सिस्टम को चलाने में लगे हुए हैं. सैम ने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए AI कोई अजूबा नहीं होगा बल्कि टीवी या फ्रिज की तरह घर का एक सामान्य हिस्सा होगी जो बैकग्राउंड में रहकर चुपचाप आपके काम को आसान बनाएगी.
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